Nejdivnější výkon v tenisové historii? Experti kroutí hlavou, fanoušci hledají vysvětlení

DNES, 07:00
Téma 1
Divných, šokujících nebo překvapivých výkonů bychom v tenisové historii napočítali mnoho. Ale to, co předvedl Tomislav Edward Papac, nechápe nikdo. Experti jako například José Morgado kroutili hlavou a divili se i fanoušci, kteří se snažili přijít s nějakým logickým vysvětlením.
Profily hráčů
Papac Tomislav Edward
Ryan Ziegann Sam
Ilustrační foto (© MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP)

Úroveň UTR Pro Tennis Tour rozhodně nemá takovou sledovanost jako ta profesionální. Ani expertům a fanouškům však nemohlo uniknout video z utkání mezi Papacem a Samem Ryanem Ziegannem v australském Gold Coast.

První jmenovaný totiž v pauzách mezi údery, kdy se míček chystal trefovat jeho protivník, předváděl velmi zajímavé, dalo by se říct až bizarní, pohyby. Podívejte se sami...

Jedná se podle vás o nejdivnější výkon v tenisové historii? A jaké vysvětlení máte pro počínání Papaca, který nakonec zápas prohrál 3:6, 3:6?

Někteří fanoušci přisuzují zvláštní pohyby křečím. Jiní hovoří o tom, že tento hráč chtěl schválně prohrát a ovlivňuje zápasy. Objevil se i komentář od údajného kamaráda Papaca, který tvrdí, že je nemocný a nedělá to schválně.

Není to úplně to samé, ale nějaké podobnosti najdeme. Věřte, že něco takového, i když v mnohem menší míře, předvedl nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič. A to v zápase s Juanem Martínem del Potrem v Šanghaji.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

1
Přidat komentář
Krisboy
06.02.2026 07:07
Na toho Djokoviče jsem si vzpomněl ještě než jsem to dočetl...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist