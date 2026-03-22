Neskutečné! Český talent vydřel titul, vyhrál i na jiném turnaji a ustál nedělní maraton

DNES, 14:00
Český mladík Hynek Bartoň prožil den, na který asi jen tak nezapomene. Ve Foggii po téměř tříhodinovém maratonu vydřel svůj další titul na okruhu ITF, ale místo oslav musel okamžitě turnaj opustit. Už o pár hodin později totiž úspěšně vstoupil do challengeru v Neapoli a zvládl tak neuvěřitelný nedělní maraton i přechod na vyšší úroveň.
Hynek Bartoň absolvuje v Itálii neskutečný maraton (© ČTK / imago stock&people / KRZYSZTOF CICHOMSKI)

Maratonské finále

V poslední době se Hynek Bartoň pohybuje hlavně o úroveň výš na challengerech. Jenže na turnaji nejnižší možné kategorie M15 v italské Foggii nejspíše startoval i z toho důvodu, že se k němu přidal jeho o šest let starší bratr Dominik, který zhruba sedm let na profesionální tour vůbec nepůsobil.

Zatímco ve čtyřhře společně došli do semifinále, v singlové soutěži si mladší Hynek došel pro svůj teprve druhý kariérní titul. Na něj čekal skoro čtyři roky, konkrétně od prvenství v létě 2022 na domácí akci M25 v Pardubicích.

Ačkoli je zvyklý na těžší soupeře, nedostal trofej pro šampiona ve Foggii zadarmo. Po cestě do finále vyhrál šest zápasů a z kvalifikace se do závěrečného kola probil docela suverénně se ztrátou jen jednoho setu. Finále však stálo za to a trvalo skoro tři hodiny. Domácí nasazenou čtyřku Francesca Fortiho udolal 6:7, 6:4, 6:4.

 

Triumf bez oslav a další výhra

Na oslavy ale vůbec neměl čas a naopak velmi rychle nastoupil do auta směr Neapol. Tam totiž dnes odstartovala kvalifikace challengeru a Bartoň zhruba čtyři hodiny po triumfu ve Foggii nastoupil proti německému tenistovi Nielsovi McDonaldovi, který obdržel divokou kartu.

Povzbuzen titulem zbytečně neztrácel síly a soupeře vyřídil za pouhých 70 minut. Bartoň v utkání zlikvidoval jedinou brejkbolovou hrozbu, sám využil polovinu ze svých šancí a McDonalda přejel rychle 6:4, 6:2. V pondělním finále kvalifikace potká domácího Lorenza Rotolliho.

Paradoxně absolvoval stejně šílený dvojboj a nedělní maraton i jeho protivník Forti. Rovněž on zamířil do zhruba 200 kilometrů vzdálené italské metropole a první kolo kvalifikace zahájil zhruba o hodinu dříve než Bartoň. Také on se radoval a porazil po více než dvou hodinách 4:6, 6:2, 6:3 Andreje Čepeleva.

Oba tak stihli svůj další zápas a zvládli ho nejen dohrát, nýbrž i vyhrát. Proto nejspíše na tento den nikdy nezapomenou. Taková situace se totiž v tenisovém světě vidí málokdy. Bartoň určitě vyrazil do Neapole v mnohem lepším rozpoložení než Forti, jelikož napínavé finále ve Foggii nakonec urval na svou stranu.

Výsledky turnaje M15 ve Foggii | Výsledky kvalifikace na challengeru v Neapoli

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
sojka1
22.03.2026 18:43
dobre Barton cestou zrelaxoval a sfoukl divosku, vlastne divocaka, chytre zacal brejkem a druhy set taky, navic hned pridal dalsi.... zrejme taky profesorsky vykon.... ;-)
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 18:43
jako masakr, fakt klobouček! je to frajer
sojka1
22.03.2026 18:48
ale fakt, my si tady delame srandu, ovsem to je taaak narocny, fyzicky i emocne, navic technicky, zmena prostredi, jiny kurt.... parada Hynek! :-)
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 18:48
já si srandu právěže vůbec nedělám! je to prostě borec
sojka1
22.03.2026 18:54
je, jsem rada, ze to dal.... a za Lehe taky, moc to potreboval.... :-)
PTP
22.03.2026 18:21
Oba finalisté z Foggie jsou v Neapoli na dobré cestě k vítězství
Hynku (Viléme, Jarmilo)!
com
22.03.2026 15:06
ja na ty fotce vidim mlátičku Zvereva smilesmile
jeronym
22.03.2026 18:17
Nebo josh holloway ze serie Lost
sojka1
22.03.2026 14:24
snad bude auto pohodlne a toho "divokeho" juniora zvladne, pojd.... totiz jed! :-))
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 14:26
JEEEEEĎ!
sojka1
22.03.2026 14:30
jedeeeeem! (Kacenka Sini) :-))
PTP
22.03.2026 14:18
To bude šupito presto.
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 14:19
Jako masakr. Já jedu do Neapole v květnu a už se těším :) Ale budu to mít teda podstatně víc na pohodu než Hynek
PTP
22.03.2026 14:23
Vidět Neapol a zemřít...
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 14:25
Nestraš :D O necelý měsíc později jedu navštívit Dolomity :D A o měsíc dříve do Říma, letos mám italský rok
PTP
22.03.2026 14:42
To teda tady ty články budou vypadat
Duo Hájek, Novotný se bude muset zlepšit!
Mantra
22.03.2026 15:59
Au
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 16:03
Nebuď zlej! Jsou oba úplně v pohodě.
frenkie57
22.03.2026 14:36
Jen aby nebylo jenom pressto, někde o zeď. Aby nám Hynek neuhynul.
