Nečekaný debakl v milovaném Madridu. Kvitová po návratu utrpěla už čtvrtou porážku

WTA MADRID - Petra Kvitová (35) stále čeká na první letošní výhru. V úvodním kole tisícovky v Madridu utrpěla debakl proti Katie Volynetsové (23). Bývalá česká jednička a zdejší trojnásobná šampionka dostala kanára, prohrála 4:6, 0:6 a nedokázala vyhrát ani čtvrtý zápas od návratu po mateřské pauze.

Volynetsová – Kvitová 6:4, 6:0

Petra Kvitová, která je se třemi tituly nejúspěšnější hráčkou v historii madridské akce, potvrdila, že je po návratu z mateřské pauzy daleko od své nejlepší formy. V prvním kole oblíbeného turnaje dostala kanára a utrpěla debakl s 80. hráčkou světa Američankou Katie Volynetsovou.

Začátek zápasu se nesl ve znamení ztracených podání, tuto sérii ukončila ve čtvrtém gamu zkušenější česká hráčka a dostala se do vedení 3:1. Na returnu hrála více uvolněně a na Američanku tlačila hned od prvního úderu. To jí však dlouho nevydrželo a do konce setu se zmohla už pouze na jeden gem. Posledních pět her jasně prohrála a podruhé ze čtyř letošních zápasů nezvládla úvodní sadu.

Kvitová následně odešla z kurtu, ke zlepšení výkonu ve druhé sadě jí to však nepomohlo. Začala se ještě více trápit, úvodní tři hry ztratila přes shodu a na příjmu nevyužila žádný ze sedmi brejkbolů. Nakonec neuhrála ve druhé sadě ani gem, prohrála celkem 11 her v řadě a s turnajem se rozloučila potupným kanárem.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Češka vstoupila do akce poprvé od turnaje v Miami a ani na čtvrtý pokus nedokázala vybojovat výhru, tentokrát však utrpěla nejhorší debakl. Po třísetovém boji skončila na své úvodní akci v Austinu a na pomalém povrchu v Indian Wells. Bez vyhrané sady se loučila na rychlejším betonu na Floridě, kde v duelu grandslamových šampionek podlehla Sofii Keninové.

Kvitová v Caja Mágica při posledních dvou startech v letech 2022-23 ztroskotala hned na první soupeřce. V letech 2011, 2015 a před sedmi lety zde však slavila titul a je nejúspěšnější hráčkou turnaje.

Už před návratem bývalá česká jednička přiznala, že se nejvíce těší na její nejúspěšnější povrch, kterým je tráva. Na slavném Wimbledonu, kde získala své dva grandslamové tituly by se ráda představila v co nejlepší možné formě.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.