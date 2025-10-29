Návrat po třech měsících? Dimitrov odehrál dva zápasy, do třetího už nenastoupil

DNES, 16:00
Jeho návrat na kurty po tříměsíční absenci byl jedním z hlavních témat probíhajícího Masters v Paříži. Grigor Dimitrov (34) si však ve francouzské metropoli zahrál jen dvě utkání, do zápasu druhého kola proti Daniilu Medveděvovi (29) už bulharská legenda kvůli problémům s ramenem nenastoupila.
Dimitrov Grigor
Grigor Dimitrov v Paříži pokračovat nebude (@ Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Poslední duel před pařížským Masters odehrál Dimitrov v osmifinále Wimbledonu, kde měl "na lopatě" pozdějšího šampiona Jannika Sinnera, nad kterým vedl už 2:0 na sety, zápas však musel ve třetí sadě kvůli problémům s prsním svalem vzdát.

Na kurty se vrátil až po třech měsících právě v Paříži a byl to povedený comeback. V prvním kole si poradil s domácí nadějí Giovannim Mpetshi Perricardem 7:6, 6:1.

"Bylo to psychicky nesmírně náročné utkání. Chtěl jsem jít na kurt a prostě to zkusit. Ať už by zápas dopadl jakkoliv, stejně bych byl spokojený. Už jen proto, že jsem mohl hrát a vydat ze sebe všechno. Povedlo se mi zůstat koncentrovaný po celou dobu a nakonec i vyhrát. Jsem moc spokojený," říkal po povedeném comebacku bulharský tenista.

O den později si střihl debl po boku loučícího se Nicolase Mahuta. Bulharsko-francouzská dvojice nakonec podlehla Hugovi NysoviEdouardovi Rogeru-Vasselinovi ve třech setech.

Do středečního duelu s Daniilem Medveděvem však bývalá světová trojka kvůli problémům s ramenem nenastoupila a s největší pravděpodobností pro Dimitrova letošní sezona také skončila.

Bulharskému tenistovi v současné době patří 38. příčka, jeho největším úspěchem na Masters v Paříži byla finálová účast před dvěma lety, kdy v boji o titul podlehl Novaku Djokovičovi.

V letošní sezoně odehrál Dimitrov jen 28 zápasů s bilancí 17 výher oproti 11 porážkám. Kromě zmiňovaného wimbledonského osmifinále se dostal do čtvrtfinále v Monte Carlu či semifinále v Miami.

Hned na svém úvodním turnaji letošní sezony byl mezi posledními čtyřmi i v Brisbane, kde po křeči vzdal zápas pozdějšímu šampionovi Jiřímu Lehečkovi.

Medveděv se v boji o čtvrtfinále utká s vítězem italského souboje mezi Musettim a Sonegem.

Aktér nejdelšího zápasu historie a grandslamový šampion ve čtyřhře Mahut ukončil kariéru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
PTP
29.10.2025 17:26
Ruplo mu v rameni, jak si převlíkali s Mahutem trička.
Reagovat
Georgino
29.10.2025 16:24
To mi ho je líto, Řehoře. Asi to nebyl ten nejlepší nápad si na rozjezd dát ještě navíc debla.
Reagovat

