Souboj Macháče s Alcarazem se nekoná. Španěl kvůli zranění z Barcelony odstoupil

DNES, 17:32
Tomáš Macháč měl ve čtvrtek na antukové pětistovce v Barceloně změřit síly se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem. Španělskou hvězdu však trápí zranění pravého zápěstí a už ve středu odpoledne se rozhodl z domácího turnaje odstoupit. Český tenista tak bez boje prošel do čtvrtfinálové fáze.
Tomáš Macháč si s Carlosem Alcarazem nezahraje (© MICHAEL ERREY / AFP)

Alcaraz měl potíže už v úvodním zápase s Otto Virtanenem. Na kurt si přivolal fyzioterapeuta a stěžoval si na ostrou bolest v pravém zápěstí. Přesto utkání dohrál a zvítězil nakonec celkem hladce 6:4, 6:2.

Existovala tak šance, že k dalšímu zápasu, v němž měl ve čtvrtek narazit na Macháče, nenastoupí. "Během tak krátkého času mezi dvěma turnaji se vždy objeví nějaký malý zdravotní problém. Zítra se na to podíváme s mým fyzioterapeutem. Tohle zranění mě trápilo už v minulosti a nikdy to nebylo vážné. Tak snad nebude ani teď," uvedl Alcaraz po úterním postupu.

A ve středu přišel definitivní verdikt Španěla. Po zrušeném tréninku uspořádal v 17:30 tiskovou konferenci, kde oznámil, že kvůli bolestem v zápěstí musí z turnaje odstoupit. "Je to vážnější zranění, než jsme očekávali. Ukázaly to výsledky vyšetření z dnešního rána. Odstupuji z turnaje s velkým smutkem a abych neriskoval. Co nejdříve začnu s rehabilitací, abych mohl hrát nadcházející turnaje."

Bylo jasné, že Alcaraz udělá vše možné pro to, aby mohl na turnaji pokračovat. V Barceloně totiž hrál domácí akci, byl největším favoritem a v případě třetího triumfu v tomto dějišti by se vrátil na post světové jedničky před rivala Jannika Sinnera. Právě Ital ho po výhře v nedělním finále na Masters v Monte Carlu o trůn připravil.

Alcaraz už včera avizoval, že pokud si bude muset odpočinout, tak se tomu bránit nebude. "Můj plán je jasný. Když budu muset, tak budu odpočívat. Ale cílem je být v nejlepší možné kondici a nastoupit k dalšímu zápasu."

K rozhodnutí odstoupit z turnaje nejspíše přispěl i náročný program, který Alcaraze čeká v následujících týdnech. Brzy totiž startuje jeho domácí prestižní tisícovka v Madridu, ihned poté následuje Masters v Římě a pak bude mít týdenní pauzu před obhajobou titulu na French Open.

Macháč tak do čtvrtfinále postoupil bez boje. Mezi nejlepší osmičkou je letos teprve podruhé, v polovině ledna získal v Adelaide svůj druhý kariérní titul. Jeho pátečním protivníkem bude Andrej Rubljov, nebo Lorenzo Sonego.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

aligo
15.04.2026 18:49
Tak to bude asi něco vážnějšího, když to dal vědět takto dopředu
pantera1
15.04.2026 18:41
Vitku zaber, tommring dnes nekvalitní a já nejsem kompetentní, zkus to otočit.
frenkie57
15.04.2026 18:51
Už srovnal na sety. Chvílema tam toho vzteklého italského frajírka pěkně honí. Krásný winnery, radost pohledět. Je znát, že je Vítek z antukou největší kamarád.
pantera1
15.04.2026 18:53
No nevidím to, pěkně mi to popisuješ, jsem ještě v práci .
Saulnier
15.04.2026 19:00
Darderi si rozbil raketu
Saulnier
15.04.2026 18:38
Macháčova šanca na finále
Mantra
15.04.2026 18:25
Udělal to tak politicky, prostě nema chuť a Barcelona, tak se hodi marod na dva dny
BM_16
15.04.2026 17:53
Konečně se i na Tomáše usmálo štěstí... Sice jsem se na zápas těšila, ale zdraví je to nejcennější co máme
frenkie57
15.04.2026 18:13
Kromě života samotného.
Mantra
15.04.2026 18:19
Ale houby. Jsme jen nekonečné nic v řece času. Je úplně jedno jak a co kdo má za nemoc nebo zda zemře. Dnes, za hodinu nebo za 56 let. Vůbec nezáleží na zdraví, životě ani ničem jiném.
Kapitan_Teplak
15.04.2026 18:27
I ty nihilisto jeden.
aape
15.04.2026 18:41
Ale Karlíkovi na něm asi záleží
To, že odstoupí, bylo jasné už včera, tak aspoň prošetří síly na další turnaj a Tomáš je ve čtvrtfinále
GaelM
15.04.2026 17:49
To se docela hodí, Tomáš teď potřebuje víc ty body, než souboj s top hráčem... Otvírá se mu pěkná šance na dobrý turnaj, v jeho polovině pavouka jsou celkem hratelní soupeři.
Kapitan_Teplak
15.04.2026 18:08
Jj, důležitý jsou body, na ostatní se vy.ser
com
15.04.2026 17:36
a ja se tesil, ze bude vymena svetove jednicky
aape
15.04.2026 18:42
Musíš být trpělivý a dočkáš se
