Neuvěřitelná scéna: Chce jít domů. Je placený od zápasu, ne od hodiny, křičel Medveděv
Medveděv - Bonzi 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6
Na stadionu Louise Armstronga předvedl Medveděv odvážný návrat do utkání, ale zároveň i výkon plný chyb – celkem jich nasbíral 64. Pro Bonziho šlo už o druhý grandslamový triumf nad Rusem v této sezoně, když jej vyřadil také v osmifinále Wimbledonu.
Medveděv přitom vstoupil do roku na Australian Open vítězstvím nad tehdy 418. hráčem světa Kasiditem Samrejem. Ve druhém kole tam však podlehl Learnerovi Tienovi. Následovaly pětisetové porážky s Cameronem Norriem na Roland Garros, s Bonzim ve Wimbledonu a nakonec i nyní v New Yorku.
"Hraju špatně a v důležitých momentech ještě hůř. Podání, return, volej… všechno. Musím prostě hrát lépe a pokusím se to zvládnout příští rok," hodnotil svou grandslamovou sezonu.
Nedělní večerní duel nabídl dramatické momenty zejména ve třetím setu. Bonzi měl při vlastním podání za stavu 5:4 a 40:30 mečbol a chystal se na druhé podání. V tu chvíli začal ale z hlediště odcházet jeden z fotografů a hra musela být přerušena.
Rozhodčí Greg Allensworth situaci vyhodnotil jako rušení a Francouz mohl opakovat první servis. Medveděv se se sudím začal dohadovat a vyprovokoval i diváky. "On chce jít domů, lidi. Nechce tu být. Je placený od zápasu, ne od hodiny,“ křičel do mikrofonu u umpiru.
Atmosféra na stadionu houstla a po pětiminutové pauze utkání pokračovalo. Ruský tenista vyrovnal, v tie-breaku set získal a za bouřlivých ovací snížil na 1:2. Následně ovládl i čtvrtý set a zdálo se, že duel zlomí.
Rozhodující sada ale patřila Francouzovi. Přestože měl problémy s nohou a podával s omezením, dokázal získat klíčové brejky a proměnil mečbol v posledním gamu utkání.
"Je to velmi důležité vítězství. Je to můj první grandslam s Nicem (trenérem Nicolasem Mahutem) a hned první týden jsme vyhráli takový zápas. Dal jsem do toho celé srdce," řekl Bonzi po utkání.
A krátce se k Medveděvovu výstupu vrátil i Bonzi. "Snažil jsem se zůstat v klidu, ale nebylo to snadné. Něco takového jsem nikdy nezažil," řekl. "Dneska jsem získal pár nových fanoušků a pár těch, co mi nefandí. Byla to opravdu divočina," dodal.
Medveděv si v probíhajícím roce připsal úspěchy mimo grandslamy – semifinále v Indian Wells a finále v Halle – jeho bilance na největších turnajích je však velkým propadem.
