Nejdřív chvála, pak kritika. Tohle je antuka, rozčiloval se Alcaraz kvůli pomalému povrchu
Alcaraz byl i přes předchozí nevýrazné výsledky na tomto turnaji stále jedním ze dvou největších favoritů společně s Jannikem Sinnerem. Na poslední letošní tisícovku totiž dorazil s osmi tituly, které v sezoně posbíral na všech površích, a především se vezl na vítězné vlně 17 zápasů na podnicích Masters.
V trénincích se cítil dobře a pomalý kurt si velice pochvaloval. "Věřím, že na tomto povrchu můžu hrát dobře," komentoval. Během svého úvodního zápasu s Norriem však radost a nadšení rychle ztratil. Už od začátku totiž předváděl jeden z nejhorších výkonů v tomto roce. Opustil ho i jeho tradiční úsměv, který nahradily nechápající obličeje a stížnosti směrem k jeho týmu. "Tohle je antuka, je to horší než Monte Carlo," stěžoval si mezi výměnami svému trenérovi Juanu Carlosu Ferrerovi.
"Měl jsem tady spoustu tréninků, na kterých jsem se cítil skvěle, úžasně. Měl jsem jasné představy i cíle. Ale dnes, i v prvním setu, který jsem vyhrál, jsem cítil, že dokážu mnohem víc. Ve druhém setu jsem se snažil být lepší, ale bylo to úplně naopak," řekl zklamaný Španěl po nečekané prohře. V Pařiži skončil ve druhém kole i předloni, minulý rok úvodní duel zvládl, ale dohrál hned v tom dalším.
Alcaraz označil svůj výkon za nejhorší v sezoně, hned po porážce s Davidem Goffinem v Miami. "Na tomto pomalém povrchu jsem zvolil špatnou herní strategii. Věci mi nevyšly podle mého plánu," zlobil se, ale jako správný šampion nezapomněl ani pochválit soupeře. "Musím také pochválit Camerona, protože mi nedovolil se vrátit do zápasu."
Španěl však na tiskové konferenci pouze nesmutnil a snažil se dívat více dopředu. "Tohle je turnaj, kde je pro mě opravdu těžké hrát dobře, ale určitě to zvládnu, a nakonec tu budu hrát skvělý tenis," doufal v úspěšnější další ročníky a odkryl své následující plány. "Pokusím se co nejlépe připravit na Turín a Davis Cup. Jsou to opravdu důležité turnaje, které mě teď čekají."
