Noční můra pokračuje. Muchová po mizerném výkonu končí před branami finále

DNES, 19:45
WTA MIAMI - Karolína Muchová (29) si finále Masters v Miami nezahraje. Nad síly české tenistky byla domácí hvězda Coco Gauffová (22), která zvítězila naprosto hladce ve dvou setech 6:1, 6:1. V boji o titul se světová čtyřka utká s vítězkou duelu mezi Arynou Sabalenkovou (27) a Jelenou Rybakinovou (26).
Karolína Muchová neměla proti Coco Gauffové žádnou šanci (@ PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Gauffová vs. Muchová 6:1 6:1

Bez jakýchkoli myšlenek na předcházející nezdary s Gauffovou vstoupila Muchová do šestého vzájemného duelu. Hned první podání americké tenistky bez problémů prolomila a ujala se vedení. Úvod utkání se nesl ve znamení dlouhých výměn, ve kterých obě tenistky střídaly vítězné míče s nevynucenými chybami. Druhý game se hrál téměř deset minut, Muchová v něm odvrátila první brejkbolovou možnost, druhou ale už ne, a bylo vyrovnáno.

Gauffová ve třetí hře potvrdila, že problémy se servisem u ní přetrvávají. I přes tři dvojchyby si však podání dokázala v dalším dlouhém gamu udržet a po 22 minutách šla do vedení 2:1. Muchová si pomáhala přechody na síť, často však své soupeřce ulehčovala situaci řadou nevynucených chyb. Za to zaplatila dalším ztraceným podáním, a když Američanka vzápětí svůj servis bez problémů obhájila, nabrala Češka manko už 1:4.

Krize olomoucké rodačky pokračovala i nadále. Muchová dalšími zbytečnými chybami darovala Gauffové i svůj následující servis a o výsledku úvodní sady bylo prakticky rozhodnuto. Dvojnásobná grandslamová šampionka už set bez problémů dopodávala, získala ho jasně 6:1 a po 41 minutách šla do vedení.

Muchová zamířila po prvním setu do šaten, ani to jí ale nepomohlo úspěšně vstoupit do druhé sady. Gauffové stačilo jen vracet míčky na polovinu soupeřky, o zbytek se chybami postarala světová čtrnáctka. Češka přišla hned o svůj úvodní servis, Gauffová, byť s problémy, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Zmar vítězky z Dauhá pokračoval i dalším ztraceným servisem. Devátý prohraný game v řadě znamenal vedení Gauffové už 3:0.

Až za stavu 0:4 a deseti ztracených hrách v řadě se prosadila i Muchová, když obhájila vlastní servis a snížila na rozdíl tří gamů. Rodačka z Atlanty v následující hře spáchala dvě dvojchyby za sebou, ani vedení 40:15 však Muchové k zdramatizování zápasu nestačilo. Gauffová už dovedla utkání za hodinu a 30 minut k bezproblémové výhře dvakrát 6:1 a vyhrála tak i šestý vzájemný duel.

"Jsem šťastná za to, jak se mi v Miami daří. Sehrála jsem tady už hodně těžkých zápasů a o to více je pro mě důležitější, že teď to tak složité nebylo. Na turnaji je hodně momentů, kdy jste nahoře, nebo dole. Dnes se mi výhra ve dvou setech opravdu moc hodí," říkala po zápase spokojená Gauffová.

Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Miami

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
sojka1
26.03.2026 22:24
neuspechy jsou jenom nevyuzite moznosti....... ;-)
frenkie57
26.03.2026 22:18
Když tak teď koukám na ty naše šudlali, tak si tak říkám, co by tam jako chtěli pohledávat.
HAJ
26.03.2026 22:10
Bohužel Karolína má z některých hráček blok. Dnes dělala fakt strašné chyby.
Ale nic. Hrála tady i dobré zápasy, za to dík. Fandím pořád. Tak příště.
Ela-fon-isi
26.03.2026 22:07
Tolik šanci na obrat Kája nevyužila a někdy to vypadalo, že se snad vyhazuje schválně Věřím, že kdyby udržela vedení v prvním gemu, skóre by vypadalo jinak.
vergus
26.03.2026 22:27
To ano, 6:2 6:1
Mantra
26.03.2026 21:59
Tak pro Vlka....
Tomas_Smid_fan
26.03.2026 21:55
neviděl jsem (naštěstí), ale sorry Muško, jakkoli tě mám rád a tvoji hru, tohle je trapas. Soupeřku znáš dobře, spekulovalo se i, jak moc je ok.

Cori jsem viděl včera set a něco a byl to nářez, ale také bylo jasné, že di delších výměn s ní Muška jít nemůže. Takže, nevím, co se tam odehrálo, ale pro nás jistě noc pěkného.
Má ji prostě v hlavě a pak se nekoncentruje se na svoji hru. Aspoň tak to bylo v několika minulých zápasech a divil bych se, kdyby to bylo tentokrát jinak.
Tak snad příště...
Kreuz
26.03.2026 21:52
Velky zklamani!!! skoro jako kdyby vybuchla super-nova
tommr
26.03.2026 21:48
Vsadím se že kdyby dneska místo Karolíny hrála Mboko tak by to byl vyrovnanej zápas s nejistým výsledkem ...
asgard33
26.03.2026 21:56
Tak to by byl v každém případě.
aape
26.03.2026 22:01
zfloyd
26.03.2026 21:46
no myslím , že můžeme Mušce poděkovat za výborné předchozí zápasy , dneska velká bída , myslel jsem , že je psychicky odolnější ,ale asi ne
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 21:45
Co k tomuhle napsat...
PTP
26.03.2026 21:46
Přece nic a líbat víc
Otmar
26.03.2026 21:45
Mrzí mě to, ale v podstatě to byla demolice. Možná je načase si přiznat nahlas, že Muška není lepší tenistkou než Gauff....výsledky jejich špílů jsou důkazem nevyvratitelným. Obávám se, že je to konstatování smutné, leč pravdivé a mrzí mě to fest!
aape
26.03.2026 22:05
Není možná lepší tenistka, ale o tolik horší jako tenhle příšerný dnešní výkon zase asi ne, je to spíš šílenej komplex z konkrétní soupeřky
frenkie57
26.03.2026 22:16
No, jestli si ještě nikdo myslel, že tam ten blok není, že má prostě Muška jenom smůlu, tak ten dnešek ho musel už přesvědčit.
Otmar
26.03.2026 22:23
Taky to tak vidím.
Kapitan_Teplak
26.03.2026 21:45
Co tohle sakra bylo
Nola
26.03.2026 21:42
Kaja , ona ma fakt vietor z Coco, inak si neviem vysvetlit, tie chyby z nabitych pozicii, k tomu jej tam darovala 2 BB dvojchybami a nic.....
rozdiel v minulych superkach je na returne, Coco vyborne returnuje, ziadne jednoduche body proste neprichadzali a hra Kaje do takych pozicii, z ktorym nemoze velmi utocit, proste ma ju precitanu, no verila som tiez.....
frenkie57
26.03.2026 21:40
Uff, to bylo dneska zatraceně smutné pokoukání , Jdu se dorazit na fotbal.
Nola
26.03.2026 21:44
to bolo a tak pekne to zacalo stratenym servisom Coco, Kaja snad uhrala na servise jedinu hru, aj tam odvracala tusim BP
tommr
26.03.2026 21:51
říka se že první vyhrání z kapsy vyhání a dneska to platilo stoprocentně ...
Tomas_Smid_fan
26.03.2026 22:06
prostě už nepochopitelně prohrála ten svůj první servis game.
Ale jestli by to pomohlo, aby si na Cori víc věřila, těžko říct...
hanz
26.03.2026 21:39
Zvonec, utrpení konec... a Čokajda opět prokázala, jak je nemocná....
asgard33
26.03.2026 21:36
Škoda těch 2 nevyužitých BB na 2-4.Ještě se to mohlo zdramatizovat.
asgard33
26.03.2026 21:42
A na závěr opět ztracený servis ze 40-15.To už byla definitivní tečka.
Otmar
26.03.2026 21:46
Ano, to byl jasný důkaz stavu, který popisuju výše.
frenkie57
26.03.2026 21:29
No sláva, kanár nebude.
jeronym
26.03.2026 21:29
Vraci se mi nahle ten horky pocit z detstvi, kdyz nam na MS v hokeji Rusaci zacli sazet goly..
PTP
26.03.2026 21:31
To sedí.
GiltyPleasure
26.03.2026 21:31
