Neuvěřitelné štěstí Italek. Díky kolapsu obou Číňanek úspěšně začaly obhajobu v BJK Cupu

DNES, 17:40
BJK CUP - V úterý odstartoval v Shenzhenu finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové a hned první čtvrtfinále nabídlo neskutečné drama a šílený průběh. Obhájkyně titulu z Itálie porazily už po dvouhrách Čínu, přestože domácí tenistky mohly oba zápasy dopodávat. Elisabetta Cocciarettová nejprve zdolala 4:6, 7:5, 7:5 Yue Yuan a poté světová osmička Jasmine Paoliniová přetlačila 4:6, 7:6, 6:4 Xinyu Wang.
Radost italských tenistek (© ČTK / AP / Andy Wong)

Itálie – Čína 2:0

Neskutečné drama nabídl hned první zápas letošního ročníku finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. Ten obstarali za obhájkyně titulu Cocciarettová a za domácí výběr Yuan.

Číňanka byla po většinu utkání jasně lepší hráčkou na kurtu, ale jakmile se přiblížila k výhře, tak začaly pracovat nervy. Nepomohlo jí ani to, že Italka v kritických momentech naopak hrála naprosto uvolněně a skoro vůbec nekazila.

Yuan si bude porážku s Cocciarettovou jistě vyčítat. Vedla totiž už 6:4, 5:2 a také 4:0 a 5:2 v rozhodující sadě. V každém z těchto dvou setů ovšem ztratila pět her v řadě a Italka obě dějství brala poměrem 7:5. Šílená bitva mezi 91. hráčkou světa Cocciarettovou a o 11 míst níže figurující Yuan trvala bez šesti minut rovné tři hodiny a diváci se rozhodně nenudili.

O zábavu měli tenisoví příznivci postaráno i v další dvouhře. Paoliniové evidentně vedení 1:0, které zařídila Cocciarettová, nijak výrazně nepomohlo a ocitla se ve stejné situaci jako krajanka.

Světová osmička a dvojnásobná grandslamová finalistka prohrávala s Wang 4:6 a 3:5, ovšem ani další z čínských hráček nedokázala zápas doservírovat. Paoliniová toho využila, stav suverénně srovnala a druhý set urvala poměrem 7:4 v tie-breaku.

Také závěrečné dějství mělo průběh jako na horské dráze. Paoliniová vedla 2:0, pak prohrávala 2:4 a 0:40, a přesto dokázala i tento set nakonec získat. Wang předvedla další kolaps a ztratila poslední čtyři hry. Bojovalo se dvě hodiny a 53 minut.

Pětinásobné šampionky Italky jsou tak prvními semifinalistkami letošního finálového turnaje. Obhájkyně titulu budou o finále bojovat v pátek se Španělskem, nebo Ukrajinou. Další čtvrtfinálové zápasy obstarají Kazachstán s USA a Japonsko s Velkou Británií. Finále je na programu v neděli 21. září.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Serpens
16.09.2025 18:31
Člověk sotva registruje, že se to finále hraje. Strašidelnější termín vymyslet nemohli. Ještě před tisícovkou v Pekingu... nikdo neudělal pro zničení BJKC více, než současné vedení ITF. Příští rok už to má údajně být podobné jako letošní Davis Cup, tedy nejprve dva domácí zápasy a potom to finále, zase až někdy po skončení sezóny.
Reagovat
Amadeus1
16.09.2025 18:07
Čínské labilky překonaly i naše labilní duo Šalková, Bejlek.
Reagovat
tommr
16.09.2025 18:03
Ty Číňanky jsou fakt divný. Ve FC/BJKC se nikdy nedokázaly prosadit i když měly skvělý hráčky jako třeba Na Li ...
Reagovat
aligo
16.09.2025 17:48
Činky tomu teda daly
Reagovat

