Neočkovaného Djokoviče do Kanady nepustí. Srb přijde o Masters v Montéalu

Turnaj Masters v Montrealu se příští týden uskuteční bez wimbledonského vítěze a držitele 21 grandslamových titulů Novaka Djokoviče. Pořadatelé potvrdili, že hvězdný srbský tenista se v soutěži nepředstaví. Není totiž plně očkován proti Covidu-19, což je podmínka pro přílet do Kanady.

Stejná pravidla platí pro návštěvu Spojených států, což by Djokovičovi zabránilo ve startu na posledním grandslamu sezony US Open. Ačkoli nedávno ujistil, že se na turnaj ve Flushing Meadows dál připravuje, účast stále nemá jistou. US Open začne 29. srpna.

Bývalý lídr světového žebříčku kvůli odporu k očkování nemohl v lednu obhajovat titul na Australian Open a ze země byl vyhoštěn. Směl naopak startovat na Roland Garros a ve Wimbledonu, kde získal před necelým měsícem titul.