Mimochodem, nějak moc nechápu, jak si zdejší komunita "přivlastňuje" české hráče...
Je to čistě její individuální záležitost.
PTP
26.03.2026 21:35
Je to naše GiltyPleasure.
GiltyPleasure
26.03.2026 21:37
Přesně tak.
Pochopil. ;)
zfloyd
26.03.2026 21:25
teď už hlava přepla na rezignaci , jo ,jo
Alien
26.03.2026 21:20
To je zmar!
Random33
26.03.2026 21:20
No co. I tak to byl dobrej turnaj pro Kaju.
Petr1972
26.03.2026 21:24
To je jasné. Jen tento zápas by mohl být vyrovnaný
PTP
26.03.2026 21:19
Muška tu Coco naučí hrát útočnej nátlakovej tenis
Sinuhet1
26.03.2026 21:16
Pritom takova Bara ji dokaze porazit....
hanz
26.03.2026 21:17
Ta už má dohráno... obdobně jak Vondroušovic...
Otmar
26.03.2026 21:14
Upřímně....to je na ručník do kurtu. Ale kdo ho tam hodí, co?
Preview.lover
26.03.2026 21:13
To vypadá na 0:12 po tom vyhraném gemu na úvod
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 21:13
1:0 => 1:6, 0:3
hanz
26.03.2026 21:13
Karolínka místo na tiskovku rovnou k psychošovi...
aape
26.03.2026 22:07
com
26.03.2026 21:10
a prej že kurzova favoritka neni, že to bude vyrovnané tu nějakej exprt říkal smile
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 21:10
Já říkal, že kurzy jsou vyrovnaný, ne že bude vyrovnaný zápas
chlebavevaju
26.03.2026 21:11
Favorité byli i čeští kopaliste, už tečou 0:2 ve 24. minutě
zfloyd
26.03.2026 21:13
2:1
Diabolique
26.03.2026 21:09
Asi dneska nevyhrajem, je jenom důležitý, aby si ostatní tenistky na okruhu nevšimly toho, že strategie "každej míč do backhendu" proti Mušce funguje skvěle.
pzag777
26.03.2026 21:09
Luxusni naběhy na sít od Muchové, je vidět, že fakt maká
novopuren
26.03.2026 21:04
Tak jsem to vypnul, na to se nedá koukat. Pak si to jen přečtu.
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 21:03
Karolína už se prostě musí uvolnit a pálit to tam, horší už to bejt stejně nemůže.
asgard33
26.03.2026 21:12
Chce to přitlačit i za cenu většího rizika,tady už není co ztratit.Žádné jalové pinkání jakože na jistotu.
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 21:13
Přesně tak a i to fungovalo ve druhém gamu, ale stejně ho prohrála.
chlebavevaju
26.03.2026 21:03
Přepínáme na naše hrdinné korupční kopačky, už jdou Irové na penaltu. Dnes se bude blit všude.
jeronym
26.03.2026 21:02
Tezky rozklad... nezbyva nez zacit se modlit a prosit o zazrak...
com
26.03.2026 21:04
smile at vyhraju 100 mega
aape
26.03.2026 21:01
Bohužel už je to vypálený v mozku, tady pomůže leda nějaká účinná terapie
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 21:01
Sedm gamů v řadě
com
26.03.2026 21:09
8 smile
com
26.03.2026 21:13
9
com
26.03.2026 21:18
a máme tu kulatý výročí - 10
chlebavevaju
26.03.2026 21:00
6:1 6:0
com
26.03.2026 20:58
obrovské trápení = obrovské
joe39
26.03.2026 20:55
v podstate od tretieho gamu je to , bohuzial, na navstevu psychiatra..pohyb, udery, mimika tvare..velmi tazko okomentovatelne..a ti dvaja do nej hucia, ze jdes, agresivne, a ona chudak kurt nemoze trafit z totalnych pozicii..skoda..pritom fakt ok forma..
Diabolique
26.03.2026 20:54
A nebylo to tak hrozný, vedli jsme 1:0!!!!
