Nosková famózně vyřešila nečekané potíže. Hrdinka BJK Cupu začala na antuce drtivým obratem
Zhang – Nosková 7:5, 1:6, 4:6
Nosková nastoupila k prvnímu vzájemnému souboji jako jednoznačná favoritka. Zhang ovšem v úvodu držela krok. Češka se k první šanci dostala po výborném vstupu do čtvrtého gamu, v němž vedla 30:0 na returnu. Čínská veteránka ale vývoj suverénně otočila. Další vítězný return vsetínské rodačky však znamenal první shodu v zápase. Její soupeřka si nicméně s touto situací snadno poradila a srovnala na 2:2.
Ani následující minuty žádnou brejkbolovou příležitost nenabídly. Výrazná outsiderka Zhang byla i nadále ve všech ohledech rovnocennou soupeřkou, úspěšně dotahovala skóre a po 22 minutách hry byl stav vyrovnaný 4:4.
Až do skóre 5:5 byla Nosková na vlastním servisu suverénní a ztratila jen pár bodů. Po vítězném úderu Zhang a dvojchybě však prohrávala už 0:30 a nakonec po zkaženém nalitém voleji nabídla soupeřce dva brejkboly po sobě. Úvodní zlikvidovala výborným servisem, avšak na ten druhý vyhrála Číňanka přestřelku forhendů a po prvním brejku utkání set úspěšně dopodávala.
Hned na začátku dalšího dějství se Nosková propracovala ke svému prvnímu brejkbolu v zápase. Nakonec jich měla celkem šest, ale Zhang čtyři z nich s přehledem zlikvidovala a na dva Češka vyrobila chybu. Číňanka nakonec maratonský game získala a soupeřce nedovolila odskočit do náskoku dvou her.
O dva gamy později už ale Nosková poprvé v utkání servis Zhang prorazila. Potřebovala k tomu další tři šance a tedy celkem devět brejkbolů. Následně bez problémů zvýšila své vedení na 4:1. Zbytek druhého setu byl pro českou favoritku pohodový. Své čínské protivnici už nepovolila ani jednu hru a za pouhých 32 minut srovnala skóre.
Nosková pokračovala v nastolené dominanci i v úvodu rozhodujícího dějství. Světová čtrnáctka šla hned po prvním gamu do vedení o brejk. Češka už byla rozjetá, zvykla si na klouzavější antuku ve stuttgartské hale a při skóre 4:1 měla v zádech náskok už dvou brejků.
Česká žebříčková dvojka si pak postup do dalšího kola ještě lehce zkomplikovala, když Zhang dovolila snížit z 1:4 na 3:4. Další problémy však nepřipustila a zápas trvající hodinu a tři čtvrtě při skóre 5:4 snadno doservírovala.
Nosková prožívá v posledních dnech velmi hektický program. V pátek a sobotu bojovala v kvalifikaci BJK Cupu a po výhrách nad Viktorijí Golubicovou a Belindou Bencicovou, proti níž likvidovala tři mečboly, nejvýrazněji přispěla k postupu českých tenistek na finálový turnaj.
Během pár dnů se musela adaptovat z halového betonu na krytou antuku a možná i z toho důvodu nedokázala proti Zhang dominovat hned od začátku. Přesto roli favoritky potvrdila a v osmifinálové fázi doplnila krajanku Muchovou.
Bývalá šampionka juniorského French Open si tak zahraje o své teprve druhé antukové čtvrtfinále na hlavním okruhu. Mezi nejlepší osmičku na nejpomalejším povrchu dosud prošla pouze předloni na domácím Livesport Prague Open.
Ve druhém kole ve Stuttgartu vyzve nasazenou osmičku Jekatěrinu Alexandrovovou. Rusce může oplatit třísetovou porážku z jediného dosavadního souboje z Monterrey 2025.
Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu
V příštím kole jí ovšem čeká Alexandrova a to bude jiná liga než Zhang. S dnešním výkonem by proti ní neměla Linda ani tu nejmenší šanci ...
U Penko škoda slov Jak s touhle postavou mohla vyhrát RG nikdy nepochopím.
Čekal jsem ale že po skvělých výkonech Lindy na BJK Cupu příjde strašnej propadák ...
