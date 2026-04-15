Nosková famózně vyřešila nečekané potíže. Hrdinka BJK Cupu začala na antuce drtivým obratem

DNES, 17:39
WTA STUTTGART - Linda Nosková překvapivě zahájila antukové jaro prohraným setem, ale roli obrovské favoritky na pětistovce ve stuttgartské hale přece jen potvrdila. Hrdinka nedávného utkání BJK Cupu mezi Českem a Švýcarskem si nakonec poradila s čínskou veteránkou Shuai Zhang poměrem 5:7, 6:1, 6:4. V osmifinálové fázi doplnila krajanku Karolínu Muchovou.
Linda Nosková začala ve Stuttgartu úspěšným obratem (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Zhang – Nosková 7:5, 1:6, 4:6

Nosková nastoupila k prvnímu vzájemnému souboji jako jednoznačná favoritka. Zhang ovšem v úvodu držela krok. Češka se k první šanci dostala po výborném vstupu do čtvrtého gamu, v němž vedla 30:0 na returnu. Čínská veteránka ale vývoj suverénně otočila. Další vítězný return vsetínské rodačky však znamenal první shodu v zápase. Její soupeřka si nicméně s touto situací snadno poradila a srovnala na 2:2.

Ani následující minuty žádnou brejkbolovou příležitost nenabídly. Výrazná outsiderka Zhang byla i nadále ve všech ohledech rovnocennou soupeřkou, úspěšně dotahovala skóre a po 22 minutách hry byl stav vyrovnaný 4:4.

Až do skóre 5:5 byla Nosková na vlastním servisu suverénní a ztratila jen pár bodů. Po vítězném úderu Zhang a dvojchybě však prohrávala už 0:30 a nakonec po zkaženém nalitém voleji nabídla soupeřce dva brejkboly po sobě. Úvodní zlikvidovala výborným servisem, avšak na ten druhý vyhrála Číňanka přestřelku forhendů a po prvním brejku utkání set úspěšně dopodávala.

Hned na začátku dalšího dějství se Nosková propracovala ke svému prvnímu brejkbolu v zápase. Nakonec jich měla celkem šest, ale Zhang čtyři z nich s přehledem zlikvidovala a na dva Češka vyrobila chybu. Číňanka nakonec maratonský game získala a soupeřce nedovolila odskočit do náskoku dvou her.

O dva gamy později už ale Nosková poprvé v utkání servis Zhang prorazila. Potřebovala k tomu další tři šance a tedy celkem devět brejkbolů. Následně bez problémů zvýšila své vedení na 4:1. Zbytek druhého setu byl pro českou favoritku pohodový. Své čínské protivnici už nepovolila ani jednu hru a za pouhých 32 minut srovnala skóre.

Nosková pokračovala v nastolené dominanci i v úvodu rozhodujícího dějství. Světová čtrnáctka šla hned po prvním gamu do vedení o brejk. Češka už byla rozjetá, zvykla si na klouzavější antuku ve stuttgartské hale a při skóre 4:1 měla v zádech náskok už dvou brejků.

Česká žebříčková dvojka si pak postup do dalšího kola ještě lehce zkomplikovala, když Zhang dovolila snížit z 1:4 na 3:4. Další problémy však nepřipustila a zápas trvající hodinu a tři čtvrtě při skóre 5:4 snadno doservírovala.

Nosková prožívá v posledních dnech velmi hektický program. V pátek a sobotu bojovala v kvalifikaci BJK Cupu a po výhrách nad Viktorijí Golubicovou a Belindou Bencicovou, proti níž likvidovala tři mečboly, nejvýrazněji přispěla k postupu českých tenistek na finálový turnaj.

Během pár dnů se musela adaptovat z halového betonu na krytou antuku a možná i z toho důvodu nedokázala proti Zhang dominovat hned od začátku. Přesto roli favoritky potvrdila a v osmifinálové fázi doplnila krajanku Muchovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bývalá šampionka juniorského French Open si tak zahraje o své teprve druhé antukové čtvrtfinále na hlavním okruhu. Mezi nejlepší osmičku na nejpomalejším povrchu dosud prošla pouze předloni na domácím Livesport Prague Open.

