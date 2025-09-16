Neuvěřitelné štěstí Italek. Díky kolapsu obou Číňanek úspěšně začaly obhajobu v BJK Cupu
Itálie – Čína 2:0
Neskutečné drama nabídl hned první zápas letošního ročníku finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. Ten obstarali za obhájkyně titulu Cocciarettová a za domácí výběr Yuan.
Číňanka byla po většinu utkání jasně lepší hráčkou na kurtu, ale jakmile se přiblížila k výhře, tak začaly pracovat nervy. Nepomohlo jí ani to, že Italka v kritických momentech naopak hrála naprosto uvolněně a skoro vůbec nekazila.
Yuan si bude porážku s Cocciarettovou jistě vyčítat. Vedla totiž už 6:4, 5:2 a také 4:0 a 5:2 v rozhodující sadě. V každém z těchto dvou setů ovšem ztratila pět her v řadě a Italka obě dějství brala poměrem 7:5. Šílená bitva mezi 91. hráčkou světa Cocciarettovou a o 11 míst níže figurující Yuan trvala bez šesti minut rovné tři hodiny a diváci se rozhodně nenudili.
O zábavu měli tenisoví příznivci postaráno i v další dvouhře. Paoliniové evidentně vedení 1:0, které zařídila Cocciarettová, nijak výrazně nepomohlo a ocitla se ve stejné situaci jako krajanka.
Světová osmička a dvojnásobná grandslamová finalistka prohrávala s Wang 4:6 a 3:5, ovšem ani další z čínských hráček nedokázala zápas doservírovat. Paoliniová toho využila, stav suverénně srovnala a druhý set urvala poměrem 7:4 v tie-breaku.
Také závěrečné dějství mělo průběh jako na horské dráze. Paoliniová vedla 2:0, pak prohrávala 2:4 a 0:40, a přesto dokázala i tento set nakonec získat. Wang předvedla další kolaps a ztratila poslední čtyři hry. Bojovalo se dvě hodiny a 53 minut.
Pětinásobné šampionky Italky jsou tak prvními semifinalistkami letošního finálového turnaje. Obhájkyně titulu budou o finále bojovat v pátek se Španělskem, nebo Ukrajinou. Další čtvrtfinálové zápasy obstarají Kazachstán s USA a Japonsko s Velkou Británií. Finále je na programu v neděli 21. září.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře