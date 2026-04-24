Největší finále pro českou naději! Valdmannová se o titul porve s bývalou slovenskou hvězdou
Glušková – Valdmannová 3:6, 4:6
Valdmannová prošla do závěrečného kola bez ztráty setu. Zatímco proti domácím outsiderkám Esther Adeshinaové a Alice Gillanové i nizozemské soupeřce Britt Du Preeové potřebovala tie-break, v semifinále si suverénně poradila s Izraelkou Gluškovou.
Na kurtu strávila jen 85 minut a soupeřce ze sedmé stovky povolila sedm gamů. Potíže měla česká teenagerka jen v úvodu a závěru utkání. Manko 1:3 ovšem po třech vydřených gamech otočila a od té chvíle na kurtu dominovala. Za stavu 5:1 ve druhém dějství si však duel zkomplikovala a navzdory mečbolu na returnu dovolila Gluškové snížit na 4:5. Srovnání skóre ale nepřipustila.
Valdmannová patří mezi největší české mladé naděje. Po slabším začátku sezony se chytla na konci března, kdy hrála semifinále v halách v Mariboru a v Croissy-Beaubourgu. O měsíc později se probila ještě o krok dál nyní v britském Roehamptonu.
V sobotu ji čeká čtvrté kariérní finále na profesionální tour, zatím největší, a také útok na třetí titul na této úrovni. Všechna tři předchozí si zahrála v loňském roce. Její soupeřkou bude bývalá slovenská hvězda Hrunčáková.
Slovenka byla před lety v elitní padesátce žebříčku, ovšem už dlouho bojuje se slabšími výsledky i výkony a momentálně se pohybuje až ve třetí stovce světového pořadí. Valdmannová a Hrunčáková změří síly poprvé.
