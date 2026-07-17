Nosková dorazí s trofejí na Štvanici! Kdy můžete wimbledonskou šampionku vidět?

DNES, 11:00
Aktuality 7
Lindu Noskovou jsme byli zvyklí vídat jako účastnici největšího českého tenisového turnaje. Tentokrát však na Livesport Prague Open dorazí v úplně jiné roli. A sice jako čerstvá královna Wimbledonu, která zpestří už tak zajímavý program na pražské Štvanici. Kdy se zbrusu nová grandslamová šampionka v areálu objeví?
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Nosková Linda
Linda Nosková s wimbledonskou trofejí (© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Pokud chcete vidět Noskovou naživo, i když její výkon na kurtu si neužijete, zapište si pátek 24. července. V tento den se totiž zbrusu nová wimbledonská královna a grandslamová šampionka na pražské Štvanici objeví.

Sice ne v roli hráčky, ale i tak budou mít nejen čeští fanoušci příležitost ji vidět v akci. Chybět samozřejmě nebude slavný talíř Venus Rosewaterové, stříbrná trofej pro vítězku nejslavnějšího tenisového turnaje.

Po náročném tažení na posvátném londýnském pažitu chce Nosková osobně pozdravit a poděkovat českým tenisovým příznivcům za jejich veškerou podporu během jejího vystoupení v All England Clubu. Čas bude teprve upřesněn a vstupenky můžete zakoupit zde.

Po letech na Spartě se Livesport Prague Open uskuteční na Štvanici. A právě na tento turnaj má Nosková hořkosladké vzpomínky. Už dvakrát si zahrála finále, ale pokaždé oplakala porážku, konkrétně v roce 2023 proti lucky loserovi Nao Hibinové a také loni v domácím derby s Marií Bouzkovou.

Livesport Prague Open je jedním z podniků, které Nosková touží nejvíc vyhrát. O titul se ale znovu nejdříve pokusí v příštím roce, protože má za sebou psychicky i fyzicky vyčerpávající Wimbledon a ani start na domácí akci v letošní sezoně neplánovala.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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Random33
17.07.2026 11:21
Teda, je to uspech jako prase, o tom zadna. Ale sezona je v plnem proudu a jak dlouho se jeste bude slavit? Marketa se popravde z tech oslav po Wimbledonu uz nikdy nedostala na takovou herni uroven, jako pred tim. Kaja po finale RG mela taky velkej problem naskocit do toho kolotoce. Clovek by rad napsal, ze vedi, co delaji. Ale tyhle 2 pripady tomu prave moc nenasvedcujou.
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RFanousek
17.07.2026 11:26
Wimbledon skončil ani ne před týdnem. Myslím, že po vítězství na GS by měl člověk mít nárok aspoň na ten týden oslav, volna a odpočinku. Já bych rozhodně aspoň týden raketu do ruky nevzal, sezona nesezona.
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Random33
17.07.2026 11:34
Nepisu o turnajich. Tam, at si da pauzu klidne 3 tydny. Pisu o tom, v jakym stavu a s jakyma vysledkama se vratily ty predchozi 2. Dlouhy turnaje jsou neskutecne narocny. Jak psychicky tak fyzicky. Sramy, bolistky jsou jasny. Samozrejme po nich nechci hned 250 par dni po grandslamu
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Blondie
17.07.2026 11:58
Za Wimbledonem jsou vždycky týdny s menšími turnaji, až pak naskočí americké betony.

Je naprosto ok, že Nosková vydechne, užije si to, splní si sponzorské i marketingové povinnosti a pak naskočí až na začátku srpna v Kanadě.
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Georgino
17.07.2026 12:45
No, uvidíme v jaké formě se vrátí k tenisu.
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Blondie
17.07.2026 11:55
XD

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jih
17.07.2026 11:59
Je to vlastně povinnost. Celý tenisový kolotoč se hraje pro lidi - fanoušky a ti chtějí vidět vítěze, slavit s ním. Tady u Lindy ten zájem evidentně je a i za týden v Praze budou mít všichni radost, že mezi ně přijde. Zlepší jim to náladu, den. Linda všechno chápe, všechno vstřícně a mile zvládá. smile
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