Noční můra pokračuje. Muchová po mizerném výkonu končí před branami finále
Bez jakýchkoli myšlenek na předcházející nezdary s Gauffovou vstoupila Muchová do šestého vzájemného duelu. Hned první podání americké tenistky bez problémů prolomila a ujala se vedení. Úvod utkání se nesl ve znamení dlouhých výměn, ve kterých obě tenistky střídaly vítězné míče s nevynucenými chybami. Druhý game se hrál téměř deset minut, Muchová v něm odvrátila první brejkbolovou možnost, druhou ale už ne, a bylo vyrovnáno.
Gauffová ve třetí hře potvrdila, že problémy se servisem u ní přetrvávají. I přes tři dvojchyby si však podání dokázala v dalším dlouhém gamu udržet a po 22 minutách šla do vedení 2:1. Muchová si pomáhala přechody na síť, často však své soupeřce ulehčovala situaci řadou nevynucených chyb. Za to zaplatila dalším ztraceným podáním, a když Američanka vzápětí svůj servis bez problémů obhájila, nabrala Češka manko už 1:4.
Krize olomoucké rodačky pokračovala i nadále. Muchová dalšími zbytečnými chybami darovala Gauffové i svůj následující servis a o výsledku úvodní sady bylo prakticky rozhodnuto. Dvojnásobná grandslamová šampionka už set bez problémů dopodávala, získala ho jasně 6:1 a po 41 minutách šla do vedení.
Muchová zamířila po prvním setu do šaten, ani to jí ale nepomohlo úspěšně vstoupit do druhé sady. Gauffové stačilo jen vracet míčky na polovinu soupeřky, o zbytek se chybami postarala světová čtrnáctka. Češka přišla hned o svůj úvodní servis, Gauffová, byť s problémy, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Zmar vítězky z Dauhá pokračoval i dalším ztraceným servisem. Devátý prohraný game v řadě znamenal vedení Gauffové už 3:0.
Až za stavu 0:4 a deseti ztracených hrách v řadě se prosadila i Muchová, když obhájila vlastní servis a snížila na rozdíl tří gamů. Rodačka z Atlanty v následující hře spáchala dvě dvojchyby za sebou, ani vedení 40:15 však Muchové k zdramatizování zápasu nestačilo. Gauffová už dovedla utkání za hodinu a 30 minut k bezproblémové výhře dvakrát 6:1 a vyhrála tak i šestý vzájemný duel.
"Jsem šťastná za to, jak se mi v Miami daří. Sehrála jsem tady už hodně těžkých zápasů a o to více je pro mě důležitější, že teď to tak složité nebylo. Na turnaji je hodně momentů, kdy jste nahoře, nebo dole. Dnes se mi výhra ve dvou setech opravdu moc hodí," říkala po zápase spokojená Gauffová.
Ale nic. Hrála tady i dobré zápasy, za to dík. Fandím pořád. Tak příště.
Cori jsem viděl včera set a něco a byl to nářez, ale také bylo jasné, že di delších výměn s ní Muška jít nemůže. Takže, nevím, co se tam odehrálo, ale pro nás jistě noc pěkného.
Má ji prostě v hlavě a pak se nekoncentruje se na svoji hru. Aspoň tak to bylo v několika minulých zápasech a divil bych se, kdyby to bylo tentokrát jinak.
Tak snad příště...
rozdiel v minulych superkach je na returne, Coco vyborne returnuje, ziadne jednoduche body proste neprichadzali a hra Kaje do takych pozicii, z ktorym nemoze velmi utocit, proste ma ju precitanu, no verila som tiez.....
Ale jestli by to pomohlo, aby si na Cori víc věřila, těžko říct...
Je to čistě její individuální záležitost.
Pochopil. ;)
Kdo čekal, že bude Muška proti Cori vést?
Hlavu prostě nezmění
Její výraz po nich je takový jakože: No jo, je tam Coco,to se nedá nic dělat....