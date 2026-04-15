Frustrace a pak mohutný obrat! Kopřiva je ve čtvrtfinále, naštvaný soupeř žádal přerušení

DNES, 19:19
ATP MNICHOV - Vít Kopřiva se na sebe několikrát během utkání druhého kola zlobil a možná právě vypuštění negativních emocí ven mu pomohlo předvést parádní obrat proti Lucianovi Darderimu. Italského favorita, který se v rozhodujícím dějství rozčiloval a žádal přerušení zápasu, skolil z manka setu a brejku 2:6, 6:4, 6:1 a postoupil na antukové pětistovce v Mnichově do čtvrtfinále.
Vít Kopřiva je po skvělém obratu ve čtvrtfinále (© ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Kopřiva – Darderi 2:6, 6:4, 6:1

Vypadalo to na drsnou lekci od Darderiho, který byl velkým favoritem na postup. Kopřiva se v úvodní polovině zápasu několikrát rozčiloval verbálně i neverbálně a za necelou hodinu prohrával 2:6 a 0:2. Právě vypuštění negativních emocí ven mu ale zřejmě pomohlo k mohutnému obratu.

Po varování za odpálení míče se český tenista neskutečně zvedl a začal Italovi zle zatápět. Manko ve druhé sadě okamžitě dohnal, v devátém gamu přežil těžké chvíle na vlastním servisu a pak sehrál vynikající game na returnu, který znamenal vynucení si rozhodujícího dějství.

Darderi se před jeho začátkem vydal na toaletu a rozjetý Kopřiva mu hned na první pokus sebral servis. Italský favorit se v tomto momentě začal rozčilovat a pro špatnou viditelnost žádal přerušení zápasu. Umpirový rozhodčí mu ovšem nevyhověl.

Aktuálně 21. muž pořadí pokračoval v žádostech a dál ukazoval, že nevidí dobře míč. Kopřiva jeho frustraci dokonale využil a poslední set za zhruba půlhodinu ovládl poměrem 6:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Kopřivu se jedná o teprve druhý kariérní skalp TOP 30. Jediný předchozí slavil v roce 2021 na antuce ve Gstaadu proti tehdejší světové desítce Denisovi Shapovalovovi. Zároveň si zajistil už třetí letošní čtvrtfinále na hlavním okruhu a celkově páté v kariéře.

O třetí semifinále na této úrovni bude český tenista, který se loni po letech úsilí dočkal debutu v TOP 100 žebříčku, usilovat proti dalšímu italskému zástupci a nasazené čtyřce Flaviovi Cobollimu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Tomas_Smid_fan
15.04.2026 20:37
Super, Kopřivo moje zlatá! Čtvrtfinále nádhera a blb Darderi out, co víc si přát!
Saulnier
15.04.2026 19:58
Skvelý kurz
tenisman1233
15.04.2026 19:51
Ve 3.setu se ital porazil sám,nebyl koncentrovaný,vztekal se kvůli každý lajně.Snad si Vítek poradí i s dalším italem.
frenkie57
15.04.2026 20:00
To jo, rozhodil se těmi stížnostmi na světlo apod. Nicméně Vítek se opravdu dost herně zvedl.
Myslím si ale, že Cobolli už bude nad jeho síly.
Kapitan_Teplak
15.04.2026 19:30
Hezky pěkně vyklepl toho psychouše
The_Punisher
15.04.2026 19:32
aape
15.04.2026 20:00
The_Punisher
15.04.2026 19:27
Gratulace! Nekdy je dobre se zdrave nastvat
r176
15.04.2026 19:25
Velká gratulace Víťo
Mantra
15.04.2026 19:21
Super Vítečníku!
