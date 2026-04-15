Lyžování a alpský knedlík. Bouzková láká na pražský turnaj, dorazí i její hvězdný přítel
Bouzková v sobotu v Bielu zajistila Česku rozhodující třetí bod v kvalifikačním duelu se Švýcarskem, když v závěrečné dvouhře porazila domácí Viktoriji Golubicovou. V neděli přeletěla do Salcburku a pak se autem přesunula na ledovec.
"V pondělí jsem lyžovala dvě a půl hodiny dopoledne a dvě a půl hodiny po obědě. Dala jsem si germknödel, který mám hrozně ráda. To jsem asi od dvanácti let neměla, takže jsem se na to hrozně moc těšila. Byla jsem ráda, že jsem mohla trochu vydechnout, emoce byly hodně silné. Jsem ráda, že se mi nic nestalo, dneska už jsem po prvním tréninku zase na antuce," řekla Bouzková na setkání k turnaji WTA v Praze, kde bude v červenci obhajovat titul.
Na lyže se dostane jen výjimečně. "Teď jsem lyžovala po třech letech. Naposledy jsme byli po sezoně s rodiči v Americe. Před tím jsem byla taky před pěti lety. Za těch posledních osm let jsem fakt byla dvakrát, což je samozřejmě škoda, protože lyžování mám hodně ráda," posteskla si.
Byla na sebe opatrná. "Jezdila jsem jenom červené a modré, černou jsem sjela asi jenom dvakrát, takže jsem na sebe dávala pozor," ujišťovala. Byla ráda, že jí na zimní radovánky vyšlo počasí. "A překvapilo mě, že tam bylo hrozně moc Čechů. Češtinu jsem slyšela pořád," doplnila Bouzková.
Považuje za důležité najít v tenisovém kolotoči prostor i pro jiné aktivity. "Program je občas monotónní. Prostě stereotyp, že člověk jde na trénink, potom letí na turnaj, pak si den odpočine. Takže já jsem vždycky jedině ráda, když nějaká taková věc vyjde," svěřila se 24. hráčka světového žebříčku.
Začátek tohoto týdne byl pro ni jedinečnou šancí dostat se na lyže, jinak na to prakticky nemá prostor. Chtěla k lyžování využít volného dne kolem turnaje v Indian Wells, odkud je skiareál dvě a půl hodiny cesty, ale to jí trenér Antonín Bolardt zakázal. "To jsem nebyla nadšená," posteskla si.
I tentokrát se kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová v Bielu ujišťovala, jestli Bouzková po hektických dnech chce opravdu odjet lyžovat. "Ta se spíš divila, že po těch zápasech, co jsme odehrály, a po té Bogotě ještě mám sílu," poznamenala Bouzková.
V úterý na ni padla únava, ale dnes už byla fit. V neděli se vydá na velký turnaj do Madridu, pak ji čeká Řím, pravděpodobně Štrasburk a následně grandslam Roland Garros jako vrchol antukové sezony.
Do Prahy dorazí i její hvězdný partner
Bouzkovou by měl znovu na turnaji WTA v Praze podporovat její přítel, hokejista působící v zámořské NHL Aleksandr Barkov. Sedmadvacetiletá Češka to řekla na dnešním setkání s novináři a mimoděk prozradila, že útočník Floridy Panthers se chystá hrát za Finsko na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.
Zatímco loni Barkov za Bouzkovou přijel do areálu Sparty ve Stromovce a sledoval její triumf, tentokrát se bude muset vydat na Štvanici. "Myslím si, že to tenhle rok zase vyjde. Nejsou v play off, teď bude hrát Saša mistrovství světa. Tenhle rok je kalendář trochu jiný, ale doufám, že dorazí," řekla Bouzková.
Kapitán Floridy Barkov, který po zranění kolena z tréninkového kempu a následné operaci přišel o celou klubovou sezonu, do české metropole nejezdí jen z povinnosti. "Jezdí sem rád. Česko má obecně rád, má na to taky hezké vzpomínky z hokeje. Má rád i českou kulturu, takže se na to těší," ujišťovala Bouzková.
Na turnaji Livesport Prague Open ho potřebuje nejen jako podporu v hledišti. "Musí dorazit. Ten týden jsou zase moje narozeniny, takže je to dva v jednom," dodala s úsměvem jedna z českých hrdinek vítězné kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku.
