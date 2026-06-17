Bartůňková po senzační výhře a sladké odvetě: To, co vidíte, jsem prostě já!
Bartůňková měla původně v Berlíně začínat už v kvalifikaci, ale nakonec dostala od pořadatelů divokou kartu do hlavní soutěže. A tu využívá naprosto fantasticky. V úvodním kole skolila semifinalistku nedávného French Open Dianu Šnajderovou a zastavit ji nedokázala ani zkušená Elise Mertensová.
"Myslím si, že jsem hrála fakt výborně. Ponaučila jsem se z minulého zápasu, protože ona je výborná hráčka," vzpomínala na souboj z lednového Australian Open, kde po šokujícím skalpu Belindy Bencicové na Belgičanku naopak jasně nestačila. "Koncentrovala jsem se na svoji hru a zvládla jsem to. Bylo to fakt strašně těžké," hodnotila dál své vítězství 6:1, 6:4 nad Mertensovou.
Rozhodit se nenechala ani špatným úvodem druhého setu. "Na trávě je to pořád nahoru dolů. Cítila jsem, že i dobře returnuju, takže jsem ji mohla zlomit i v gamech na returnu. Šla jsem si pro to a nakonec jsem to zvládla otočit. To byl asi klíč zápasu."
Ještě před dvěma roky si procházela nejtěžším obdobím své kariéry, když si musela odbýt šestiměsíční dopingový trest. Tehdy zvažovala, zda se do světa profesionálního tenisu vůbec vrátí. Teď má naopak její kariéra vzestupnou tendenci a po návratu si vede mnohem lépe než před suspendací.
Možná i proto emocemi na kurtech nešetří. "To jsem já. Prostě to, co vidíte na kurtu, tak já nikoho neopisuju. Je to ze mě ty emoce a samozřejmě to prožívám hrou a srdcem. Takže potom ty emoce jsou ven. Za mě jsem tohle prostě já."
Bartůňková jasně přehrála favoritku
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