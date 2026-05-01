Neskutečný Sinner zničil i přemožitele Lehečky. V Madridu je krok od přepsání historie
Sinner – Fils 6:2, 6:4
Při absenci Carlose Alcaraze je Sinner jednoznačným favoritem letošního Masters v Madridu a tuto roli naprosto suverénně potvrzuje. Do španělského podniku sice vstoupil ztraceným setem, nicméně dalších deset vyhrál a výraznější šanci od něj nedostal ani Fils.
Francouzský přemožitel Lehečky z předchozího kola se v úvodním setu trápil s nízkým procentem trefených prvních servisů, za což krutě zaplatil. Proti skvěle hrajícímu Sinnerovi navíc tahal za kratší konec i ve výměnách.
Potíže na podání měl Fils hned v úvodním gamu, ale servis si udržel. Sinner pak ovšem vyhrál pět her v řadě a takto luxusní náskok si nenechal vzít. Na vlastním podání byl naprosto neprůstřelný a po 39 minutách získal první set poměrem 6:2.
Ve druhé sadě už byl Fils mnohem vyrovnanějším protivníkem. Bylo však jen otázkou času, kdy Sinner sehraje povedenější game na returnu a soupeři opět prorazí servis. Šance měl aktuální lídr žebříčku už za stavu 2:2, ale Francouz při obou hrozbách vytáhl skvělé podání.
Při kritickém skóre 4:4 už ale Fils zaváhal. Se Sinnerem na brejkbol sehrál delší výměnu, kterou italský favorit zakončil fantastickým bekhendem po čáře. Za celý zápas nepustil francouzského soka k ani jednomu brejkbolu a takovou šanci mu nenabídl ani v závěrečném gamu.
Zatímco Fils prohrál i své druhé kariérní semifinále na Masters, Sinner na těchto turnajích v posledních měsících naprosto dominuje. Počínaje vystoupením v Paříži na přelomu loňského října a listopadu vyhrál na těchto akcích už 27 zápasů v řadě. To zahrnuje prvenství v Paříži, Indian Wells, Miami i Monte Carlu a momentální finále v Madridu.
Ve španělské metropoli si o titul zahraje poprvé a stále může pomýšlet na to, že jako první muž v historii ovládne pět turnajů Masters po sobě. Navíc by mohl za dva týdny zkompletovat trofeje ze všech podniků této kategorie. Chybí mu totiž jen Madrid a Řím.
V nedělním finále se Sinner utká s rivalem, dvojnásobným šampionem a světovou trojkou Alexanderem Zverevem, nebo senzací turnaje Alexanderem Blockxem. Už teď se Ital stal nejmladším a teprve čtvrtým tenistou v historii, který zapsal finále na všech devíti akcích Masters.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře