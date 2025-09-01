Tenisový svět žasne. Krejčíková osmi odvrácenými mečboly překonala rekord US Open

DNES, 08:57
Výkon, který vešel do historie. Barbora Krejčíková (29) v osmifinálovém duelu US Open proti Taylor Townsendové (29) odvrátila osm mečbolů, aby po výhře 1:6, 7:6 a 6:3 oslavila postup mezi nejlepších osm tenistek turnaje. Česká hráčka tak překonala Brazilce Rogéria Dutru da Silvu, který v roce 2013 porazil v prvním kole Kanaďana Vaska Pospisila, jenž nevyužil sedm možností k ukončení zápasu.
Barbora Krejčíková předvedla na US Open mimořádný výkon (@ Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Byla na pokraji vyřazení. Nebo možná i kousek za ním. Krejčíková po úvodním setu, který prohrála s precizně hrající Townsendovou 1:6, ztrácela i ve druhé sadě. Manko 1:3 ještě dokázala smazat, do kritické situace se ale dostala za stavu 5:4 pro světovou deblovou jedničku, kdy při svém podání odvracela první mečbol.

To však byla pouhá předehra k tomu, co mělo přijít. Druhé dějství došlo do tie-breaku a Townsendová k nadšení domácího publika vedla už 6:3. Všechny tři mečboly však brněnská rodačka odvrátila.

Tím to ale nekončilo. V nervydrásajícím pokračování odvrátila wimbledonská šampionka další čtyři možnosti Američanky jak zakončit zápas a neuvěřitelnou zkrácenou hru nakonec ovládla poměrem 15:13.

Naprostý obrat dokonala Krejčíková ve třetím setu, který ovládla 6:3 a po více než třech hodinách mohla slavit postup.

"Přemýšlela jsem nad zápasem, když jsem ležela v ledové vaně a řekla bych, že asi jo," odpověděla Krejčíková na otázku, zda šlo o nejbláznivější duel v její kariéře. "Nevzpomínám si, kdy bych otočila takhle ztracený zápas. Tenhle byl tak dramatický, s tolika mečboly a v takové atmosféře… Asi ho zařadím na hodně vysoké příčky z těch zápasů, které jsem hrála a na které budu vzpomínat."

Krejčíková se tak mimořádným počinem zapsala do historie turnaje ve Flushing Meadows.  Ještě o jeden mečbol více než česká hvězda zlikvidovala v roce 2017 v prvním kole Australian Open Lucie Šafářová v duelu s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou.

V této sezoně drží rekord Belgičanka Elise Mertensová. V červnu v Hertogenboschi vyřadila Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, která měla 11 příležitostí rozhodnout semifinálové utkání ve svůj prospěch.

Absolutním rekordem je podle internetového serveru World Tennis Magazine 18 mečbolů, které odvrátil Američan Wilmer Allison v daviscupovém zápase s Itálií Giorgiu de Stefanimu v roce 1930.

Že českou šampionku mečbolové možnosti soupeřek nechávají v klidu, prokázala letos na turnaji v Eastbourne. V prvním kole odvrátila s domácí Harriet Dartovou dvě možnosti, jak ukončit zápas, o kolo dál pak další Britce Jodie Burrageové rovnou tři.

Krejčíková, která může po triumfech na Roland Garros v roce 2021 a loňském Wimbledonu získat třetí grandslamový titul ve dvouhře, se o postup do semifinále se utká se čtvrtou nasazenou Američankou Jessicou Pegulaovou.

