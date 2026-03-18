Navrátilová kritizuje Raducanuovou: Tohle je její největší chyba, nemůže chtít okamžité výsledky

DNES, 22:35
Emma Raducanuová byla v posledních letech několikrát kritizována fanoušky i experty za časté změny ve svém trenérském týmu. S kritikou souhlasí i legendární Martina Navrátilová, která přesně tento trend britské hvězdy považuje za největší chybu její kariéry.
Emma Raducanuová je opět kritizována za časté změny trenérů (© FLAVIU BUBOI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Raducanuová předvedla na US Open 2021 šokující a historický triumf z kvalifikace. Očekávalo se, že její budoucnost v tenisovém světě bude zářivá, ale skoro pět let po senzačním prvenství na newyorském grandslamu stále najdeme v její kolonce počtu titulů číslo jedna.

V tomto období nesčetněkrát vyměnila trenéra, ale to jí nikdy výrazně nepomohlo. Poslední obětí tradičně velmi krátké spolupráce Raducanuové s trenérem se stal Francisco Roig, bývalý kouč Rafaela Nadala. Nyní britskou hvězdu vede Mark Petchey.

"Potřebuje dlouhodobého trenéra. Nemusíte mít vždy skvělého kouče, ale musíte mu dát čas a šanci vás poznat, aby mohl něco změnit," uvedla Navrátilová pro Sky Sports. "Nemůžete očekávat okamžité výsledky. Je to dlouhý proces," dodala.

Přesně v častém střídání trenérů vidí legendární Navrátilová největší problém Raducanuové. "Myslím si, že je to největší chyba její kariéry. Měla velké množství trenérů, dostala spoustu různých názorů a pak neví, kterého se držet."

Je ale spravedlivé zmínit i to, že Raducanuová si v posledních letech kromě častých změn trenérů prošla i řadou vážných zranění. V těchto dnech měla startovat na prestižní tisícovce v Miami, ale kvůli nemoci musela účast na Floridě zrušit.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
