Nečekané potíže Lehečky. V Monte Carlu přežil maratonskou bitvu s outsiderem

ATP MASTERS MONTE CARLO - Jiří Lehečka měl v úvodním kole na Masters v Monte Carlu nečekané potíže potvrdit roli favorita proti Emiliovi Navovi. Finalista předchozí tisícovky v Miami nakonec i díky odvráceným setbolům v úvodním setu a po třech hodinách boje Američana přetlačil 7:6, 6:7, 6:2 a zvládl vstup do antukového jara.
Jiří Lehečka se na vítězství nečekaně nadřel (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Lehečka – Nava 7:6, 6:7, 6:2

Do utkání prvního kola nastupoval Lehečka jako jednoznačný favorit, ale na velmi pomalé antuce v Monte Carlu měl potíže Navu ve výměnách přetlačit. Ačkoli byl český tenista po většinu úvodního setu lepším hráčem na kurtu, musel řešit nečekané komplikace.

Zatímco svůj servis si hájil bez problémů, na returnu měl čtyři šance prolomit podání soupeře. Jenže Nava si s každou brejkbolovou hrozbou poradil a při skóre 6:5 ze svého pohledu se po chybách Lehečky dostal ke třem setbolům, přičemž dva z nich měl v řadě. Rodák z Mladé Boleslavi však pokaždé vytáhl výborný servis a vynutil si tie-break.

Ten Nava absolutně nezvládl. Američan začal dvojchybou, pak udělal další tři chyby v mezihře a Lehečka měl v zádech luxusní náskok 4:0. Český favorit nakonec získal tie-break snadno 7:1, a to i díky šesti minelám z rakety protivníka.

Lehečka nedokázal nastolit dominanci ani v úvodu druhého dějství a naopak se začal trápit na vlastním servisu. Hned o první game na podání musel zabojovat přes shodu a v tom následujícím likvidoval tři brejkboly. Vzápětí měl český hráč svůj pátý brejkbol v zápase, ovšem i ten Nava s přehledem odvrátil a srovnal na 2:2.

V sedmé hře to vypadalo, že Lehečka poprvé nebude muset na servisu přes shodu. Jenže z vedení 30:0 se stal po pár neskutečných úderech Navy brejkbol. Čech sice srovnal na 40:40, nicméně na druhý brejkbol Američana vyrobil chybu a zápas nabídl vůbec první brejk.

Nava ale svou šanci nevyužil a chyboval při vlastním setbolu za stavu 5:4. Lehečku navíc postupně pustil ke třem brejkbolům, na celkově osmou příležitost Čecha v zápase spáchal další chybu a dovolil mu vyrovnat na 5:5.

Rovněž druhý set nakonec dospěl do tie-breaku. Tentokrát začal dvojchybou Lehečka a na podání jako první ve zkrácené hře uspěl až Nava při skóre 3:2. Američan vedl už 6:3 a měl tři setboly v řadě. Na první však udělal chybu, následovala dvojchyba, poté přišel kvalitní servis Lehečky a bylo srovnáno na 6:6. Nava pak zahodil další dva setboly a úspěšný byl až ten celkově sedmý v tomto setu při skóre 9:8.

Po dvouapůlhodinovém boji pokračovala dramatická bitva v rozhodujícím dějství. Lépe začal Lehečka, který se ve třetím gamu propracoval k brejkbolu a Nava při něm těsně minul bekhend. Český zástupce tak vedl 2:1 s brejkem v zádech.

Lehečka poté suverénně potvrdil brejk a v dalším gamu mohl soupeře definitivně zlomit. Nava se ale nevzdal, odvrátil sérii dvou brejkbolových hrozeb a upravil na 2:3. Nasazený Čech si ovšem náskok pohlídal až do konce tříhodinové bitvy, a dokonce už neztratil ani jeden game.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do Monte Carla dorazil Lehečka po životním výsledku v podobě největšího finále na Masters v Miami, v němž podlehl Jannikovi Sinnerovi. Neměl tak moc času adaptovat se na antuku a na jeho výkonu to bylo znát. Roli favorita proti Navovi nicméně po vydřeném vítězství přece jen potvrdil.

Na tisícovce v Monte Carlu zvládl úvodní zápas třetím rokem po sobě a bude útočit na vyrovnání osobního maxima v tomto dějišti. Tím je osmifinále z roku 2023. Loni padl ve druhém kole s pozdějším finalistou Lorenzem Musettim.

Letošním protivníkem aktuální světové třináctky ve druhém kole bude Alejandro Tabilo. S Chilanem se utká potřetí a i tentokrát na antuce, porazit ho dokázal v roce 2019 na okruhu ITF i před čtyřmi lety v kvalifikaci v Mnichově.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