Ve druhém kole ve Stuttgartu vyzve nasazenou osmičku Jekatěrinu Alexandrovovou. Rusce může oplatit třísetovou porážku z jediného dosavadního souboje z Monterrey 2025.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
15.04.2026 18:00
První polovinu zápasu odehrála Linda velmi špatně. Po prvním proměněném brejkbolu se ale naštěstí probrala a ve zbytku zápasu už dominovala ... smile
V příštím kole jí ovšem čeká Alexandrova a to bude jiná liga než Zhang. S dnešním výkonem by proti ní neměla Linda ani tu nejmenší šanci ...
Oin
15.04.2026 17:50
Hrdinný Pupík jde dál!
misa
15.04.2026 17:41
Hrdinka otočila další bitvu a postupuje vítězně vpřed.
Krisboy
15.04.2026 17:40
smile
Kreuz
15.04.2026 17:38
ostapenko-andreeva, to je jak Marfusa starsi proti Marfuse mladsi
Kapitan_Teplak
15.04.2026 17:50
Nenakynula nějak ta Andreeva ?
U Penko škoda slov Jak s touhle postavou mohla vyhrát RG nikdy nepochopím.
tommr
15.04.2026 17:55
tenkrát ale měla podstatně jinou postavu ...
Kapitan_Teplak
15.04.2026 18:06
Já měl za to, že už tehdy byla oplácaná, ale když se teď koukám na její fotky z vyhraného RG, tak byla vyloženě hubená.
frenkie57
15.04.2026 18:12
Asi má teď bulimii, akorát bez toho blinkání.
Kreuz
15.04.2026 18:28
navic ji pak trenovala Bartoli, ktera mela zrovna asi 100kg... ty dve kdyby te vzaly do sendvice
frenkie57
15.04.2026 18:54
Tak ze mně bude ta pomazánka mezi.
StestiJeKrasnaVec11
15.04.2026 18:09
tak zrovna při tom, jaký styl tenisu Jelena vyznává, je ta váha nejmenší problém
com
15.04.2026 18:11
Swiatek by souhlasila a asi ji zas začnou tiky, jestli s ni prohraje i po sedmý smile
frenkie57
15.04.2026 18:16
Ty jí nikdy neopustily. Tikala vždycky, tu více , tu méně, podle vývoje v zapase nebo v kariéře.
misa
15.04.2026 18:14
Andrejeva by mi výhrou udělala radost.
jih
15.04.2026 17:10
Ty jo, dali do článku video... Teda, to je něco!!...polk...
com
15.04.2026 17:25
polykáš
zfloyd
15.04.2026 17:03
už to vypadá lépe Pupík se rozpupíkoval
Krisboy
15.04.2026 17:01
Nic jí nehrozí. Jenom se jeden set rozkoukávala.
StestiJeKrasnaVec11
15.04.2026 16:42
Shuai zatim hraje fantasticky, bez nervů... ale je pravda, že slečnu, co prohraje 24 zápasů v řadě a 600 dnů je bez výhry, jen tak něco rozhodit už nemůže. Velmi zajímaví hráčka na okruhu.
jih
15.04.2026 16:47
37 letá slečna.
StestiJeKrasnaVec11
15.04.2026 16:50
pokud furt objíždíš okruhy tak máš stále mladou duši
Krisboy
15.04.2026 17:02
Slečna může být i stoletá, to nesouvisí s věkem.
zfloyd
15.04.2026 16:38
no jo Číňanka není žádné ořezávátko , taky má za sebou pár slušnejch skalpů
com
15.04.2026 16:50
to jo, hlavne kdyz v roce 2023/2024 mela snuru 25 proher v řadě
tommr
15.04.2026 16:35
Shuai Zhang právě drží sérii 5 proher v řadě a je jasnou kurzovou outsiderkou. Na kurtu to ale bohužel zatím vypadá přesně obráceně ...
Čekal jsem ale že po skvělých výkonech Lindy na BJK Cupu příjde strašnej propadák ...
StestiJeKrasnaVec11
15.04.2026 16:43
5 proher v řadě je pro Shuai taková rozcvička
Kreuz
15.04.2026 16:34
Pridat Lindo, pridat! Takhle by to dal neslo
Krisboy
15.04.2026 16:33
Teda Pupíku...
Krisboy
15.04.2026 16:35
Ten smajlík tam samozřejmě nepatří. Samým rozčilením jsem klepl vedle
misa
15.04.2026 16:36
:)
frenkie57
15.04.2026 16:32
Pupík projela první set. Zatím se dost hledá.
Oin
15.04.2026 16:32
Makáme, Pupíku! To dáš!
frenkie57
15.04.2026 16:18
Linda je dneska hodna své přezdívky.
jeronym
15.04.2026 16:14
Miss WTA prohlasuji Evu Lys,
od te ja bych chtel dostat kiss.
https://www.instagram.com/popular/eva-lys-hamburg-open/
jih
15.04.2026 16:21
Já ne.
misa
15.04.2026 16:02
Hrdinka nejen tenisových kurtů, ale i některých mužských snů, jak jsem se na TP dočetl
anton77
15.04.2026 16:11
Tak v nastupující generaci se pozoruhodně urodilo. Linda, Tereza, Domonika...
subaru
15.04.2026 16:11
Tak to mají smůlu.
frenkie57
15.04.2026 16:18
Ona je vdaná, či co?
Kapitan_Teplak
15.04.2026 16:25
Ne, jen není na mužský.
frenkie57
15.04.2026 16:28
Aha. Takovou zradu bych od ní nečekal.
misa
15.04.2026 16:33
O tom nejsou žádné informace.
Kapitan_Teplak
15.04.2026 16:39
Sama to řekla.
jih
15.04.2026 16:41
Prosím zdroj.
Kapitan_Teplak
15.04.2026 16:51
Na yt jsem viděl její rozhovor v nějakém Přerovském rádiu z před Vánoc 2024 a když mluvila o své posezonní dovolené, tak doslova řekla ,,s mojí holkou".
Krisboy
15.04.2026 16:55
Každá někoho má, dokud není a tebou.
jih
15.04.2026 17:02
A každá je bi.
Krisboy
15.04.2026 17:14
Přesně tak. Já rozhodně nepřestávám doufat.
Ale snad to nečte Muška, to bych těžko vysvětloval.
misa
15.04.2026 17:16
Krisboy
15.04.2026 16:17
smile
pantera1
15.04.2026 16:00
Jarní hrdinko pozor na Číňanku a pokračuj na vítězné vlně. Nezapomeň, že je ve hře krásná kára

Pěkný káry i pro štěstí .
https://youtu.be/D-NvQ6VJYtE?is=W7o0VMwoJss1tR6D
