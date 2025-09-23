Neskutečná série pokračuje. Bublik vyhrál čtvrtý turnaj ATP v řadě, tentokrát slaví v Číně
Royer – Bublik 6:7, 6:7
Bublik v Hangzhou ukázal, jak moc velkou zbraní je jeho dělový servis. Ve čtyřech zápasech ani jednou nepřišel o podání, dohromady čelil jen třem brejkbolům a celkem nastřílel rovných 70 es. K jedné brejkbolové příležitosti se dostal ve čtvrtfinále Dalibor Svrčina a další dvě měl Royer ve finále.
Game na returnu nezískal ani Bublik a oba sety musel rozhodnout tie-break. V obou zkrácených hrách si vypracoval náskok minibrejku jako první ruský rodák reprezentující Kazachstán a oba tie-breaky nakonec vyhrál shodným poměrem 7:4. Utkání trvalo bez pár minut dvě hodiny.
Triumfem v Hangzhou pokračuje Bublik v neskutečné sérii na turnajích ATP. Přemožitele nenašel už na čtyřech těchto akcích po sobě, kterých se zúčastnil, a poslední porážku utrpěl v květnu na antuce v Hamburku. Bez ztráty servisu triumfoval na hlavní tour jako druhý v této sezoně, povedlo se to také Taylorovi Fritzovi v Eastbourne.
Jeho fenomenální šňůra začala v červnu na trávě v Halle, kde skolil světovou jedničku Jannika Sinnera. Následně kraloval i na antukových dvorcích ve Gstaadu a Kitzbühelu a teď slavil na betonu v Číně. Jedná se o jeho čtvrtý letošní triumf na nejvyšším okruhu, více jich má jen Carlos Alcaraz.
Celkově získal osmý titul a ve světovém pořadí vylepší o jednu příčku své maximum, jelikož se posune na 16. místo. V průběhu neskutečné série došel například také do čtvrtfinále French Open a osmifinále US Open. Je dost pravděpodobné, že v následujících dnech o tuto dlouhou neporazitelnost přijde, protože se má zúčastnit velmi silně obsazené pětistovky v Pekingu.
Royer navzdory finálové porážce prožil jednoznačně nejlepší turnaj své kariéry. Francouz zapsal v Hangzhou své vůbec první osmifinále na nejvyšším okruhu a i díky senzačnímu skalpu Andreje Rubljova postoupil z kvalifikace až do závěrečného kola hlavní soutěže.
Momentálně se Royer nachází na 88. pozici žebříčku a může se těšit na celkem výrazné vylepšení osobního maxima. Poskočí totiž o 12 příček a nově mu bude patřit 76. místo. Pokud má dostatek sil, měl by se teď vydat na challenger do Jingshanu.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře