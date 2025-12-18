Největší favorit se vyhnul šokujícímu konci. Turnaj mistrů do 20 let zná všechny semifinalisty
Tien – Budkov Kjaer 3:4, 4:1, 4:2, 4:2
Do Džiddy dorazil Tien po omluvenkách Jakuba Menšíka a loňského šampiona Joaa Fonsecy jako největší favorit na triumf. V úvodním zápase skupinové fáze ovšem selhal, když nevyužil čtyři mečboly proti Rafaelovi Jódarovi. Situaci si tím pořádně zkomplikoval a v pátek byl jeden set od šokujícího vyřazení z turnaje.
Američan, který nedávno získal v Métách svůj první titul na nejvyšším okruhu, prohrál úvodní sadu s Budkovem Kjaerem. Zatímco norský tenista si v ten moment zajistil postup do semifinále, Tien musel vyhrát všechny následující sety, pokud chtěl na prestižní akci pro mladé talenty pokračovat. To se mu nakonec podařilo, a dokonce postupuje z prvního místa.
Po skončení pátečního programu už známe všechny čtyři semifinalisty letošního ročníku Next Gen ATP Finals. Tien se v sobotu střetne s krajanem Nisheshem Basavareddym a jediný neporažený účastník závěrečných bojů Alexander Blockx vyzve Budkova Kjaera.
Turnaj mistrů do 20 let se hraje s netradičními pravidly a systémem Fast4 Tennis. Podnik neuděluje body do žebříčku ATP, nicméně osm účastníků bojuje o finanční odměny. Mezi bývalými šampiony najdeme například v současnosti dominující Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera.
