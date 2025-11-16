Češky zůstávají mezi elitou Poháru BJK! Obrat proti Chorvatsku režírovala hlavně Nosková

BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky zvládly baráž Poháru Billie Jean Kingové ve Varaždínu a budou v příštím roce bojovat v elitní světové skupině. V přímém souboji o první místo ve skupině porazily 2:1 domácí Chorvatsko. Nikola Bartůňková (19) sice podlehla 3:6, 6:7 Petře Marčinkové, ovšem pak Linda Nosková (20) zdolala 7:5, 6:4 Antonii Ružičovou a po boku Lucie Havlíčkové (20) v rozhodující čtyřhře přemohla 6:2, 3:6, 6:3 dvojici Jana Fettová, Marčinková.
Linda Nosková se proti Chorvatsku podílela na dvou bodech (© ČTK / Lebeda Pavel)

Bartůňková – Marčinková 3:6, 6:7

Marčinková vlétla do zápasu jako uragán, byla mnohem aktivnější a suverénně si vypracovala náskok 3:0. Bartůňková pak přitvrdila a hra se vyrovnala. První brejkboly pro Češku přišly až v posledním gamu úvodního setu. Dokonce měla dva, jenže na ten úvodní nedokázala zreturnovat servis a ve druhém případě ji soupeřka, která pak proměnila hned první setbol, donutila k chybě.

Bartůňkové se mnohem lépe povedl vstup do následující sady. Hned v úvodním gamu na returnu sebrala bývalé juniorské světové jedničce, jež na brejkbol chybovala, poprvé v utkání servis. Tentokrát to byla česká tenistka, kdo se dostal do luxusního vedení 3:0.

Radost však Bartůňkové dlouho nevydržela. I kvůli vlastním minelám a dvojchybě na brejkbol se připravila o servis a Marčinková velmi rychle srovnala na 3:3 a dostala se zpět do hry o tento set. Chorvatka dokonce skóre otočila. Česká naděje totiž nezvládla kritický game za stavu 5:5, v němž vedla už 40:15.

Bývalá šampionka juniorského Australian Open pak měla možnost duel dopodávat. Bartůňková ale zabrala, využila nervozity domácí tenistky a vynutila si tie-break. Ve zkrácené hře však selhala, když nedotáhla vedení 6:2, promarnila čtyři setboly v řadě a nakonec ji ztratila poměrem 6:8.

"Teď jsem smutná. V tie-breaku jsem měla velké šance. Dala jsem do toho všechno, víc jsem v daný moment udělat nemohla," řekla českým novinářům ve Varaždínu Bartůňková. "Musím se na to podívat. Asi jsem byla na konci tie-breaku trochu pasivní, možná mi trochu ztuhla ruka. Ale neřekla bych, že jsem byla nervózní. Soupeřce to tam vyšlo, trefila i nějaké čáry. Hrála dlouhé údery, takže jsem se nemohla dostat k útoku," uvedla.

 

Nosková – Ružičová 7:5, 6:4

Po porážce Bartůňkové musela Nosková v souboji týmových jedniček zdolat Ružičovou. Jen v takovém případě mohly Češky zabojovat o postup ještě v závěrečné čtyřhře.

Ružičová byla díky Marčinkové ve vynikající pozici, v úvodu zápasu hrála výborně, uvolněně a bezchybně a dostala se do vedení 2:0 a 30:0. Nosková ovšem včas zabrala, více jí chodil první servis a vcelku suverénně otočila skóre na 3:2. Vzápětí měla dvě brejkbolové šance. Na ten úvodní však zvolila při pokusu o vítězný forhend špatnou stranu a ten druhý soupeřka zlikvidovala hlavně vlastní zásluhou.

Další možnosti přišly o dva gamy později při skóre 4:3, dokonce tři v řadě, a Nosková hned tu úvodní proměnila. Úvodní dějství však i kvůli dvěma dvojchybám dopodávat nezvládla. Chuť si nicméně spravila a od stavu 5:5 získala obě hry a tím i bezmála hodinový set.

