Frustrace a pak mohutný obrat! Kopřiva je ve čtvrtfinále, naštvaný soupeř žádal přerušení
Kopřiva – Darderi 2:6, 6:4, 6:1
Vypadalo to na drsnou lekci od Darderiho, který byl velkým favoritem na postup. Kopřiva se v úvodní polovině zápasu několikrát rozčiloval verbálně i neverbálně a za necelou hodinu prohrával 2:6 a 0:2. Právě vypuštění negativních emocí ven mu ale zřejmě pomohlo k mohutnému obratu.
Po varování za odpálení míče se český tenista neskutečně zvedl a začal Italovi zle zatápět. Manko ve druhé sadě okamžitě dohnal, v devátém gamu přežil těžké chvíle na vlastním servisu a pak sehrál vynikající game na returnu, který znamenal vynucení si rozhodujícího dějství.
Darderi se před jeho začátkem vydal na toaletu a rozjetý Kopřiva mu hned na první pokus sebral servis. Italský favorit se v tomto momentě začal rozčilovat a pro špatnou viditelnost žádal přerušení zápasu. Umpirový rozhodčí mu ovšem nevyhověl.
Aktuálně 21. muž pořadí pokračoval v žádostech a dál ukazoval, že nevidí dobře míč. Kopřiva jeho frustraci dokonale využil a poslední set za zhruba půlhodinu ovládl poměrem 6:1.
Pro Kopřivu se jedná o teprve druhý kariérní skalp TOP 30. Jediný předchozí slavil v roce 2021 na antuce ve Gstaadu proti tehdejší světové desítce Denisovi Shapovalovovi. Zároveň si zajistil už třetí letošní čtvrtfinále na hlavním okruhu a celkově páté v kariéře.
O třetí semifinále na této úrovni bude český tenista, který se loni po letech úsilí dočkal debutu v TOP 100 žebříčku, usilovat proti dalšímu italskému zástupci a nasazené čtyřce Flaviovi Cobollimu.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
