Neskutečný výkon Svrčiny! V nočním maratonu skolil favorita a doplnil Lehečku
Svrčina – Walton 6:7, 7:6, 6:3
Svrčina se původně do hlavní soutěže v Los Cabos nevešel, ale po sérii omluvenek dostal šanci si připsat cenné body do žebříčku a zabojovat o návrat do elitní stovky. Do prvního kola vyfasoval favorita Waltona a papírovým předpokladům se i přes nepříznivé skóre v polovině maratonské bitvy vzepřel.
Australana trápil celý zápas, který začal až krátce před půlnocí tamního času. Dokonce měl výborně rozehraný hned úvodní set. Český tenista však třikrát po sobě nepotvrdil brejk, v desátém gamu nevyužil setbol na returnu a první sadu, která trvala přes hodinu, nakonec ztratil poměrem 2:7 v tie-breaku.
Ve druhém dějství to byl naopak Walton, kdo nedokázal třikrát po sobě potvrdit brejk. Svrčina pak zahodil několik šancí na vedení, ale tentokrát měl ve zkrácené hře navrch. Shodou okolností stejným skóre 7:2 jako předtím jeho protivník.
Po dvou hodinách a čtvrt a zhruba v 1:30 ráno se rozehrál rozhodující set. Zatímco Svrčina ustál brejkbolovou hrozbu ve třetím i pátém gamu, mezitím dokázal Waltonovi sebrat servis. Vypracoval si tak velmi nadějné vedení 4:1 a náskok už nepustil.
Pro Svrčinu se jedná o deváté kariérní vítězství na hlavním okruhu a teprve druhé v letošní sezoně. Ve čtvrtek ho čeká ještě těžší výzva než v prvním kole, jelikož vyzve nasazenou dvojku a světovou třiadvacítku Luciana Darderiho. Navíc nebude mít ani 24 hodin odpočinku po maratonském duelu ve velmi náročných podmínkách.
Ostravský rodák bude útočit na své druhé čtvrtfinále na okruhu ATP. Mezi nejlepší osmičku na nejvyšší úrovni se mu zatím podařilo projít pouze loni v září na akci stejné kategorie v čínském Hangzhou.
V osmifinálové fázi se Svrčinovi podařilo doplnit krajana Lehečku. Aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku měl v úvodním kole coby nasazená jednička volno a začne duelem s Colemanem Wongem.
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