Vypadalo to, že druhá sada bude pro Noskovou podstatně jednodušší. Česká favoritka a světová třináctka si snadno hlídala servis, byla aktivnější hráčkou na kurtu a po skončení čtvrtého gamu šla do vedení 3:1 s brejkem.

Ružičová pak ale získala tři hry po sobě a srovnala na 4:4. Nosková nicméně více než 10 gamů tentokrát nepřipustila. V desáté hře se propracovala ke dvěma mečbolům v řadě a ten druhý díky vynikajícímu křižnému forhendu, který Chorvatka nedokázala vrátit do kurtu, proměnila.

 

Havlíčková/Nosková – Fettová/Marčinková 6:2, 3:6, 6:3

Nominaci pro rozhodující čtyřhru nakonec Pála změnil a k Lucii Havlíčkové místo Dominiky Šalkové zvolil Noskovou. Chorvatský kapitán nic neměnil a posílá Janu Fettovou a Marčinkovou.

České tenistky byly v úvodním setu jasně lepší. Chorvatky nepustily k žádné brejkbolové příležitosti a už ve třetím gamu jim poprvé sebraly servis, když Nosková vypálila výborný return a Havlíčková pohodlně zakončila u sítě. Po skončení sedmé hry vedla česká dvojice dokonce o dva brejky a tak výrazný náskok si vzít nenechala.

Dominance se ovšem na začátku druhé sady úplně vytratila. Nosková přišla o podání a pak udělala na brejkbol za stavu 0:2 lacinou chybu u sítě, což nakonec umožnilo Chorvatkám ještě víc odskočit. Češky se i dál trápily na vlastním servisu, kdežto soupeřky naopak ve všech směrech excelovaly a vedly už 5:1.

Navzdory obrovskému manku mohly české hráčky ještě o tento set zabojovat. Při skóre 3:5 se totiž propracovaly ke dvěma brejkbolům. Jenže své šance promarnily a rozhodujícímu dějství se nakonec nevyhnuly.

To bylo velmi vyrovnané. Češky musely v pátém gamu likvidovat dvě brejkbolové hrozby a vlastní šance měly až při skóre 4:3. Havlíčková na první ze dvou možností netrefila return do kurtu, ovšem Nosková pak přemohla v delší výměně Fettovou. Dvojice Nosková, Havlíčková nezaváhala a duel při podání první jmenované doservírovala.

"Bylo to strašně těžké, hlavně psychicky a emočně. Rozhodující debl jsem nikdy nehrála, bylo to něco nového. Myslím, že jsme to zvládly skvěle," uvedla Nosková.

"Je to strašně cenné vítězství. Chtěla jsem to hrozně vyhrát. Už jsem v této pozici za stavu 0:1 byla, takže jsem nechtěla ten výsledek, který byl potom, opakovat," řekla Nosková v narážce na porážku v dubnové kvalifikaci se Španělskem. "Jsem ráda, že jsem vyhrála, že jsem se z toho začátku trochu vzpamatovala a vrátila do hry," řekla Nosková.

České i chorvatské tenistky zvládly svůj úvodní zápas v tříčlenné barážové skupině s Kolumbií, a proto v neděli došlo na přímý souboj o první místo a zároveň o udržení se v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Poražené Chorvatky naopak sestupují do Regionální skupiny I.

Pro Pálu, který dovedl Česko k šesti triumfům a je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru BJK (dříve Fed Cup), se jednalo o derniéru na lavičce českého týmu. Od nového roku po něm žezlo převezme Barbora Strýcová, jež do Varaždínu přijela také a sbírala zkušenosti.

"Jsem hodně unavený. Ta čtyřhra měla grády. Bylo to o pár míčích. Myslím, že ale celkově byly holky o něco lepší. Bylo to hrozně těsné. Jsem rád, že se jim to a celému týmu povedlo," řekl České televizi Pála.

Česko i Chorvatsko dorazilo s oslabeným týmem. Pálovi se omluvila řadu největších českých hvězd v čele s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Marin Bradarič se zase musí obejít bez semifinalistky loňského Wimbledonu Donny Vekičové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
