Největší finále pro českou naději! Valdmannová se o titul porve s bývalou slovenskou hvězdou

DNES, 14:06
ITF ROEHAMPTON - Vendula Valdmannová výborně využila pozici favoritky i ve čtvrtém zápase na turnaji kategorie W50 v britském Roehamptonu a zajistila si účast v sobotním finále. Česká teenagerka porazila 6:3, 6:4 Linu Gluškovou z Izraele a o titul si zahraje s bývalou slovenskou hvězdou Viktórií Hrunčákovou.
Vendula Valdmannová si zajistila další finále (© ČTK / Lebeda Pavel)

Glušková – Valdmannová 3:6, 4:6

Valdmannová prošla do závěrečného kola bez ztráty setu. Zatímco proti domácím outsiderkám Esther Adeshinaové a Alice Gillanové i nizozemské soupeřce Britt Du Preeové potřebovala tie-break, v semifinále si suverénně poradila s Izraelkou Gluškovou.

Na kurtu strávila jen 85 minut a soupeřce ze sedmé stovky povolila sedm gamů. Potíže měla česká teenagerka jen v úvodu a závěru utkání. Manko 1:3 ovšem po třech vydřených gamech otočila a od té chvíle na kurtu dominovala. Za stavu 5:1 ve druhém dějství si však duel zkomplikovala a navzdory mečbolu na returnu dovolila Gluškové snížit na 4:5. Srovnání skóre ale nepřipustila.

Valdmannová patří mezi největší české mladé naděje. Po slabším začátku sezony se chytla na konci března, kdy hrála semifinále v halách v Mariboru a v Croissy-Beaubourgu. O měsíc později se probila ještě o krok dál nyní v britském Roehamptonu.

V sobotu ji čeká čtvrté kariérní finále na profesionální tour, zatím největší, a také útok na třetí titul na této úrovni. Všechna tři předchozí si zahrála v loňském roce. Její soupeřkou bude bývalá slovenská hvězda Hrunčáková.

Slovenka byla před lety v elitní padesátce žebříčku, ovšem už dlouho bojuje se slabšími výsledky i výkony a momentálně se pohybuje až ve třetí stovce světového pořadí. Valdmannová a Hrunčáková změří síly poprvé.

Výsledky turnaje ITF W50 v Roehamptonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

horska.kraslice
24.04.2026 14:48
Vendula si osahává kurty, kde by v budoucnu mohla hrát kvaldu Wimbledonu?
tommr
24.04.2026 14:19
Proč bývalou? Na Slovensku je Hrunčáková pořád za hvězdu. Je to jejich druhá nejlepší hráčka ...
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 14:19
Ale už roky se trápí, tak to už taková hvězda neni
tommr
24.04.2026 14:24
no ale v ruce to pořád ještě má. Oproti Vendule má navíc spoustu zkušeností protože má na kontě už 34 odehraných finále zatímco Vendula jen 3 ...
jorgge98
24.04.2026 14:31
mi chceš říct, že Hrunčáková je hvězda jo? ano, možná slovenská, ale toť vše.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