Kdo čekal, že bude Muška proti Cori vést?
HAJ
26.03.2026 20:54
Zkrátka má asi z Coco blok.
aligo
26.03.2026 20:53
Vypínám tu trapárnu papa
com
26.03.2026 20:58
páček shledáček
frenkie57
26.03.2026 20:52
Zatím jedno velký zklamíní, set si Muška prohrála téměř sama, Coco nehraje nic extra, jenom vrací a čeká na chybu a ta zpravidla přijde. Nevidím to dobře.
Davor1
26.03.2026 20:58
Coco nehraje nic extra, jenom vrací Tak ja mám dosť
hanz
26.03.2026 21:00
Čokajdina hra o ničem jiném není... nezáživná vracečka...
PTP
26.03.2026 20:52
Tak vyčistit hlavu na hajzlu a jedem dál.
Diabolique
26.03.2026 20:52
No, naděje byla, věřili jsme, Muška je šikovná, ale kryptonit je kryptonit. Snad zítra ten Lehečka!
frenkie57
26.03.2026 20:53
Nestahuj kalhoty, brod je ještě daleko.
Diabolique
26.03.2026 20:56
Já už to nemohl vydržet. Kalhoty dole, už dřepím u stromu a vykonávám potřebu.
tommr
26.03.2026 20:51
Už to začíná bejt vyloženě trapný. Vždyť jí to Karolína odevzdává úplně zadarmo ...
Krisboy
26.03.2026 20:50
Ta Coco už z ní musí mít prdel.
aligo
26.03.2026 20:54
Jo, musí se držet, aby se tam neřechtala
Sinuhet1
26.03.2026 20:50
Karolina je uplne paralyzovana
frenkie57
26.03.2026 20:54
Má úplně dřevěný ruce, hraje hodně na jistotu a když přitlačí, vždycky jí to uletí. Jestli se neuvolní, bude to výprask.
Vladimir
26.03.2026 20:50
No, tak to přece jenom vidím na ten fotbal.
tommr
26.03.2026 21:05
to si moc nepolepšíš ...
Vladimir
26.03.2026 21:41
To je fakt, ale o trochu zatím ano.
Bloody13
26.03.2026 20:49
Trapné Gauff se všemi 4 předchozími hračkami má velké problémy, a Muchovou totálně zničí ve dvou setech Kájo, Kájo
hanz
26.03.2026 20:49
Áno, penízky se rýsujou... děkuji Kájíku, s Čokajdou nikdy nezklameš a solidně to pohnojíš... sázkaři moc děkují
chlebavevaju
26.03.2026 20:51
Sázkové kanceláře se zbláznily, na dvojici, ve které všech 5 zápasů vyhrála jedna a ta samá hráčka, byl vyrovnaný prekurz.
hanz
26.03.2026 20:51
Jen houšť, ať jsou pěkné kurzy )))
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:48
Tohle je fakt šílenost. Navíc Gauff vůbec nechybuje, bude zřejmě virtuální kanár.
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:49
A je tam
aligo
26.03.2026 20:47
com
26.03.2026 20:58
Sinuhet1
26.03.2026 20:47
naprosto stupidni chyby, hnus....
com
26.03.2026 20:59
chlebavevaju
26.03.2026 20:47
Nejhorší na tom je, že taková sklenička Krejčíková by tuhle Gauff v pohodě vypráskala a v životní formě hrající Muchová v životní formě doplatí na svoji mentalitu poraženého již v šatně.
Alien
26.03.2026 20:44
To je blok, prostě jeden velký blok!
asgard33
26.03.2026 20:43
Tvl. Karolína dělá při vlastním servise stupidní minely jaké v předchozích zápasech nedělala.
zfloyd
26.03.2026 20:43
hlava, hlava hlava ani ten vyrýsovanej zadek jí nepomůže
chlebavevaju
26.03.2026 20:42
6:1 6:3 a to bude ještě ráda.
baba
26.03.2026 20:41
Coco nechybuje,ale Karo ano.Obě mají podobný styl hry ale Coco daleko lepší fyzičku.Nevidim to vůbec dobře
aligo
26.03.2026 20:43
Ale chybuje. Kája 12 a Coco 7. Kája prostě vede
aligo
26.03.2026 20:39

