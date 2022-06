Nejvýše nasazené Sabalenková a Bencicová v Hertogenboschi na úvod neztratily set

Aryna Sabalenková se prvního letošního pořádného výsledku dočkala až na antuce ve Stuttgartu, kde zopakovala loňské finále. Po semifinále v Římě ovšem přišlo další zklamání v podobě vyřazení ve třetím kole French Open.

Čtyřiadvacetiletá Běloruska se rozhodla zúčastnit travnaté části sezony, ačkoli nebude smět startovat ve Wimbledonu. Na první z generálek v Hertogenboschi začala výhrou 6-4 6-1 nad Katerynou Baindlovou, se kterou zvládla i třetí vzájemný souboj.

Nasazená jednička rychle vedla 3-0, ale pak ztratila čtyři hry v řadě a do vedení šla až po bezmála hodině hry. Od stavu 3-4, kdy prohrávala o brejk, Ukrajince povolila už jen jeden game. Ve druhém kole ji čeká premiérový duel s domácí Arianne Hartonovou, Nizozemce v žebříčku patří až 172. pozice.

Aryna moves



Top seed @SabalenkaA gets her first win of the grass season!



Faces Hartono next at the #LibemaOpen pic.twitter.com/oEtPbnsGNn