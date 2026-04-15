Souboj Macháče s Alcarazem v ohrožení? Domácí hvězda možná nenastoupí
Alcaraz měl potíže už v úvodním zápase s Otto Virtanenem. Na kurt si přivolal fyzioterapeuta a stěžoval si na ostrou bolest v pravém zápěstí. Přesto utkání dohrál a zvítězil nakonec celkem hladce 6:4, 6:2.
Existuje však šance, že k dalšímu zápasu, v němž má ve čtvrtek narazit na Macháče, nenastoupí. "Během tak krátkého času mezi dvěma turnaji se vždy objeví nějaký malý zdravotní problém. Zítra se na to podíváme s mým fyzioterapeutem. Tohle zranění mě trápilo už v minulosti a nikdy to nebylo vážné. Tak snad nebude ani teď," uvedl Alcaraz po úterním postupu.
Rozhodující tak budou následující hodiny. Je ale jasné, že Alcaraz udělá vše možné pro to, aby z turnaje nemusel odstoupit. V Barceloně totiž hraje domácí turnaj, je největším favoritem a v případě třetího triumfu v tomto dějišti by se vrátil na post světové jedničky před rivala Jannika Sinnera. Právě Ital ho po výhře v nedělním finále na Masters v Monte Carlu o trůn připravil.
Alcaraz už včera avizoval, že pokud si bude muset odpočinout, tak se tomu bránit nebude. Potvrzením je i zrušení středečního tréninku. "Můj plán je jasný. Když budu muset, tak budu odpočívat. Ale cílem je být v nejlepší možné kondici a nastoupit k dalšímu zápasu."
Aktuálně druhý hráč světa přiznává, že jeho volba programu není úplně šťastná. Do Barcelony totiž přijel okamžitě po nedělním finále na Masters v Monte Carlu a během antukového jara ho čeká ještě Madrid, Řím a French Open. Pokud by se na velkých generálkách v Madridu i Římě dostal daleko, bude mít před antukovým grandslamem pouze jeden týden odpočinku.
"Nebojím se přiznat, že jsem asi měl v tomto týdnu spíš odpočívat. Jenže Barcelona je pro mě velmi výjimečné místo," řekl šampion ročníků 2022-23 na tiskové konferenci.
Macháč nepatří mezi nejoblíbenější soupeře Alcaraze. S českým tenistou se hvězdný Španěl utkal dvakrát a pokaždé měl problémy. V sezoně 2024 narazil na rodáka z Berouna v Davis Cupu (skreč Macháče v rozhodujícím setu) a na Masters v Šanghaji (vítězství Macháče).
