Německý kapitán Kohlmann: Semifinále? Všichni od nás čekali víc, tohle bolí
Ve čtvrtfinálovém duelu proti Argentině německý pár Pütz, Krawietz přežil tři mečboly, aby po nervydrásajícím průběhu dovedl svůj tým k postupu do semifinále. Na další úspěch však už loňští vítězové Turnaje mistrů nedosáhli.
"Jsme strašně zklamaní, tohle bolí. Jan-Lennard Struff přitom začal svůj zápas dobře, vedl v tie-breaku prvního setu 6:1, ale prostě to nedopadlo. Byla to strašně těžká porážka na úvod," hodnotil průběh semifinálového duelu nehrající kapitán německého výběru Michael Kohlmann.
Německému výběru tak nebyla nic platná ani následná výhra největší hvězdy celého turnaje pro osm nejlepších zemí Alexandera Zvereva, který si poradil s Jaumem Munarem.
"Domů jedeme s další semifinálovou účastí. To je prostě málo. Všichni od nás čekali víc. Tento formát se dvěma singly a čtyřhrou je hodně nevyzpytatelný. Není žádný prostor na chyby. V každém zápase musíte riskovat a nám to dnes nevyšlo, proto jedeme domů a Španělsko si zahraje finále," pokračoval v hodnocení Kohlmann.
K současné podobě soutěže se vyjádřil i Pütz: "V jistém smyslu je to trochu jiné. Na jednu stranu jsme profesionální tenisté, takže to musíme akceptovat. Faktem ale je, že my určitě více preferujeme formát, kdy se hrají zápasy systémem doma–venku. V každém případě Davis Cup a reprezentace jsou pro nás vrcholem, budeme hrát, ať už systém bude jakýkoliv," uzavřel elitní deblista.
O titul si tak zahrají domácí Itálie se Španělskem. Pro zemi z Apeninského poloostrova tak půjde o možnost získat třetí daviscupový titul v řadě a znovu ukázat současnou nadvládu nad světem.
Obě země shodou okolností spojuje fakt, že na turnaji nemohou počítat s dvěma žebříčkově nejlepšími hráči – Italům chybí Jannik Sinner i Lorenzo Musetti, Španělé se musí obejít bez zraněné světové jedničky Carlose Alcaraze a Alejandra Davidoviche, kterého do týmu kvůli neshodám nepozval kapitán David Ferrer.
Španělé jsou ve finále Davis Cupu i bez Alcaraze! Po rozhodující čtyřhře porazili i další favority
