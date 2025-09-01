Tenisový svět žasne. Krejčíková osmi odvrácenými mečboly překonala rekord US Open
Byla na pokraji vyřazení. Nebo možná i kousek za ním. Krejčíková po úvodním setu, který prohrála s precizně hrající Townsendovou 1:6, ztrácela i ve druhé sadě. Manko 1:3 ještě dokázala smazat, do kritické situace se ale dostala za stavu 5:4 pro světovou deblovou jedničku, kdy při svém podání odvracela první mečbol.
To však byla pouhá předehra k tomu, co mělo přijít. Druhé dějství došlo do tie-breaku a Townsendová k nadšení domácího publika vedla už 6:3. Všechny tři mečboly však brněnská rodačka odvrátila.
Tím to ale nekončilo. V nervydrásajícím pokračování odvrátila wimbledonská šampionka další čtyři možnosti Američanky jak zakončit zápas a neuvěřitelnou zkrácenou hru nakonec ovládla poměrem 15:13.
Naprostý obrat dokonala Krejčíková ve třetím setu, který ovládla 6:3 a po více než třech hodinách mohla slavit postup.
"Přemýšlela jsem nad zápasem, když jsem ležela v ledové vaně a řekla bych, že asi jo," odpověděla Krejčíková na otázku, zda šlo o nejbláznivější duel v její kariéře. "Nevzpomínám si, kdy bych otočila takhle ztracený zápas. Tenhle byl tak dramatický, s tolika mečboly a v takové atmosféře… Asi ho zařadím na hodně vysoké příčky z těch zápasů, které jsem hrála a na které budu vzpomínat."
Krejčíková se tak mimořádným počinem zapsala do historie turnaje ve Flushing Meadows. Ještě o jeden mečbol více než česká hvězda zlikvidovala v roce 2017 v prvním kole Australian Open Lucie Šafářová v duelu s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou.
V této sezoně drží rekord Belgičanka Elise Mertensová. V červnu v Hertogenboschi vyřadila Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, která měla 11 příležitostí rozhodnout semifinálové utkání ve svůj prospěch.
Absolutním rekordem je podle internetového serveru World Tennis Magazine 18 mečbolů, které odvrátil Američan Wilmer Allison v daviscupovém zápase s Itálií Giorgiu de Stefanimu v roce 1930.
Že českou šampionku mečbolové možnosti soupeřek nechávají v klidu, prokázala letos na turnaji v Eastbourne. V prvním kole odvrátila s domácí Harriet Dartovou dvě možnosti, jak ukončit zápas, o kolo dál pak další Britce Jodie Burrageové rovnou tři.
Krejčíková, která může po triumfech na Roland Garros v roce 2021 a loňském Wimbledonu získat třetí grandslamový titul ve dvouhře, se o postup do semifinále se utká se čtvrtou nasazenou Američankou Jessicou Pegulaovou.
Nejbláznivější zápas kariéry, soupeřky mi bylo líto, říká Krejčíková
Komentáře