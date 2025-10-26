Nosková finálové zápasy neumí. Dneska to nebyl můj den, litovala po jasné porážce

Linda Nosková (20) v Tokiu potvrdila, že se jí z nějakého důvodu ve finálových zápasech na nejvyšším okruhu takřka vůbec nedaří. V japonské metropoli i kvůli zahozeným šancím jasně prohrála s Belindou Bencicovou a zhoršila si už tak vysoce negativní bilanci v soubojích o titul.
Linda Nosková prohrála pět ze šesti finále (© Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nově bude Nosková na 13. místě a je naprosto zaslouženě aktuální českou žebříčkovou jedničkou. Schází ale nějaké "wow". Konkrétně titul, který by poslední úspěchy korunoval. V Tokiu absolvovala už šesté kariérní finále na nejvyšším okruhu, což je v jejím věku obrovské číslo. Jenže vysoce negativní bilance 1:5 ho kazí.

Dá se říct, že nejlepší výkon v soubojích o titul předvedla hned při své premiéře na začátku sezony 2023 v Adelaide proti Aryně Sabalenkové. Nasazené dvojce a tehdejší světové pětce vzdorovala a vynutila si i tie-break. Od té doby však není schopná předvést ve finále svůj nejlepší tenis a už se hovoří i o mentálním bloku.

Musíme doufat, že v budoucnu se v tomto ohledu zlepší. Nosková totiž bezpochyby patří k největším českým nadějím na ženském okruhu napříč všemi věkovými kategoriemi.

Následovaly dvě nečekané porážky ve finále Livesport Prague Open, předloni s lucky loserem Nao Hibinovou a letos s krajankou Marií Bouzkovou. Mezitím získala svůj jediný titul, když loni v Monterrey udolala tehdy 57. hráčku světa Lulu Sunovou.

Nedávno si na tisícovce v Pekingu zahrála své největší finále v kariéře a nestačila ve třech setech na letos fantasticky hrající Amandu Anisimovovou. Pochopit se rozhodně dá i dnešní porážka se zkušenou Bencicovou v Tokiu.

Spíš mrzí způsob, jakým prohrála. V utkání nevyužila ani jeden z 10 brejkbolů a hlavně kvůli zahozeným šancím nedokázala skvěle hrající Švýcarce výrazně vzdorovat a uhrála jen pět gamů.

"Dneska to zcela zjevně nebyl můj den," litovala Nosková po porážce. "Ale chci pogratulovat Belindě. Hrála v tomto týdnu i dnes neskutečně. Jsem ráda, že ses po porodu vrátila. Je to pro tebe velký úspěch. Rozhodně k tobě v mnoha ohledech vzhlížím. Byl to skvělý zážitek si s tebou zahrát finále, i když jsem teda neměla štěstí, že jsem dneska narazila zrovna na tebe," doplnila.

Bencicová měla pro Noskovou jen slova chvály. "Máš za sebou pár skvělých turnajů. Jsi úžasná hráčka a určitě získáš spoustu titulů. Bylo mi ctí s tebou sdílet kurt a také já gratuluju tvému týmu," řekla Švýcarka se slovenskými kořeny při slavnostním ceremoniálu.

Bývalá světová čtyřka Bencicová se vrátila po porodu loni touto dobou a letos kralovala na pětistovkách dvakrát (ještě v Abú Zabí) a hrála semifinále Wimbledonu. Zpátky do TOP 20 žebříčku se vyšplhala velmi rychle a v Tokiu slaví už podruhé, jelikož ve stejném městě ovládla v roce 2021 olympijský turnaj.

Noskové se finále vůbec nepovedlo

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
Přidat komentář
Amadeus1
26.10.2025 13:20
Linda by měla mít stálého mentálního kouče, který by s ní jezdil po turnajích. Je vidět, že je to její největší slabina, neumí ustát tlak v hlavě a do zápasu nastupuje s hlavou dolů, což samozřejmě soupeřka vycítí. Neni na ni vidět opravdová zarputilost, kterou má třeba Baruska.
Reagovat
PTP
26.10.2025 13:22
A Krupa je co?
Reagovat
Amadeus1
26.10.2025 13:23
Krupa je snad trener ne? Neříkej mi, ze on hraje roli mentálního kouče, takovej buran. Linda je křehká, mela by mít v týmu nějakou zenskou. At uz trenérku nebo psycholožku.
Reagovat
darek.vrana
26.10.2025 12:56
Vůbec to nemusel být jasný zápas. Druhý set byla pořád lepší, ale na bigpointy to vždycky plácne metr do autu. Bohužel bigpointy v tenise rozhodují.
Reagovat
muster
26.10.2025 13:26
což souvisí s tou psychikou...snad to zlepší
Reagovat
3ryba16
26.10.2025 12:50
Proč tady, na české stránce, používáte to odporné 'wow' z řeči albionských primitivů? To se vám české citoslovce 'páni' nezdá dost dobré?!
Reagovat
lvicek
26.10.2025 12:53
Fiha! Zjoova! Ty brdo! Ty kokso! Husty! To cumim! Atd.
Reagovat
JLi
26.10.2025 12:58
Vaaauuuu
Reagovat
JLi
26.10.2025 12:59
Bóóží
Reagovat
PTP
26.10.2025 13:01
otlično nebo moloděc
Reagovat
gugu
26.10.2025 13:15
bych chtel resit takovehle problemy
Reagovat
com
26.10.2025 12:33
wow
Reagovat

