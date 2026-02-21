Největší finále pro českou naději! Šalková po mohutném obratu porazila ruskou favoritku

DNES, 17:03
WTA 125 LES SABLES-D'OLONNE - Dominika Šalková (21) si i díky fantastické otočce v prvním setu zahraje na podniku WTA 125 ve Francii své největší finále v kariéře. Česká naděje v semifinálovém duelu přehrála 7:6, 6:2 favorizovanou a osm zápasů neporaženou ruskou teenagerku Alinu Kornějevovou (18).
Dominika Šalková si zajistila své největší finále v kariéře (© ČTK / Lebeda Pavel)

Kornějevová – Šalková 6:7, 2:6

Šalková nastupovala do tohoto zápasu jako výrazná outsiderka. Kornějevová měla na kontě sérii osmi vítězství zahrnující triumf na turnaji stejné kategorie v Portugalsku a v předchozích dvou kolech dominovala.

Talentovaná Ruska začala skvěle i souboj se Šalkovou a vedla 5:2 se dvěma brejky v zádech. Česká tenistka ovšem nastartovala mohutný obrat a bleskově srovnala. Setboly na returnu za stavu 6:5 sice nevyužila, nicméně set urvala poměrem 7:5 v tie-breaku.

Druhou sadu začala Šalková mnohem lépe a ihned prolomila servis soupeřky. Brejk ale nepotvrdila a Kornějevovou definitivně zlomila až o pár gamů později. Od stavu 1:2 získala česká hráčka pět her v řadě.

Pro Šalkovou se jedná o osmé profesionální finále a zatím největší. Ačkoli během své kariéry prohrála už několik zápasů z vítězné pozice, ve finálových utkáních je stoprocentní a vyhrála všech sedm. Jejími nejcennějšími triumfy jsou tři prvenství z úrovně W75, která slavila v posledních dvou letech v Mariboru, Praze a Záhřebu.

Ve Francii bude její poslední soupeřkou domácí Fiona Ferrová, nebo Španělka Andrea Lázarová.

Komentáře

4
bardunek666
21.02.2026 17:16
Dominika konečně v letošní sezoně něco uhrála a je z toho pěkný výsledek. Soupeřka ve finále bude nejspíš Ferro. V Ostravě hrála velmi dobře. Třeba Dominika překvapí. Držím palce!
Alexandris
21.02.2026 17:33
tommr
21.02.2026 17:36
Ferro zatím překvapivě prohrává takže to vypadá že si Dominika ve finále zahraje spíš s Lazaro Garcia se kterou loni prohrála v Montreaux ...
bardunek666
21.02.2026 17:51
To by byla lepší varianta. Snad člověk u těch žen nikdy neví
Nový komentář

