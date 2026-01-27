Nesmyslné pravidlo. Nechápu, proč to grandslamy neumožňují, zlobila se Sabalenková
Fitness náramky od firmy Whoop jsou schváleny Mezinárodní tenisovou federací (ITF) a tenisté s nimi mohou hrát na většině turnajů WTA a ATP. Organizátoři čtveřice grandslamů ale souhlas nedali, a proto rozhodčí před zápasy v Melbourne upozornili hráče, aby si náramky sundali.
"Vzala jsem si náramek na kurt, protože jsem dostala e-mail s tím, že máme povolení od ITF. Nosíme to celý rok, na všech turnajích, prostě to hlídá moje zdraví," uvedla v úterý Sabalenková. "Nechápu, proč to grandslamy neumožňují. Doufám, že to přehodnotí a nechají hráče sledovat své zdraví," dodala semifinalistka turnaje.
Organizace Tennis Australia v reakci uvedla, že pořadatelé o záležitosti jednají. "Nositelná elektronika v současnosti na grandslamech povolená není. Australian Open se účastní diskuzí o tom, jak by se tato situace mohla změnit."
Mužská světová jednička Alcaraz si musel sundat náramek, jenž měl pod potítkem, před vítězným osmifinále proti Tommymu Paulovi. Známý kouč Patrick Mouratoglou řekl, že tenisu hrozí, že bude za ostatními sportovními odvětvími zaostávat.
Alternativou je vesta
"Pokud pravidla neumožní hráčům monitorovat fungování těla během zápasů, pak bude tenis zase jednou nejhorší ze třídy. Carlos a jeho tým se prostě jen chtěli chovat profesionálně," uvedl bývalý trenér Sereny Williamsové.
Také úřadující vítěz Australian Open Sinner si musel sundat náramek před osmifinále, v němž porazil jiného Itala Luciana Darderiho. "Umpirový sudí se mě hned zeptal, jestli to je náramek. Když jsem řekl, že ano, musel jsem si ho sundat. Ale to je v pohodě. Dají se nosit i jiné věci (na monitorování kondice), jako třeba vesta, ale ta je trochu nepohodlná. Každopádně pravidla jsou pravidla. Chápu a už to nosit nebudu," řekl smířlivě čtyřnásobný grandslamový šampion.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře