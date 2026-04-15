Souboj Macháče s Alcarazem se nekoná. Španěl kvůli zranění z Barcelony odstoupil
Alcaraz měl potíže už v úvodním zápase s Otto Virtanenem. Na kurt si přivolal fyzioterapeuta a stěžoval si na ostrou bolest v pravém zápěstí. Přesto utkání dohrál a zvítězil nakonec celkem hladce 6:4, 6:2.
Existovala tak šance, že k dalšímu zápasu, v němž měl ve čtvrtek narazit na Macháče, nenastoupí. "Během tak krátkého času mezi dvěma turnaji se vždy objeví nějaký malý zdravotní problém. Zítra se na to podíváme s mým fyzioterapeutem. Tohle zranění mě trápilo už v minulosti a nikdy to nebylo vážné. Tak snad nebude ani teď," uvedl Alcaraz po úterním postupu.
A ve středu přišel definitivní verdikt Španěla. Po zrušeném tréninku uspořádal v 17:30 tiskovou konferenci, kde oznámil, že kvůli bolestem v zápěstí musí z turnaje odstoupit. "Je to vážnější zranění, než jsme očekávali. Ukázaly to výsledky vyšetření z dnešního rána. Odstupuji z turnaje s velkým smutkem a abych neriskoval. Co nejdříve začnu s rehabilitací, abych mohl hrát nadcházející turnaje."
Bylo jasné, že Alcaraz udělá vše možné pro to, aby mohl na turnaji pokračovat. V Barceloně totiž hrál domácí akci, byl největším favoritem a v případě třetího triumfu v tomto dějišti by se vrátil na post světové jedničky před rivala Jannika Sinnera. Právě Ital ho po výhře v nedělním finále na Masters v Monte Carlu o trůn připravil.
Alcaraz už včera avizoval, že pokud si bude muset odpočinout, tak se tomu bránit nebude. "Můj plán je jasný. Když budu muset, tak budu odpočívat. Ale cílem je být v nejlepší možné kondici a nastoupit k dalšímu zápasu."
K rozhodnutí odstoupit z turnaje nejspíše přispěl i náročný program, který Alcaraze čeká v následujících týdnech. Brzy totiž startuje jeho domácí prestižní tisícovka v Madridu, ihned poté následuje Masters v Římě a pak bude mít týdenní pauzu před obhajobou titulu na French Open.
Macháč tak do čtvrtfinále postoupil bez boje. Mezi nejlepší osmičkou je letos teprve podruhé, v polovině ledna získal v Adelaide svůj druhý kariérní titul. Jeho pátečním protivníkem bude Andrej Rubljov, nebo Lorenzo Sonego.
To, že odstoupí, bylo jasné už včera, tak aspoň prošetří síly na další turnaj a Tomáš je ve čtvrtfinále