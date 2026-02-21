Největší finále pro českou naději! Šalková po mohutném obratu porazila ruskou favoritku
Kornějevová – Šalková 6:7, 2:6
Šalková nastupovala do tohoto zápasu jako výrazná outsiderka. Kornějevová měla na kontě sérii osmi vítězství zahrnující triumf na turnaji stejné kategorie v Portugalsku a v předchozích dvou kolech dominovala.
Talentovaná Ruska začala skvěle i souboj se Šalkovou a vedla 5:2 se dvěma brejky v zádech. Česká tenistka ovšem nastartovala mohutný obrat a bleskově srovnala. Setboly na returnu za stavu 6:5 sice nevyužila, nicméně set urvala poměrem 7:5 v tie-breaku.
Druhou sadu začala Šalková mnohem lépe a ihned prolomila servis soupeřky. Brejk ale nepotvrdila a Kornějevovou definitivně zlomila až o pár gamů později. Od stavu 1:2 získala česká hráčka pět her v řadě.
Pro Šalkovou se jedná o osmé profesionální finále a zatím největší. Ačkoli během své kariéry prohrála už několik zápasů z vítězné pozice, ve finálových utkáních je stoprocentní a vyhrála všech sedm. Jejími nejcennějšími triumfy jsou tři prvenství z úrovně W75, která slavila v posledních dvou letech v Mariboru, Praze a Záhřebu.
Ve Francii bude její poslední soupeřkou domácí Fiona Ferrová, nebo Španělka Andrea Lázarová.
Komentáře