Česko se připravuje na tenisový svátek na Štvanici. Lístky se rychle prodávají

Centrální tenisový kurt na Štvanici bude mít do červencového turnaje WTA opravené tribuny a nový povrch. Na dnešním setkání s novináři to řekl předseda svazu Jakub Kotrba. Renovace se bude financovat z pronájmů, které svazu zaplatí pořadatelé předchozích akcí. Štvanice bude hostit mimo jiné Světový pohár ve sportovním lezení nebo turnaj MMA.
Marie Bouzková bude na Livesport Prague Open obhajovat titul (© ČTK / Deml Ondřej)

"V létě tu bude minimálně šest akcí, MMA, lezení, tenis, kulturní akce. Jako svaz máme výhodu, že areál vlastníme, můžeme ho pronajmout. Co letos vybereme na nájmu, vrátíme do renovace stadionu. Na nájmech by se mělo vybrat pět a půl až šest milionů. Uvidíme, jestli dostaneme nějakou dotaci na povrch," uvedl Kotrba.

Na kompletní rekonstrukci by bylo potřeba mnohem více peněz. "Stadion by si zasloužil větší částku na opravu, ale bude to stačit na důstojné prostředí. Budeme renovovat kurt a tribuny, aby se tu všichni cítili pohodlně. Je tady spousta věcí z betonu, vydrželo to dlouho, ale pracuje na tom zub času. Laťka na Spartě byla nasazena vysoko. Musíme se snažit, aby se sem holky těšily," přiblížil Kotrba. Hotovo musí být v červnu, kdy zde budou první akce.

Turnaj WTA se vrátí na Štvanici poprvé od roku 2009, naposledy se zde hrál na antuce a nyní bude na tvrdém povrchu. Ženský turnaj na Spartě se konal od roku 2010, posledních pět let spadá do kategorie WTA 250.

Zájem fanoušků už přesahoval kapacitu areálu ve Stromovce. "Před rokem jsme měli pět dní vyprodáno. Nemohli jsme růst z technických důvodů," uvedl ředitel turnaje Miroslav Malý. Na tribuny Centrálního tenisového kurtu na Štvanici se vejde přibližně šest tisíc fanoušků. Organizátoři už minulý týden spustili předprodej vstupenek. "Máme prodáno okolo 2500 lístků na finále. Snad to tak půjde i nadále," pochvaloval si Malý.

Na Štvanici budou vedle centrálního další dva hrací kurty s tribunou a jeden tréninkový. Zbytek tréninkových dvorců bude v areálu Sparty ve Stromovce. Tenistky sice budou muset přejíždět, ale zase budou mít větší flexibilitu při volbě tréninkových časů, protože bude k dispozici více dvorců než dosud.

Ondřej Jirásek, ČTK
603262
15.04.2026 17:48
A proto zrušili v květnu Challenger a ITF?
Kapitan_Teplak
15.04.2026 17:29
Doufám, že se bude hrát i na tom kurtu s tribunami vlevo dole.
https://prague.eu/cs/objevujte/tenisovy-areal-stvanice/#header-gallery-2
jih
15.04.2026 17:13
Myslíte, že Lindasmile už se jim na to ******...? Bez ní nejedu.
misa
15.04.2026 17:12
Krásná fotka Mařenky, která se zašla podívat na místo, kde bude v létě obhajovat svůj titul smile smile
jirkaS
15.04.2026 18:10
