Nechybující Tsitsipas povolil Isnerovi po servisu jen pět míčků. Ve čtvrtfinále jsou i Zverev či Dimitrov

Stefanos Tsitsipas startuje v Acapulku poprvé a zatím bez problémů potvrzuje roli nasazené jedničky. Bez ztráty podání ve dvou zápasech postoupil do čtvrtfinále.



Po Francouzi Benoitu Paireovi nedal šanci ani Johnu Isnerovi. 22letý Řek smetl o třináct let staršího Američana za 57 minut hry 6-3 6-2, když po servisu prohrál jen pět míčků. Po prvním servisu získal 24 z 25 výměn.



"Dnes mi vše fungovalo. Dobře jsem returnoval a to bylo velmi důležité. S tímhle chlapem se nechcete dostat do tie-breaku, to může být nebezpečné," komentoval Tsitsipas, který vyhrál třetí vzájemný duel v řadě 2-0 na sety a v celkové bilanci vede 3-2.



"Dnes se mi podařilo soustředit na každý okamžik. Měl jsem šance, využil většinu svých brejkbolů, což bylo důležité. Dodalo mi to sebevědomí do celého zápasu," dodal Tsitsipas, který v zápase hraném za obrovské vlhkosti vzduchu nastřílel 23 winnerů a udělal jen tři nevynucené chyby.



Pátý hráč světa Tsitsipas postoupil i na čtvrtém letošním turnaji do čtvrtfinále, o vyrovnání maxima z Australian Open a Rotterdamu se utká s Felixem Augerem-Aliassimem (h2h 2-2). 20letý Kanaďan ve druhém kole porazil 6-3 6-4 amerického vrstevníka Sebastiana Kordu.



"Proti němu je to vždycky těžké. Musím se pokusit hrát podobně, jako dnes. Každý zápas tu je pro mě důležitý a já doufám, že budu mít zítra další skvělý den," dodal Tsitsipas.







Lorenzo Musetti zdolal po obratu 2-6 6-3 7-6 Američana Francese Tiafoea, navázal na skalp světové devítky Diega Schwartzmana a postoupil do svého druhého a dosud největšího čtvrtfinále.



O premiérové semifinále a zároveň posun do Top 100 si devatenáctiletý Ital Musetti zahraje s šampionem z roku 2014 Grigorem Dimitrovem. Pátý nasazený Bulhar si poradil 6-4 6-2 se Srbem Miomirem Kecmanovičem.



Roli favorita v Mexiku potvrzuje také druhý nasazený Němec Alexander Zverev, který navzdory třem prohraným servisům porazil 6-4 6-3 Srba Lasla Djereho a bez ztráty setu postoupil do čtvrtfinále.



"Začal jsem hodně nedbale, dělal jsem spoustu nevynucených chyb. Ale v průběhu zápasu jsem hrál čím dál lépe a to je pro mě velmi důležité. Když se dostanu do rytmu, cítím se na kurtu velmi dobře," komentoval 23letý Zverev.



O první letošní semifinále se předloňský šampion utká poprvé s Norem Casperem Ruudem. "Casper Ruud se v posledních měsících extrémně rychle vyšplhal žebříčkem vzhůru. Je to hráč, na kterého si určitě musím dát pozor" uvedl Zverev.

• ATP 500 ACAPULCO •

Maxiko, tv. povrch, 1.204.960 dolarů

středeční výsledky (17. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Tsitsipas (1-Řec.) - Isner (USA) 6-3 6-2 A. Zverev (2-Něm.) - Djere (Srb.) 6-4 6-3 Koepfer (Něm.) - Raonic (4-Kan.) 6-4 6-2 Dimitrov (5-Bulh.) - Kecmanovič (Srb.) 6-4 6-2 Norrie (Brit.) - Fognini (6-It.) 6-4 6-3 Auger-Aliassime (7-Kan.) - Korda (USA) 6-3 6-4 Ruud (8-Nor.) - Griekspoor (Niz.) 4-6 6-3 7-6(3) Musetti (It.) - Tiafoe (USA) 2-6 6-3 7-6(1)