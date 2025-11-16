Češky zůstávají mezi elitou Poháru BJK! Obrat proti Chorvatsku režírovala hlavně Nosková
Bartůňková – Marčinková 3:6, 6:7
Marčinková vlétla do zápasu jako uragán, byla mnohem aktivnější a suverénně si vypracovala náskok 3:0. Bartůňková pak přitvrdila a hra se vyrovnala. První brejkboly pro Češku přišly až v posledním gamu úvodního setu. Dokonce měla dva, jenže na ten úvodní nedokázala zreturnovat servis a ve druhém případě ji soupeřka, která pak proměnila hned první setbol, donutila k chybě.
Bartůňkové se mnohem lépe povedl vstup do následující sady. Hned v úvodním gamu na returnu sebrala bývalé juniorské světové jedničce, jež na brejkbol chybovala, poprvé v utkání servis. Tentokrát to byla česká tenistka, kdo se dostal do luxusního vedení 3:0.
Radost však Bartůňkové dlouho nevydržela. I kvůli vlastním minelám a dvojchybě na brejkbol se připravila o servis a Marčinková velmi rychle srovnala na 3:3 a dostala se zpět do hry o tento set. Chorvatka dokonce skóre otočila. Česká naděje totiž nezvládla kritický game za stavu 5:5, v němž vedla už 40:15.
Bývalá šampionka juniorského Australian Open pak měla možnost duel dopodávat. Bartůňková ale zabrala, využila nervozity domácí tenistky a vynutila si tie-break. Ve zkrácené hře však selhala, když nedotáhla vedení 6:2, promarnila čtyři setboly v řadě a nakonec ji ztratila poměrem 6:8.
"Teď jsem smutná. V tie-breaku jsem měla velké šance. Dala jsem do toho všechno, víc jsem v daný moment udělat nemohla," řekla českým novinářům ve Varaždínu Bartůňková. "Musím se na to podívat. Asi jsem byla na konci tie-breaku trochu pasivní, možná mi trochu ztuhla ruka. Ale neřekla bych, že jsem byla nervózní. Soupeřce to tam vyšlo, trefila i nějaké čáry. Hrála dlouhé údery, takže jsem se nemohla dostat k útoku," uvedla.
Nosková – Ružičová 7:5, 6:4
Po porážce Bartůňkové musela Nosková v souboji týmových jedniček zdolat Ružičovou. Jen v takovém případě mohly Češky zabojovat o postup ještě v závěrečné čtyřhře.
Ružičová byla díky Marčinkové ve vynikající pozici, v úvodu zápasu hrála výborně, uvolněně a bezchybně a dostala se do vedení 2:0 a 30:0. Nosková ovšem včas zabrala, více jí chodil první servis a vcelku suverénně otočila skóre na 3:2. Vzápětí měla dvě brejkbolové šance. Na ten úvodní však zvolila při pokusu o vítězný forhend špatnou stranu a ten druhý soupeřka zlikvidovala hlavně vlastní zásluhou.
Další možnosti přišly o dva gamy později při skóre 4:3, dokonce tři v řadě, a Nosková hned tu úvodní proměnila. Úvodní dějství však i kvůli dvěma dvojchybám dopodávat nezvládla. Chuť si nicméně spravila a od stavu 5:5 získala obě hry a tím i bezmála hodinový set.
Vypadalo to, že druhá sada bude pro Noskovou podstatně jednodušší. Česká favoritka a světová třináctka si snadno hlídala servis, byla aktivnější hráčkou na kurtu a po skončení čtvrtého gamu šla do vedení 3:1 s brejkem.
Ružičová pak ale získala tři hry po sobě a srovnala na 4:4. Nosková nicméně více než 10 gamů tentokrát nepřipustila. V desáté hře se propracovala ke dvěma mečbolům v řadě a ten druhý díky vynikajícímu křižnému forhendu, který Chorvatka nedokázala vrátit do kurtu, proměnila.
Havlíčková/Nosková – Fettová/Marčinková 6:2, 3:6, 6:3
Nominaci pro rozhodující čtyřhru nakonec Pála změnil a k Lucii Havlíčkové místo Dominiky Šalkové zvolil Noskovou. Chorvatský kapitán nic neměnil a posílá Janu Fettovou a Marčinkovou.
České tenistky byly v úvodním setu jasně lepší. Chorvatky nepustily k žádné brejkbolové příležitosti a už ve třetím gamu jim poprvé sebraly servis, když Nosková vypálila výborný return a Havlíčková pohodlně zakončila u sítě. Po skončení sedmé hry vedla česká dvojice dokonce o dva brejky a tak výrazný náskok si vzít nenechala.
Dominance se ovšem na začátku druhé sady úplně vytratila. Nosková přišla o podání a pak udělala na brejkbol za stavu 0:2 lacinou chybu u sítě, což nakonec umožnilo Chorvatkám ještě víc odskočit. Češky se i dál trápily na vlastním servisu, kdežto soupeřky naopak ve všech směrech excelovaly a vedly už 5:1.
