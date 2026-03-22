Neskutečné! Český talent vydřel titul, vyhrál i na jiném turnaji a ustál nedělní maraton
Maratonské finále
V poslední době se Hynek Bartoň pohybuje hlavně o úroveň výš na challengerech. Jenže na turnaji nejnižší možné kategorie M15 v italské Foggii nejspíše startoval i z toho důvodu, že se k němu přidal jeho o šest let starší bratr Dominik, který zhruba sedm let na profesionální tour vůbec nepůsobil.
Zatímco ve čtyřhře společně došli do semifinále, v singlové soutěži si mladší Hynek došel pro svůj teprve druhý kariérní titul. Na něj čekal skoro čtyři roky, konkrétně od prvenství v létě 2022 na domácí akci M25 v Pardubicích.
Ačkoli je zvyklý na těžší soupeře, nedostal trofej pro šampiona ve Foggii zadarmo. Po cestě do finále vyhrál šest zápasů a z kvalifikace se do závěrečného kola probil docela suverénně se ztrátou jen jednoho setu. Finále však stálo za to a trvalo skoro tři hodiny. Domácí nasazenou čtyřku Francesca Fortiho udolal 6:7, 6:4, 6:4.
Triumf bez oslav a další výhra
Na oslavy ale vůbec neměl čas a naopak velmi rychle nastoupil do auta směr Neapol. Tam totiž dnes odstartovala kvalifikace challengeru a Bartoň zhruba čtyři hodiny po triumfu ve Foggii nastoupil proti německému tenistovi Nielsovi McDonaldovi, který obdržel divokou kartu.
Povzbuzen titulem zbytečně neztrácel síly a soupeře vyřídil za pouhých 70 minut. Bartoň v utkání zlikvidoval jedinou brejkbolovou hrozbu, sám využil polovinu ze svých šancí a McDonalda přejel rychle 6:4, 6:2. V pondělním finále kvalifikace potká domácího Lorenza Rotolliho.
Paradoxně absolvoval stejně šílený dvojboj a nedělní maraton i jeho protivník Forti. Rovněž on zamířil do zhruba 200 kilometrů vzdálené italské metropole a první kolo kvalifikace zahájil zhruba o hodinu dříve než Bartoň. Také on se radoval a porazil po více než dvou hodinách 4:6, 6:2, 6:3 Andreje Čepeleva.
Oba tak stihli svůj další zápas a zvládli ho nejen dohrát, nýbrž i vyhrát. Proto nejspíše na tento den nikdy nezapomenou. Taková situace se totiž v tenisovém světě vidí málokdy. Bartoň určitě vyrazil do Neapole v mnohem lepším rozpoložení než Forti, jelikož napínavé finále ve Foggii nakonec urval na svou stranu.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