Hlavu prostě nezmění
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:39
To je hrůza :( Muška snad udělala už stejný počet chyb jako za celý poslední zápas.
aligo
26.03.2026 20:39
10 už
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:39
Tak to chybí už jen pět
aligo
26.03.2026 20:41
Jojo jsou to takové hloupé chyby..
Její výraz po nich je takový jakože: No jo, je tam Coco,to se nedá nic dělat....
Preview.lover
26.03.2026 20:39
Gauff by se dnes dala porazit, ale Muchová by nesměla dělat víc chyb
aligo
26.03.2026 20:34
Bohužel, je to zatím asi pěkné, ale s touhle hrou to Kája nemá šanci zvládnout
bardunek666
26.03.2026 20:39
Pěkné? Chyba za chybou. Pěkné to fakt není
frenkie57
26.03.2026 20:32
Karo odmíta brejkboly jak na běžícím páse.
tommr
26.03.2026 20:32
Je to marný, je to marný, je to marný. Od Karolíny zase jedna strašidelná chyba za druhou ...
com
26.03.2026 20:33
strašidla, noční můry.. Se budu bat smile
hanz
26.03.2026 20:33
Naprostý souhlas, proto je rozumné vsadit hned
chlebavevaju
26.03.2026 20:34
Gauff přestane tropit hlouposti na podání a bude to jasný průběh. Muchová marná, jakmile ji soupeřky typu Gauff a Swiatek vrátí míče, kterými jinak bere vítězné fifteeny, tak nemá protihru, vyhazuje se a fyzicky se utavi. Nechapu tu důvěru některých, ze to dnes vyjde, nebyl jediný důvod, proč by to tak melo byt. Jedna vec je prani, druha realita.
tommr
26.03.2026 20:54
jj stačilo aby jí Gauff vrátila pár skoro jistejch winnerů a Karolína to zabalila ...
PTP
26.03.2026 20:32
Lepší kondice (hádejte čí) rozhodne zápas.
bardunek666
26.03.2026 20:31
Jestli má Karolína problém returnovat takto pomalé podání, tak to ani dnes nedopadne dobře
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:31
Já fakt nevim. Kája dělá spoustu chyb, který normálně prostě nedělá. Hned od začátku je vidět, že má Coco prostě v hlavě. I ty její reakce naznačujou bezradnost.
Ondřej.Jirásek
26.03.2026 20:24
Nejsem zvyklej prosit, ale Kájo! PROSÍÍÍÍÍM
hanz
26.03.2026 20:25
Neproste, už zajisté má hodně lidí vsazeno
pantera1
26.03.2026 20:28
Ona to uhaluzí neboj, Koko už rozjíždí dvojchyby .
zfloyd
26.03.2026 20:22
Koko je nechutně rychlá , jestli nezpomalí bude to těžké
Flinkk
26.03.2026 20:21
Tady si myslim, ze to budou 3 sety a poradny boj
chlebavevaju
26.03.2026 20:16
Neco mi rika, ze co se tenisové kvality týče, tak to bude hnus na sledování.
Kreuz
26.03.2026 20:23
naopak, je to zajimavy, takovy technicky sachy... zato tvoje komentare jsou hnus, to je jisty
Flinkk
26.03.2026 20:23
chlebavevaju
26.03.2026 20:26
Protoze sledovat bambilion DF Gauff a neschopnost Muchove udržet podani bude úžasný zážitek.
Flinkk
26.03.2026 20:29
Kdyby bylo daný, že si každý má udržet podání, bylo by to o ničem pak sledovat tenis si myslim.
PTP
26.03.2026 20:29
Chlebavevaju je hnusný žrádlo.
chlebavevaju
26.03.2026 20:30
To odvoláš!!
com
26.03.2026 20:33
mě chutnáš, seš ňamka smile
chlebavevaju
26.03.2026 20:36
hanz
26.03.2026 19:55
Tak jakej to bude vejprask proti ,,nemohoucí Čokajdě"?
Kreuz
26.03.2026 20:23
Ty dos
Kreuz
26.03.2026 20:23
Ty dostanes vejprask od manzelky
com
26.03.2026 19:46
prvni
