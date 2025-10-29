Návrat po třech měsících? Dimitrov odehrál dva zápasy, do třetího už nenastoupil
Poslední duel před pařížským Masters odehrál Dimitrov v osmifinále Wimbledonu, kde měl "na lopatě" pozdějšího šampiona Jannika Sinnera, nad kterým vedl už 2:0 na sety, zápas však musel ve třetí sadě kvůli problémům s prsním svalem vzdát.
Na kurty se vrátil až po třech měsících právě v Paříži a byl to povedený comeback. V prvním kole si poradil s domácí nadějí Giovannim Mpetshi Perricardem 7:6, 6:1.
"Bylo to psychicky nesmírně náročné utkání. Chtěl jsem jít na kurt a prostě to zkusit. Ať už by zápas dopadl jakkoliv, stejně bych byl spokojený. Už jen proto, že jsem mohl hrát a vydat ze sebe všechno. Povedlo se mi zůstat koncentrovaný po celou dobu a nakonec i vyhrát. Jsem moc spokojený," říkal po povedeném comebacku bulharský tenista.
O den později si střihl debl po boku loučícího se Nicolase Mahuta. Bulharsko-francouzská dvojice nakonec podlehla Hugovi Nysovi a Edouardovi Rogeru-Vasselinovi ve třech setech.
Do středečního duelu s Daniilem Medveděvem však bývalá světová trojka kvůli problémům s ramenem nenastoupila a s největší pravděpodobností pro Dimitrova letošní sezona také skončila.
Bulharskému tenistovi v současné době patří 38. příčka, jeho největším úspěchem na Masters v Paříži byla finálová účast před dvěma lety, kdy v boji o titul podlehl Novaku Djokovičovi.
V letošní sezoně odehrál Dimitrov jen 28 zápasů s bilancí 17 výher oproti 11 porážkám. Kromě zmiňovaného wimbledonského osmifinále se dostal do čtvrtfinále v Monte Carlu či semifinále v Miami.
Hned na svém úvodním turnaji letošní sezony byl mezi posledními čtyřmi i v Brisbane, kde po křeči vzdal zápas pozdějšímu šampionovi Jiřímu Lehečkovi.
Medveděv se v boji o čtvrtfinále utká s vítězem italského souboje mezi Musettim a Sonegem.
Aktér nejdelšího zápasu historie a grandslamový šampion ve čtyřhře Mahut ukončil kariéru
