Nejdivnější výkon v historii? Experti kroutí hlavou, fanoušci hledají vysvětlení
Úroveň UTR Pro Tennis Tour rozhodně nemá takovou sledovanost jako ta profesionální. Ani expertům a fanouškům však nemohlo uniknout video z utkání mezi Papacem a Samem Ryanem Ziegannem v australském Gold Coast.
První jmenovaný totiž v pauzách mezi údery, kdy se míček chystal trefovat jeho protivník, předváděl velmi zajímavé, dalo by se říct až bizarní, pohyby. Podívejte se sami...
Jedná se podle vás o nejdivnější výkon v tenisové historii? A jaké vysvětlení máte pro počínání Papaca, který nakonec zápas prohrál 3:6, 3:6?
Někteří fanoušci přisuzují zvláštní pohyby křečím. Jiní hovoří o tom, že tento hráč chtěl schválně prohrát a ovlivňuje zápasy. Objevil se i komentář od údajného kamaráda Papaca, který tvrdí, že je nemocný a nedělá to schválně.
Není to úplně to samé, ale nějaké podobnosti najdeme. Věřte, že něco takového, i když v mnohem menší míře, předvedl nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič. A to v zápase s Juanem Martínem del Potrem v Šanghaji.
