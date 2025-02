Nespravedlnost a neúcta k historii i tradicím. Tenisté se bouří kvůli změně na US Open

Pořadatelé grandslamového US Open přišli před několika hodinami s velmi zajímavou a zároveň kontroverzní změnou formátu i termínu soutěže smíšených družstev. Ta se má uskutečnit už před startem hlavního losu, respektive v týdnu, kdy budou probíhat singlové kvalifikační boje. Cíl je jasný, a sice přilákat více hvězd a dosáhnout lepšího obsazení. To se rozhodně nelíbí například loňským šampionům Saře Erraniové (37) a Andreovi Vavassorimu (29).

Podle ředitele amerického tenisového svazu Lewa Sherra zvažovali pořadatelé změnu již několik let. Soutěž v mixu se letos v New Yorku uskuteční 19. a 20. srpna, tedy v týdnu před začátkem hlavní fáze turnaje. Osm párů podle žebříčku a osm dvojic s divokou kartou budou hrát zkrácené zápasy do čtyř vítězných gamů bez výhod. Dosavadní formát bude mít pouze finále.

Taková změna se rozhodně nelíbí hned několika tenistům, které deblové soutěže živí. Třeba Saře Erraniové a Andreovi Vavassorimu. "Náš názor je, že v některých situacích není správné, aby se činila rozhodnutí jen na základě toho, kolik si turnaj vydělá peněz. Oba jsme loni na US Open prožili jeden z naších nejlepších okamžiků kariéry. Smíšená čtyřhra není tak známá, ale je součástí grandslamů a historie. Zapsat se na seznam vítězů je jeden z nejvýjimečnějších pocitů," napsali Italové na sociální sítě.

"Nedávno jsme obdrželi informaci, že se smíšená čtyřhra na US Open totálně změní a bude nahrazena nějakou rádoby exhibicí, kam se osm týmů dostane podle žebříčku a dalších osm bude pozváno. Toto rozhodnutí bylo učiněno, aniž by ho s hráči konzultovali. Nemůžeme udělat nic jiného, než ho přijmout. Vnímáme ho jako silnou nespravedlnost postrádající respekt. Stavět peníze nad tenis není nikdy dobrý nápad," dodali s tím, že vlastně ani neví, jestli budou moct triumf na US Open obhajovat.

Na kontroverzní změnu reagovali i další. "Žádná komunikace s hráči neproběhla a pořadatelé vůbec nepřemýšleli o tom, jaký dopad to může mít na kariéru některých tenistů. Vůbec nerespektují historii ani tradice. Je to smutné," uvedl Jan Zieliňski, který loni v této disciplíně ovládl Australian Open a Wimbledon.

"Sety do čtyř gamů na grandslamu? Omlouvám se, ale smíšená čtyřhra na US Open se právě změnila na exhibici. Raději to uzavřu tím, že jsem šokován," napsal Paul McNamee, australský sportovní funkcionář a bývalá světová jednička ve čtyřhře.

Zastání mají naopak organizátoři třeba u loňského finalisty singlového turnaje a světové čtyřky ve dvouhře Taylora Fritze. "Smíšená čtyřhra je vždy výzva a v posledních letech jsem z ní měl skvělé zážitky. Zahrál jsem si na olympiádě, v United Cupu nebo loni v New Yorku na Mixed Madness. Rozhodně se těším na šanci, že bych se mohl v této soutěži poprat o grandslamový titul."