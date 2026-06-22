Návrat šampionky a spousta českých hvězd. Livesport Prague Open bude hrát i Krejčíková
"Návrat šampionky. Držitelka dvou grandslamových trofejí a vítězka Livesport Prague Open z roku 2021 se znovu představí pražskému publiku," uvedli pořadatelé.
Třicetiletá Krejčíková se zúčastní domácího turnaje po dvou letech. V roce 2024 tu vyhrála čtyřhru po boku Kateřiny Siniakové. Bývalá světová dvojka se připojila k již potvrzené obhájkyni titulu Marii Bouzkové, Tereze Valentové, Sáře Bejlek, Nikole Bartůňkové či Siniakové.
Jednu z divokých karet do hlavní soutěže obdržela šampionka juniorského French Open a nově česká občanka Alisa Okťabreva.
Turnaj WTA se vrátí na Štvanici poprvé od roku 2010, naposledy se zde hrál na antuce, tentokrát se uskuteční na tvrdém povrchu. Ženský turnaj na Spartě se konal od roku 2010, posledních pět let spadá do kategorie WTA 250.
Hlavní soutěž je na programu od pondělí 20. července do neděle 26. července 2026, kvalifikace se uskuteční o víkendu 18. a 19. července. Začátky hracích dnů v kvalifikaci a během prvních pěti dnů hlavní soutěže jsou stanoveny na 11:00 hodin. O semifinálovém a finálovém víkendu 25. a 26. července začne program v 11:30 hodin. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.
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