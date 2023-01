Nejstarší šampion v historii turnaje! Gasquet v Aucklandu porazil Norrieho a slaví první triumf po skoro pěti letech

Richard Gasquet to v žebříčku dotáhl až na sedmé místo a připsal si ve své kariéře nejeden cenný skalp. Už nějakou dobu však kvůli pokročilejšímu tenisovému věku a častým zdravotním potížím nepatří do užší špičky.

V Aucklandu se ovšem vrátil zpět v čase. Ve svém prvním finále od července 2021 zdolal 4-6 6-4 6-4 letos neporaženého Camerona Norrieho, na kterého v United Cupu nenašli recept Alex de Minaur, Taylor Fritz ani Rafael Nadal, a získal svou 16. trofej, první od června 2018. Na venkovních betonech triumfoval poprvé po téměř deseti letech.

Šestatřicetiletý Francouz nedovolil o devět let mladšímu Britovi dopodávat úvodní dějství, jenže brejk nepotvrdil a set ztratil. Ve druhé sadě měl naopak od začátku navrch a po necelé hodině a půl přišlo na řadu rozhodující dějství. V něm Gasquet prohrával už 0-3 0-40 a byl čtyřikrát jediný míčet od manka 0-4, místo toho ale skóre snížil a od stavu 1-4 získal pět her v řadě.

Rolling back the clock ️@richardgasquet1 wins the last five games to defeat Cameron Norrie 4-6 6-4 6-4 and claim his 16th ATP Tour title.@ASB_Classic | #ASBClassic pic.twitter.com/Js5AsO9Wvu