Navzdory obrovskému manku mohly české hráčky ještě o tento set zabojovat. Při skóre 3:5 se totiž propracovaly ke dvěma brejkbolům. Jenže své šance promarnily a rozhodujícímu dějství se nakonec nevyhnuly.
To bylo velmi vyrovnané. Češky musely v pátém gamu likvidovat dvě brejkbolové hrozby a vlastní šance měly až při skóre 4:3. Havlíčková na první ze dvou možností netrefila return do kurtu, ovšem Nosková pak přemohla v delší výměně Fettovou. Dvojice Nosková, Havlíčková nezaváhala a duel při podání první jmenované doservírovala.
"Bylo to strašně těžké, hlavně psychicky a emočně. Rozhodující debl jsem nikdy nehrála, bylo to něco nového. Myslím, že jsme to zvládly skvěle," uvedla Nosková.
"Je to strašně cenné vítězství. Chtěla jsem to hrozně vyhrát. Už jsem v této pozici za stavu 0:1 byla, takže jsem nechtěla ten výsledek, který byl potom, opakovat," řekla Nosková v narážce na porážku v dubnové kvalifikaci se Španělskem. "Jsem ráda, že jsem vyhrála, že jsem se z toho začátku trochu vzpamatovala a vrátila do hry," řekla Nosková.
České i chorvatské tenistky zvládly svůj úvodní zápas v tříčlenné barážové skupině s Kolumbií, a proto v neděli došlo na přímý souboj o první místo a zároveň o udržení se v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Poražené Chorvatky naopak sestupují do Regionální skupiny I.
Pro Pálu, který dovedl Česko k šesti triumfům a je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru BJK (dříve Fed Cup), se jednalo o derniéru na lavičce českého týmu. Od nového roku po něm žezlo převezme Barbora Strýcová, jež do Varaždínu přijela také a sbírala zkušenosti.
"Jsem hodně unavený. Ta čtyřhra měla grády. Bylo to o pár míčích. Myslím, že ale celkově byly holky o něco lepší. Bylo to hrozně těsné. Jsem rád, že se jim to a celému týmu povedlo," řekl České televizi Pála.
Česko i Chorvatsko dorazilo s oslabeným týmem. Pálovi se omluvila řadu největších českých hvězd v čele s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Marin Bradarič se zase musí obejít bez semifinalistky loňského Wimbledonu Donny Vekičové.
Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pálu jistě čeká fajn poděkování.
B: Polsko porazilo Rumunsko (bez hráček 1-6) a Nový Zéland
C: Oslabené Švýcarsko porazilo áčkovou sestavu Argentiny a Slovenky bez nadějných juniorek
D: Oslabené Česko porazilo Chorvatsko bez jedničky a Kolumbii bez dvojky
E: áčková Austrálie porazilo Brázilii bez jedničky a Portugalsko
F: Belgie bez jedničky porazila áčkové Turecko a Německo bez veteránek
G: áčkové Slovinsko porazilo áčkové Nizozemsko a Indii (jedíně tato skupina měla áčkové soustavy u všech týmů)
A: áčková Kanada se utká s áčkovým Mexikem, oba týmy porazily Dánsko bez jedničky
(Půlnoční Pevná Prsa Šalková+Nosková)
Chorvatsko nám ale dalo zabrat. Je to mimochodem jedna ze tří zemí se kterýma měla ČR k dnešnímu dni zápornou zápasovou bilanci. Po dnešku už zbývají jen 2: Holandsko (1:2) a USA (5:10) ...
Nakonec byly ty omluvenky celkem fajn, zahrály si i mladé holky a hrály dobře. Nasály repre atmosféru a to se do budoucna hodí. Nikol nemusí být zklamaná, protože Marcinko hrála fenomenálně. Od základní čáry minimum chyb a taky rychlé údery.
to co hledám celý dny.
Je to blízko,
nejsou to jen hloupý sny.
Je to blízko,
hledám něco, abych byl jen svůj.
Dnes mně velmi příjemně překvapila Lucka. Ve čtyřhře má velký potenciál. Někdy ji sice vynechal forhend, ale to přebila velmi dobrými okamžiky.
Na Lindě už byla vidět i únava, překonala to a nakonec super.
Ještě chci pochválit Marcinko, jestli neustrne, tak má velký potenciál.
Teď se krčí na konci čtvrté stovky, tak doufám, že příští rok mákne a dostane se na dostřel kvaldám na GS, nebo i výš. Uvidíme. Jí také občas nesmyslně zahapruje hlava a prohraje dobře rozjeté zápasy.
Co kdyby se jiné mladice dostaly do krize? Kdo by to měl řešit?
S tou exhibicí jsem měl velké oči.
Snad si jí pošetřila na tu čtyřhru.
Růža potvrdila svoji cestu k Výšinám.
Hezky Lindu potrápila
Maso by měla být až závěrečná čtyřhra. Ale i tam by Lindiny kvality měly rozhodnout..a Lucka má na to se výkonem s Lindou svézt.
Teď jí hodně věřím. Mohla by to být exhibice.