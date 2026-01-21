Nejdelší Alcarazův set na grandslamu, pak dominance. Světová jednička dál sní svůj sen
Alcaraz – Hanfmann 7:6, 6:3, 6:2
Bez jakéhokoliv respektu vstoupil Hanfmann do souboje se světovou jedničkou. Zkušený německý tenista kombinoval jistou hru od základní čáry s dobře načasovanými útoky a ujal se vedení 3:1.
Za stavu 5:5 navíc odvrátil dva brejkboly a v tie-breaku si vypracoval náskok 4:3. Alcaraz však v klíčové chvíli získal čtyři body v řadě a rozhodl set ve svůj prospěch. Úvodní dějství, které trvalo 78 minut, tak bylo nejdelším prvním setem Alcarazovy kariéry na grandslamových turnajích.
Čtyřiatřicetiletý Hanfmann, který se minulý čtvrtek v Melbourne zasnoubil, se snažil stát prvním hráčem mimo elitní stovku žebříčku, jenž by Alcaraze na turnaji velké čtyřky porazil. Přestože si po těsném konci prvního setu udržel vysokou úroveň hry, Alcaraz postupně převzal kontrolu nad zápasem a neúnavně navyšoval svůj náskok.
Do průběhu utkání zasáhlo také Hanfmannovo zjevné zranění šikmého břišního svalu, které si vyžádalo ošetření fyzioterapeutem mezi druhým a třetím setem. Na kvalitě jeho tenisu se však zdravotní potíže výrazně neprojevily.
Alcaraz čelil v úvodu zápasu třem brejkbolům ve svých prvních dvou servisních gemech, další šanci soupeři už ale nenabídl. Naopak v posledním gemu utkání si vybojoval čtyři brejkboly a zápas uzavřel. V utkání zaznamenal celkem 12 es, z toho čtyři v řadě v úvodním servisním gemu třetí sady.
První nasazený hráč se ve třetím kole utká s 32. nasazeným Corentinem Moutetem. Od vyrovnání svého nejlepšího výsledku na Australian Open dělí Alcaraze dvě vítězství – v každém z posledních dvou ročníků se probojoval do čtvrtfinále.
Dvaadvacetiletý Španěl usiluje o to, aby se stal nejmladším mužem v historii, který zkompletuje kariérní grandslam ve dvouhře, a zároveň nejmladším hráčem otevřené éry se sedmi grandslamovými tituly ve dvouhře.
