Neúspěchy na grandslamech jsem v hlavě neměla, řekla Plíšková po premiérové letošní výhře na majorech

Za vybojované, ale o to cennější označila tenistka Karolína Plíšková (32) vítězství v 1. kole US Open nad Egypťankou Mayar Sherifovou (28). Po triumfu v poměru 6:3, 0:6, 7:5 postoupila letos poprvé na grandslamech do 2. kola. Ačkoliv nepříznivou bilanci na kurtu neřešila, v hlavě ji měla. V rozhovoru s novináři řekla, že US Open patří k jejím oblíbeným turnajům a věří, že zde nemusela říct poslední slovo.

Sherifová – Plíšková 3:6, 6:0, 5:7

"Byly to docela nervy. První kola na grandslamech jsou vždycky náročná. Měla jsem docela dobré momenty, pak jsem měla i pár horších. Soupeřka byla zakouslá a těžká. Nedala mi moc bodů zadarmo, takže co jsem si neuhrála, to jsem neměla. Nehrálo se mi úplně nejlépe, ale vybojované vítězství se počítá," uvedla Plíšková.

Přestože na US Open postoupila do 2. kola podeváté za sebou, ve zbývajících turnajích "velké čtyřky" skončila letos už v úvodní fázi. Na neúspěchy z Australian Open, Roland Garros a Wimbledonu nemyslela, ale věděla o nich. "Na kurtu mě to vůbec nenapadlo. Nejsou to věci, na které bych myslela. Vím, že jsem předtím hrála také s dobrými hráčkami. Tohle byl nejlepší los, jaký jsem letos měla a jsem ráda, že jsem toho využila," podotkla Plíšková.

Statistiky zápasu (@ Livesport)

O vítězství nad 89. hráčkou světa rozhodla česká tenistka ve třetím setu. Nejprve smazala dvakrát manko brejku a ve 12. hře využila při servisu Šarífové první mečbol. Věří, že by ji výhra mohla dodat sebevědomí. "Každý vyhraný zápas je dobrý. Když přelezete první kolo, tak vás to uklidní. Další kolo bude těžké, ale uvidíme. Když budu hrát tak nějak normálně, je možné všechno," řekla Plíšková.

Na US Open má dobré vzpomínky. V roce 2016 se zde dostala do finále, před dvěma lety hrála i čtvrtfinále. "Mám k němu dobrý vztah, měla jsem tady dost úspěchů i dobrých zápasů. Vždycky jsem se tady cítila dobře, takže jsem ráda, že tady zůstanu ještě o pár dní déle," řekla.

Dvaatřicetiletá rodačka z Loun před turnajem pro web Tennis.com řekla, že má motivaci pokračovat i v další sezoně. "Nejsem taková, že by na mě něco padalo. Chuť pořád mám nejen v téhle sezoně, ale doufám že i v té příští. Jedině víc řeším zdravotní problémy, které jsem dřív neřešila. To je pak otázka do budoucna, že kdyby to mělo být horší, tak bych se nad tím asi zamyslela. Dokud mám ale chuť hrát, budu pokračovat. Myslím, že na to ještě mám. Když mám dobrou formu a jsem na tom dobře fyzicky, mohu s těmi nejlepšími hrát," doplnila Plíšková.

Ve 2. kole US Open ji nyní čeká světová pětka Italka Jasmine Paoliniová. S tou se Plíšková střetla před třemi lety na Australian Open, kde zvítězila 6:0, 6:2. "Uhrává teď hodně dobré výsledky. Ve všem si věří a sebevědomí dělá divy. Nikdy bych nevěřila, že zrovna ona toho uhraje tolik a navíc ještě na trávě. Po pravdě jsem moc jejích zápasů neviděla, ale bude platit dobrá rychlá hra a dobrý servis. Na to, jak je malinká, se do toho snaží chodit. Nějaké házení a doufání v chybu určitě platit nebude," uvedla Plíšková.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

