Neodepisujte letošní sezonu, vzkazuje šéf ATP. O osudu dalších turnajů se rozhodne v pátek

Šéf ATP Andrea Gaudenzi nabádá fanoušky k tomu, aby ještě neodepisovali letošní tenisovou sezonu. Ta je momentálně přerušená do 12. července. O osudu dalších červencových turnajů se má rozhodnout v pátek.

Nový typ koronaviru ve světě stále řádí. Některé země sice už postupně uvolňují zavedená opatření, ale návrat tenisu k mezinárodním turnajům je zatím nejistý. Ještě minimálně dva měsíce a dva dny se bílý sport, tak jak ho známe, nevrátí.

Nehraje se už od začátku března a sezona je momentálně přerušena do 12. července. Mnozí jsou skeptičtí a očekávají, že se na mezinárodní úrovni začne nejdříve v příštím roce. Šéf ATP Andrea Gaudenzi ale zůstává optimistou.

"Nebylo by moudré v tuto chvíli ukončit letošní sezonu. Nikdo neví, co se stane, chceme i nadále být optimističtí. Samozřejmě možná budeme muset řešit neobvyklé scénáře, například konání turnajů bez diváků nebo různá omezení ohledně cestování, ale žádné rozhodnutí ještě nepadlo. Všechno jsou to jenom domněnky."

Další verdikt ohledně letošní sezony padne už v pátek. "Stanovili jsme si 15. květen, kdy rozhodneme o červencových turnajích po Wimbledonu. První červnový den se rozhodne o srpnových turnajích. Rozhodujeme se většinou v rozmezí šesti až osmi týdnů před startem turnajů. Nedává smysl, abychom rozhodovali s větším časovým předstihem."