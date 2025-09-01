Nejbláznivější zápas kariéry, soupeřky mi bylo líto, říká Krejčíková
"Přemýšlela jsem nad tím, když jsem ležela v ledové vaně a řekla bych, že asi jo," řekla Krejčíková na otázku, zda šlo o nejbláznivější zápas v její kariéře. "Nevzpomínám si, kdy bych otočila takhle ztracený zápas. Tenhle byl tak dramatický, s tolika mečboly a v takové atmosféře… Asi ho zařadím na hodně vysoké příčky z těch zápasů, které jsem hrála a na které budu vzpomínat."
Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře Krejčíková uhrála v prvním setu s Townsendovou jen game a dva vítězné míče. Ve druhé sadě prohrávala už 1:3. Vrátila se sice do hry, ale v závěru čelila několikrát vyřazení. První mečbol odvrátila za stavu 4:5 a dalších sedm přišlo v pětadvacetiminutovém tie-breaku. Townsendová měla dokonce při vedení 6:3 tři mečboly za sebou.
"Je pravda, že ten první set byl víceméně stejně dlouhý jako tie-break," uvedla s úsměvem česká tenistka. "Stane se. Moc si z toho ale nepamatuju. Když jsem ji brejkla na 2:3, začala jsem se postupně dostávat do své zóny. Věděla jsem, že tam jsou mečboly, ale říkala jsem si, že když to nevyjde, tak co. Je to jen tenis, život jde dál. Snažila jsem se na to nahlížet s vyzrálejší perspektivou," líčila Krejčíková.
Při šestém odvráceném mečbolu zahrála i bekhendový volej po čáře. "To ani nevím, jak jsem ho dostala do kurtu. Vím, jak letěl úder od soupeřky a říkala jsem si: Padne to tam, nepadne to tam? Radši to hrej. Tak jsem to zahrála. Byl to strašně těžký volej, padlo to do kurtu a hrálo se dál," uvedla svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka.
Během tie-breaku se při mečbolech seběhly dolů ke kurtu i děti očekávající konec zápasu, aby si nechaly podepsat míčky. Krejčíkovou situace nepřekvapila. "Inspirovala jsem se ze soboty. Dívala jsem se na Venus Williamsovou, jak dohrávala čtyřhru a na tomto kurtu se stala úplně stejná situace. Při mečbolu všechny děti s míči běžely domů a jeden míč jim spadl do kurtu. Bylo to mezi prvním a druhým servisem, a tak se musela opakovat výměna. Poučila jsem se z toho," řekla Krejčíková.
I tuto situaci zvládla. "Ne že bych to čekala, ale tu zkušenost jsem si odžila, i když ne na kurtu, ale u obrazovky. Nějak mě to nerozhodilo. Spíše bylo blbé, že jsem si na té straně nadhazovala míček a děti se mi tam periferně hýbaly. Proto jsem chtěla počkat, až tam bude klid," uvedla.
V těžkých situacích jí pomohla i podpora jejího týmu. "Slyšela jsem tam i Čechy někde na straně. Jsem za to ráda. Tým mě pořád povzbuzoval. Přestože mi to nešlo, Jirka (Novák) byl pořád extrémně pozitivní. Říkal, že mám pořád hrát a bojovat. Já jsem mu říkala: Připadám si jako rekreant! Vždyť se vůbec nehraje. Zápas mi strašně rychle utíká. Co mám dělat? A on byl pořád pozitivní a říkal: To nevadí, prostě se chytneš, pojď, jedeš! To bylo supr. Jsem moc ráda, že tam byli a že mám fajn tým, se kterým je hodně srandy," řekla Krejčíková.
Obrat dokonala ve třetím setu, kde Townsendovou od stavu 3:2 dvakrát brejkla a využila druhý mečbol. Po utkání soupeřku u sítě objala, měla pro ni i pár povzbudivých slov.
"Také jsem byla v situaci, kdy jsem prohrála zápas z mečbolů. Věděla jsem, jak se Taylor cítí. Z vítězství jsem měla radost, ale zároveň jsem s ní soucítila. Bylo mi jí líto, protože je doma, fandí jí celý stadion, má to dobře rozehrané, chybí jí jen kousíček a najednou se po třech hodinách objímáme a pro ni turnaj končí. Pár snad pozitivních slov jsem jí řekla. Byla to emočně strašně náročná situace," uvedla Krejčíková, která ve čtvrtfinále narazí na další Američanku Jessicu Pegulaovou.
