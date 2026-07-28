Nechci být slavná. Víc mě znají fanoušci módy než tenisu, říká Ósakaová
Sedmadvacetiletá Japonka se po návratu na okruh stále snaží navázat na výkony, které z ní udělaly světovou jedničku. Na tiskové konferenci před startem turnaje WTA ve Washingtonu zavzpomínala na okamžiky, které odstartovaly její raketový vzestup. "Když jsem vyhrála Indian Wells, říkala jsem si: 'Páni, život už nemůže být bláznivější.' Moje maminka tehdy neustále pracovala a skoro jsem ji nevídala. Díky tomu vítězství ale mohla odejít do důchodu, a právě to pro mě znamenalo nejvíc," uvedla Osakaová.
Krátce poté ovládla také US Open a stala se jednou z největších hvězd ženského tenisu. "Pak přišlo US Open a všechno ostatní. Ještě před letošní sezonou jsem si myslela, že vrcholem jsou věci spojené s módou. Vždycky mám pocit, že už výš to nejde, a pak se objeví něco nového," dodala.
Známější díky módě než tenisu
Největší pozornost vzbudila Osakaová svými slovy o popularitě. Přiznala totiž, že o slávu nikdy nestála. "Ve skutečnosti nechci být slavná, takže jsem spokojená se svou současnou situací. Dnes mě lidé znají víc díky módě než tenisu. Fanoušci módy mě znají víc než tenisoví fanoušci," řekla.
Zároveň zdůraznila, že se navzdory celosvětové popularitě nikdy necítila jako celebrita. "Nikdy jsem se nepovažovala za slavnou, takže jsem vždycky dělala stejné věci jako dřív. Připadá mi, že můj život jde neustále krok za krokem nahoru. Když si myslím, že se všechno ustálilo, přijde něco nového," vysvětlila.
Podle bývalé světové jedničky jí angažmá ve světě módy otevřelo nové možnosti i mimo tenis. "Oblečení, které nosím, mě přimělo mnohem víc mluvit, často i o tématech, ve kterých nejsem odborník. O tenisu bych mohla před mikrofonem mluvit celé hodiny. Díky módě jsem ale poznala lidi, které bych jinak nikdy nepotkala. Snažím se objevovat světy, o kterých jsem dříve ani nepřemýšlela," uvedla.
Čtvrtfinále Wimbledonu ji stále mrzí
Osakaová se vrátila také k porážce ve čtvrtfinále Wimbledonu 2026, kde zaznamenala své dosud nejlepší vystoupení v All England Clubu. Přesto ji vyřazení stále bolí. "Několik dní jsem byla sama ze sebe hodně zklamaná. Asi je to tím, že jsem na sebe velmi přísná. Samozřejmě je skvělé dojít na Wimbledonu tak daleko, ale já měla pocit, že to byla moje šance dokázat něco opravdu velkého," přiznala.
Zároveň však hledí dopředu s optimismem. Po povedených vystoupeních v posledních týdnech bude Osakaová patřit k nejsledovanějším hráčkám nadcházející severoamerické části sezony na tvrdém povrchu. Právě ten jí dlouhodobě vyhovuje nejvíce, a pokud naváže na rostoucí formu, může znovu promluvit do boje o nejcennější tituly.
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