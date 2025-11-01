Návrat na trůn, nebo letenka do Turína? Pařížské finále vypadá na papíře dost jednoznačně
Sinner – Auger-Aliassime | 15:00 SEČ
Jannik Sinner má za sebou velmi snadné semifinále na probíhajícím Masters v Paříži. Největší favorit turnaje v něm deklasoval 6:0, 6:1 zdravotně indisponovanou světovou trojku Alexandera Zvereva a pošetřil síly na finále. Vůbec poprvé v kariéře dokázal nadělit potupného kanára někomu z TOP 5 žebříčku.
V neděli bude mimo jiné bojovat o návrat na post světové jedničky, ze kterého může sesadit Carlose Alcaraze. O tenisový trůn přišel po prohraném finále na US Open právě se svým největším rivalem. O pozici světové jedničky na konci roku by se tak rozhodlo až na Turnaji mistrů v Turíně.
Čtyřiadvacetiletý Ital letos kvůli dopingovému trestu tři měsíce nehrál, a přesto se může vrátit na trůn. To jen potvrzuje jeho neuvěřitelnou stabilitu výsledků i výkonů. V aktuálním roce se nepočítaje momentální akci zúčastnil deseti turnajů a na osmi z nich prošel do finále. V nich má v této sezoně poloviční úspěšnost 4:4 a všechny čtyři porážky utrpěl proti Alcarazovi.
V probíhající sezoně ovládl polovinu ze čtyř grandslamových podniků a byl několikrát jediný míček od triumfu také na French Open, nicméně na první letošní trofej z Masters čeká. Na této úrovni hrál letos finále na antuce v Římě a na betonu v Cincinnati (skreč) a pokaždé prohrál s Alcarazem. Ve finále na Masters má kariérní bilanci 4:4 a měl by ji vylepšit.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (triumf)
Bilance: 52:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 9:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 13:4 (kariérní 53:36)
Bilance ve finále Masters: 0:2 (kariérní 4:4)
Bilance ve finále: 4:4 (kariérní 22:9)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)
Sinner – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 5:2
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Vídeň (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Bergs (6:4, 6:2), F. Cerúndolo (7:5, 6:1), (5) Shelton (6:3, 6:3), (3) Zverev (6:0, 6:1)
Félix Auger-Aliassime absolvuje v posledních týdnech extrémně náročný program, takže už jen postup do finále v Paříži je obrovským úspěchem. V semifinálové bitvě otočil manko 2:4 ve druhém setu a skolil poměrem 7:6, 6:4 v tomto týdnu výborně hrajícího Alexandera Bublika, který vyřadil dva členy TOP 10 žebříčku.
V posledních měsících prožívá jedno ze svých nejlepších období v kariéře a naprosto zaslouženě stále bojuje o poslední místo na Turnaji mistrů. Postupem do semifinále v Paříži přeskočil v hodnocení sezony Lorenza Musettiho, a pokud v neděli získá titul, zajistí si letenku do Turína. V opačném případě se o posledním účastníkovi rozhodne v příštím týdnu.
Ve finále bude 25letý Kanaďan zřejmě pod tlakem. Nepůjde mu totiž jen o účast na Turnaji mistrů, nýbrž také o nejcennější triumf. Finále na Masters si dosud zahrál jen loni na antuce v Madridu a ve třech setech podlehl Andrejovi Rubljovovi. Přitom získal úvodní sadu a měl šance i v koncovce utkání.
Právě na halových betonech je považován za největší hrozbu. Sedm ze svých osmi kariérních titulů (finálová bilance 8:11) posbíral v těchto podmínkách. Navíc disponuje stoprocentní úspěšností 3:0 proti hráčům TOP 2 pořadí na krytých hardech, dvakrát porazil Carlose Alcaraze (v Basileji a Davis Cupu 2022) a jednou Rafaela Nadala (Turnaj mistrů 2022).
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brusel, Montpellier, Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Brusel, Montpellier (triumf)
Bilance: 48:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 15:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:4 (kariérní 23:44)
Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance ve finále: 3:1 (kariérní 8:11)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)
Auger-Aliassime – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 10:4
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Brusel (triumf), Basilej (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Comesaňa (6:7, 6:3, 6:3), Müller (5:7, 7:6, 7:6), Altmaier (3:6, 6:3, 6:2), Vacherot (6:2, 6:2), (13) Bublik (7:6, 6:4)
Vzájemná bilance: 2:2. Finále může být velmi jednoznačnou záležitostí, protože Sinner bude plnit roli obrovského favorita, ve finále má výbornou úspěšnost 22:9 a je psychicky mnohem silnější než Auger-Aliassime. Kanaďan je ale schopný porazit na betonu v hale kohokoli na tour, a pokud nebude až moc nervózní, mohl by Sinnera alespoň potrápit.
Nedělní program
COURT CENTRAL (od 12:30 SEČ)
1. Heliövaara/Patten (3-Fin./Brit.) - Cash/Glasspool (2-Brit.)
2. Sinner (2-It.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) / nejdříve v 15:00 SEČ
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře