Návrat Plíškové se blíží. Jde to pomalu, ale nechci čekat na trávu nebo betony

13:30

Bouzková se chystá obhajovat finále v Bogotě

Entry list pro blížící se antukový turnaj WTA 250 v Bogotě není nikde k nalezení, nicméně Marie Bouzková bude obhajovat loňskou finálovou účast. Pražská rodačka by měla po vystoupení v kolumbijské metropoli okamžitě vyrazit do úplně jiných podmínek do Ostravy, kde se koná kvalifikační utkání BJK Cupu.