Nejbláznivější zápas kariéry, soupeřky mi bylo líto, říká Krejčíková

Výsledky ženské dvouhry na US Open najdete zde

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

11
Amadeus1
01.09.2025 10:40
Věřím tomu, že s Pegulou už nepodcení začátek a bude hrát úplně jiný tenis. Na Pegulu by si navíc měla věřit na základě vzájemných zápasů.
Liverpool22
01.09.2025 10:53
Jo, jo Bára musí chytnout začátek a pak by měla postoupit smile Peggy tady zatím měla snovej los zatímco Bára už v 1. kole měla vycházející hvězdičku Mboko.
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.09.2025 10:56
H2H jsou mnohem méně důležité, než si myslíte. Důležité by byly pouze pokud by byly výrazné jednostranné, např. 0:5. Vsázet podle H2H, které jsou neutrální jako zde, 2:1, je nesmysl.
HankMoody
01.09.2025 10:38
Jako na ty matchpoints zahrála až neskutečně. Jinak ale ten zápas byl velmi bídné kvality. Hodně nemile mě překvapila Townsend, u které bych jako od elitní deblistky čekal kvalitu na síti, schopnost si otevřít kurt returnem a moc jsem toho neviděl. Některé voleje působily až komicky.
Liverpool22
01.09.2025 10:48
Bára 5 mečbolů odvrátila vítězným míčem. Největší šanci měla TT při 3 mečbolu, kdy Bára běžela na síť a TT dala prohoz do sítě + ještě při jednom dala TT těsný aut. Ostatní Bára odvrátila sama smile
The_Punisher
01.09.2025 10:10
Stejně je vtipné, že ten tenisový svět vždy žasne Je to přece Bára Krejčíková. Mi připadá, že všichni považují Bářiny vavříny jako nějaký fluke a Bára nikdy není považována za favoritku, natož jako jedna z těch, co to potenciálně vyhrát mohou. Ale je možná dobře, že se Bára podceňuje ... mám dojem, že to je právě to, co Báru žene dále. Přeju ji další "big" žasnoucí momenty v její famózní kariéře (a hlavně zdraví!)
Liverpool22
01.09.2025 10:21
smile Psal jsem to už před zápasem, že podle vyjádření TT mi přišlo, že počítá s výhrou - asi jí narostla křídla po výhrách s náladovou Penko a zatím labilní Mirrou, která nezvládá zápasy proti domácím hráčkám na GS. Taky jsem vzpomínal na RG 21, kde tehdy mladá Coco také machrovala, že Báru smázne a nakonec si neškrtla. Tohle je určitě Báry velká výhoda - jakási nenápadnost, číhá za bukem na svojí šanci, moc se o ní nemluví jako např. o Naomi, Coco, Aryně a nyní nově Mboko. Takže Bára se právem cítí nedoceněná jelikož co se např. taktického myšlení týče patří určitě mezi nejlepší na WTA - do BIG 4. smile To samé platí o čtení hry, kreativitě, že dokáže změnit rytmus hry, má plán B o kterém často mluví Mats Wilander - v tom je také jedinečná. Hráčky typu Penko žádný plán B nemají.
Mantra
01.09.2025 10:03
Hlavně si to posrlala TT
Otmar
01.09.2025 09:46
Včerejší hra Barbory je pro mně záhadou. Velmi těžké balóny, odehrané s noblesou a grácií způsobem, kterému nechcete věřit. A vzápětí takové chyby z ložených míčků, za které by leckterý táta zfackoval svou nejmilejší dceru. Odvrácení osmi MB je pro mně znakem psychické síly a taktického vedení špílu, nikoli znakem kvality hry. Tenis byl špatný z obou stran a celkový dojem tvoří napětí, drama a zvraty. Za taktiku a psychickou sílu zaslouží Bára to nejvyšší uznání, rovněž tak za postup do QF. Dále bych se do hodnocení nepouštěl, a to ani Taylor.
HAJ
01.09.2025 09:19
Jo, byl to opravdu šílený TB. Pro silné povahy
annah
01.09.2025 09:45
Bylo to pekelně drama. Ale Taylor je mi hodně sympatická, tak jsem to přežívala. Třetí set jsem neviděla, musela jsem jít spát. Ráno to pak bylo příjemné překvapení. A pak šok při pohledu na výsledek zápasu Maky!! To jsem teda necekala.
