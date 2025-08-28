Nešťastný konec souboje kamarádek. Nosková jde na US Open dál po skreči a vyzve Muchovou

VČERA, 18:30
Aktuality 7
US OPEN - Linda Nosková (20) zvládla i čtvrtý vzájemný souboj s Evou Lysovou (23), přičemž německá kamarádka jí už podruhé vzdala. Nasazená česká tenistka vedla ve druhém kole US Open 6:4, 3:0 a Lysová se kvůli zranění zad rozhodla v utkání nepokračovat. Nosková tak vylepšila své maximum na newyorském majoru a o třetí kariérní účast ve druhém týdnu grandslamů bude usilovat proti krajance Karolíně Muchové.
Profily hráčů
Lys Eva
Nosková Linda
Linda Nosková postupuje po skreči kamarádky (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Nosková – Lysová 6:4, 3:0 / skreč

Všechny předchozí tři souboje šly na stranu Noskové, ovšem v tom posledním ve stejné fázi nedávno ve Wimbledonu se česká favoritka pořádně nadřela a vyhrála až ve třech setech. Také v New Yorku začala výborně, dominanci si tentokrát udržovala a Lysová jí nakonec stejně jako loni na Livesport Prague Open vzdala.

Nosková sehrála ve třetím gamu výborný game na returnu a po forhendovém vítězném úderu šla do vedení o brejk. Pak si i díky dvojchybě Lysové na brejkbol vypracovala ještě větší náskok a za stavu 5:1 disponovala třemi setboly na returnu. Na úvodní dva, které měla po sobě, nedokázala vrátit servis soupeřky do kurtu a na ten poslední si Lysová pomohla podáním.

Při skóre 2:5 si Lysová nechala ošetřovat záda a pauza se nakonec protáhla, jelikož Němka musela absolvovat ošetření mimo kurt. Několikaminutová přestávka Noskovou rozhodila, poprvé na turnaji čelila brejkbolu a set nedoservírovala. Díky luxusnímu vedení ale měla druhý pokus a ten už proměnila.

Druhou sadu zahájila Nosková tím nejlepším možným způsobem a hned v úvodním gamu sebrala Lysové podání. Po slabším úseku v předchozí sadě už zase nastartovala svou dominanci a dostala se do výrazného náskoku 3:0 se dvěma brejky v zádech.

Lysovou podobně jako předtím v úvodním setu jednoznačně přehrávala a německá tenistka se rozhodla za stavu 4:6, 0:3 a 0:30 ze svého pohledu utkání skrečovat.

"Není to nejlepší cesta, jak vyhrát. Asi už od začátku bylo vidět, že Evě něco je. Delších výměn moc nebylo a ona spáchala hodně nevynucených chyb," řekla českým novinářům Nosková. "Za stavu 5:2 si vzala medical, to mě trochu vyhodilo z rytmu. Poté do toho začala trochu víc jít a bylo těžší dokončit set. Nejdůležitější ale je, že jsem ho nakonec doservírovala. Jsem ráda, že jsem se oběma zápasy nějak prodrala," uvedla.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková se do třetího kola na grandslamech probojovala potřetí v kariéře a premiérově na US Open. V této fázi uspěla loni v souboji s tehdejší světovou jedničkou Igou Šwiatekovou na Australian Open (čtvrtfinále) i proti Kamille Rachimovové letos ve Wimbledonu (osmifinále).

V letošní sezoně má Nosková velmi nestabilní formu a nedávno si prošla kratší krizí, když včetně nezvládnutého finále na Livesport Prague Open prohrála tři zápasy po sobě. Při obhajobě titulu před týdnem v Monterrey, kterou zakončila ve čtvrtfinále, se ale zase rozjela.

Její další soupeřkou na US Open, kde startuje počtvrté v kariéře a letos začala solidním výkonem proti kvalifikantce Dalmě Gálfiové, bude krajanka a semifinalistka posledních dvou ročníků Muchová.

Výsledky dvouhry žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
zfloyd
28.08.2025 19:59
Svátková to měla jen tak tak
Reagovat
jih
28.08.2025 19:59
Akorát hadry dneska nic moc.
Reagovat
annah
28.08.2025 20:51
To teda ne. Ty se fakt nepovedly.
Reagovat
Kandinsky1
28.08.2025 21:35
Strašnej humus Těžko hledat horší barevnou kombinaci.
Reagovat
com
28.08.2025 18:54
Nosková vyhlíží a volá

smile Kde jsi? smile Kde jsi? smile
Reagovat
tommr
28.08.2025 18:57
Karolína čeká až dohraje její parták z mixu ...
Reagovat
Liverpool22
28.08.2025 18:38
Linda sehrála další parádní zápas. smile Od začátku byla soustředěná, řeč těla taky super, servis také fungoval. Jediná piha na kráse byl výpadek po MTO - tam se Linda chvilku hledala, kupila laciné chyby, ale naštěstí se srovnala a set docvakla. Ve 2. setu však Linda opět začala dominovat a kámošku zlomila.
Reagovat

