Návrat se odkládá. Plíšková se kvůli zranění lýtka na poslední chvíli odhlásila z Brisbane
Plíšková měla v pondělí v Brisbane začít svou možná poslední cestu po australských turnajích a zároveň zahájit svůj návrat na nejvyšší okruhu WTA, kde hrála naposledy předloni na US Open. Česká tenistka se podle informací už rozcvičovala na svůj zápas prvního kola proti Američance Baptisteové, kvůli problémům s lýtkem se však rozhodla na poslední chvíli odstoupit.
Bývalou světovou jedničku a trojnásobnou vítězku zdejšího turnaje, který aktuálně spadá do kategorie WTA 500, tak nahradí Julia Putincevová z Kazachstánu. Jak je zranění vážné není známo, ale Plíšková by se zatím měla v Austrálii představit ještě na grandslamovém Australian Open.
Třiatřicetiletá Češka se do tenisového kolotoče vrátila už ke konci sezony 2025, když na podzim odehrála dva menší podniky WTA 125. V portugalském Caldas da Rainha začala vítěznou bitvou, ve druhém kole však po další třísetové přestřelce padla. V Samsunu skončila hned na první soupeřce.
