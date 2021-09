Největší favoritka Bartyová na US Open pokračuje bez ztráty setu

US OPEN - Ashleigh Bartyová i ve svém druhém zápase na letošním US Open suverénně ovládla první set, ale ve druhém musela hodně zabojovat. Světová jednička a jedna z největších favoritek si ve druhém kole poradila 6-1 7-5 s talentovanou teenagerkou Clarou Tausonovou. Její další soupeřkou bude Shelby Rogersová, nebo Sorana Cirsteaová.

Ashleigh Bartyová je se šesti finálovými účastmi, pěti tituly a nyní vynikající bilancí 42-7 královnou letošní sezony. Vyjma vyřazení na úvod olympijských her má na kontě už 14 vítězství v řadě, 13 na tvrdých površích.

Vítězka letošního Wimbledonu, jedné z generálek v Melbourne, podniků v Miami a Stuttgartu a přípravného turnaje v Cincinnati navíc neprohrála už 14 setů po sobě, i když ani dnes k tomu neměla daleko.

Největší favoritka v úvodním dějství po využití desátého brejkbolu dominovala, ale ve druhé sadě dvakrát neuhájila náskok brejku, neproměnila mečbol na returnu a utkání s 18letou Clarou Tausonovou dopodávala až na druhý pokus. V prvním kole dokonce čelila setbolu Věry Zvonarevové.

Pro 25letou Australanku je US Open, kterého se loni kvůli obavám z koronaviru nezúčastnila, nejslabším grandslamem. Zatímco na Australian Open byla dvakrát ve čtvrtfinále a jednou v semifinále a French Open i Wimbledon vyhrála, v New Yorku je jejím maximem osmifinále z let 2018-19. O jeho vyrovnání si zahraje se Soranou Cirsteaovou, nebo domácí Shelby Rogersovou.

Belinda Bencicová si zatím ve Flushing Meadows, kde obhajuje předloňské semifinále, vede suverénně. Zlatá medailistka z nedávných her v Tokiu dnes přehrála 6-3 6-1 Martinu Trevisanovou a ve třetím kole narazí na Misaki Doiovou, nebo Jessicu Pegulaovou.

Iga Šwiateková měla s Fionou Ferrovou více práce, než se očekávalo. Nasazená sedmička dokonce s trápící se Francouzkou prohrávala o set a brejk, ale nakonec zvítězila 3-6 7-6(3) 6-0. O první newyorské osmifinále zabojuje proti dvojnásobné osmifinalistce Anett Kontaveitové (H2H 1-2).

Sara Sorribesová letos prožívá životní sezonu, získala svůj první titul, hrála čtyřikrát semifinále a dvě čtvrtfinále na velkých akcích WTA 1000 a nyní se raduje z premiérového postupu do třetího kola grandslamových turnajů. Čtyřiadvacetiletá Španělka porazila 6-1 6-3 zkušenou Su-Wei Hsieh.

O osmifinále si zahraje s kvalifikantkou Emmou Raducanuovou. Osmnáctiletá Britka při své premiéře na americkém grandslamu vyhrála všech pět zápasů bez ztráty setu a může navázat na senzační osmifinále Wimbledonu.