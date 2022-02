Nepovedený vstup do sezony je zapomenut. Norrie v Delray Beach slaví 3. titul

Třináctý hráč světa Cameron Norrie si loni zahrál šestkrát ve finále a dvě přetavil v premiérové triumfy na okruhu ATP. V srpnu zvítězil v mexickém Los Cabos, v říjnu dokonce senzačně slavil na Masters 1000 v Indian Wells a jako náhradník si zahrál na Turnaji mistrů.



Vstup do sezony 2022 se mu ale příliš nepovedl. V úvodních čtyřech zápasech v Austrálii nevyhrál a získal jediný set. Minulý týden se ale chytil v Rotterdamu a nyní nárůst formy a psychické pohody potvrdil v Delray Beach, kde si došel pro svůj třetí titul.



Klíčový zápas odehrál nejvýše nasazený Brit zřejmě ve čtvrtfinále, ve kterém porazil domácího Sebastiana Kordu. S loňským finalistou totiž nímž oba předchozí duely včetně loňského semifinále na Floridě hladce prohrál a letos soupeř podával na vítězství.



V dnešním finále, celkově devátém na okruhu ATP, si poradil s předloňským šampionem Reillym Opelkou. Domácího 'bombarďáka', jenž minulý týden triumfoval v Dallasu a v zádech měl sérii sedmi výher, zdolal 7-6 7-6.



26letý Norrie soupeři nenabídnul ani jeden brejkbol a sám měl ve čtyřech různých gamech celkem pět šancí na brejk. Sice je nevyužil, ale oba tie-breaky zvládl lépe - první vyhrál jasně 7-1 a druhý 7-4.







Opelku dnes nezachránilo 25 es ani další zápas bez prohraného servisu. V posledních 8 duelech nastřílel celkem 181 es, udělal pouhých 6 dvojchyb a vyhrál 104 ze 106 gamů po svém podání.



Finále si 24letý Opelka zahrál popáté v kariéře a vůbec poprvé se v něm představil dvakrát během jedné sezony. Ve sbírce má trofeje z New Yorku 2019, Delray Beach 2020 a Dallasu 2022.



Oba finalisté se nyní přesunou na podnik ATP 500 do mexického Acapulca. Norrie v prvním kole svede souboj s čerstvým šampionem z antuky v Riu de Janeiro Carlosem Alcarazem ze Španělska (h2h 0-1), Opelka vyzve trojnásobného šampiona Rafaela Nadala (h2h 0-1).

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 664.275 dolarů

nedělní výsledky (20. 02. 2022) • Dvouhra - finále • Norrie (1-Brit.) - Opelka (2-USA) 7-6(1) 7-6(4) • Čtyřhra - finále • Rojer/Arevalo (1-Niz./Salv.) - Kúreší/Nědovjesov (3-Pák./Kaz.) 6-2 6-7(5) 10-4