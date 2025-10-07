Neskutečný Djokovič přežil zranění i brutální bitvu. V Šanghaji dál živí velkou šanci
Munar – Djokovič 3:6, 7:5, 2:6
O brutálních podmínkách panujících na letošním Masters v Šanghaji už se toho napsalo až dost. A Djokovič v 38 letech i tak na turnaji pořád pokračuje. Přitom musel v osmifinálové bitvě s Munarem překonat i zranění levého kotníku. To přišlo už v úvodu zápasu, kdy sebral soupeři servis, vedl 3:1 a v tom momentě si vyžádal medical timeout.
Fyzioterapeut mu ošetřil levý kotník a promasíroval levé lýtko a nejúspěšnější hráč všech dob byl očividně limitovaný v pohybu. Přesto si náskok bez problémů udržel a po 42 minutách měl v zádech vedení o set.
Hra se ovšem vyrovnala a Munar byl ve druhém dějství o chlup lepší. Djokovič udělal na setbol v maratonské výměně chybu z forhendu a skácel se na kurt, na němž ležel zhruba 30 vteřin, než mu na lavičku pomohl fyzioterapeut.
V tu chvíli asi mnozí předpokládali, že srbský rekordman skrečuje. Djokovič si ale vzal pauzu na ošetření, nechal si zkontrolovat životní funkce a navzdory vyčerpání a zvracení se rozhodl v utkání pokračovat.
Brejk hned v úvodu rozhodujícího setu mu očividně vlil novou krev do žil. Djokovič hecoval diváky, sebral veškeré zbytky sil, Munara jasně přehrával a zvýšil na 2:0. Poté byl jeden míček od náskoku dvou brejků, ale Španěl kritický moment ustál a game získal.
Djokovič mu ovšem ve zbytku nakonec 160minutové bitvy nic nedovolil a ztratil už jen jednu hru, ačkoli delší výměny musel dlouho vydýchávat. Rodák z Bělehradu tak znovu ukázal svou kvalitu, přestože spousta hráčů by v jeho pozici zřejmě skrečovala.
Není jasné, v jakém stavu bude Djokovič v následujících hodinách a dnech. A zda bude schopný nastoupit ke čtvrtfinálovému duelu s Bergsem. Po postupu mezi nejlepší osmičku nechtěl ztrácet čas, odmítl rozhovor na kurtu a zřejmě hodlá okamžitě řešit problém s levou nohou.
Majitel 24 grandslamových trofejí je nejúspěšnějším hráčem v historii šanghajského podniku. V tomto dějišti už čtyřikrát triumfoval, finále hrál také loni (porážka s Jannikem Sinnerem) a včetně letošní účasti dotáhl každý z 11 startů minimálně do čtvrtfinále.
Jako jediný přeživší z TOP 5 žebříčku má v čínské metropoli jedinečnou šanci rozšířit sbírku 100 titulů a posunout svůj vlastní rekord v počtu triumfů na turnajích Masters. Nyní má z těchto akcí 40 kousků.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře