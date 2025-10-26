Nosková finálové zápasy neumí. Dneska to nebyl můj den, litovala po jasné porážce
Nově bude Nosková na 13. místě a je naprosto zaslouženě aktuální českou žebříčkovou jedničkou. Schází ale nějaké "wow". Konkrétně titul, který by poslední úspěchy korunoval. V Tokiu absolvovala už šesté kariérní finále na nejvyšším okruhu, což je v jejím věku obrovské číslo. Jenže vysoce negativní bilance 1:5 ho kazí.
Dá se říct, že nejlepší výkon v soubojích o titul předvedla hned při své premiéře na začátku sezony 2023 v Adelaide proti Aryně Sabalenkové. Nasazené dvojce a tehdejší světové pětce vzdorovala a vynutila si i tie-break. Od té doby však není schopná předvést ve finále svůj nejlepší tenis a už se hovoří i o mentálním bloku.
Musíme doufat, že v budoucnu se v tomto ohledu zlepší. Nosková totiž bezpochyby patří k největším českým nadějím na ženském okruhu napříč všemi věkovými kategoriemi.
Následovaly dvě nečekané porážky ve finále Livesport Prague Open, předloni s lucky loserem Nao Hibinovou a letos s krajankou Marií Bouzkovou. Mezitím získala svůj jediný titul, když loni v Monterrey udolala tehdy 57. hráčku světa Lulu Sunovou.
Nedávno si na tisícovce v Pekingu zahrála své největší finále v kariéře a nestačila ve třech setech na letos fantasticky hrající Amandu Anisimovovou. Pochopit se rozhodně dá i dnešní porážka se zkušenou Bencicovou v Tokiu.
Spíš mrzí způsob, jakým prohrála. V utkání nevyužila ani jeden z 10 brejkbolů a hlavně kvůli zahozeným šancím nedokázala skvěle hrající Švýcarce výrazně vzdorovat a uhrála jen pět gamů.
"Dneska to zcela zjevně nebyl můj den," litovala Nosková po porážce. "Ale chci pogratulovat Belindě. Hrála v tomto týdnu i dnes neskutečně. Jsem ráda, že ses po porodu vrátila. Je to pro tebe velký úspěch. Rozhodně k tobě v mnoha ohledech vzhlížím. Byl to skvělý zážitek si s tebou zahrát finále, i když jsem teda neměla štěstí, že jsem dneska narazila zrovna na tebe," doplnila.
Bencicová měla pro Noskovou jen slova chvály. "Máš za sebou pár skvělých turnajů. Jsi úžasná hráčka a určitě získáš spoustu titulů. Bylo mi ctí s tebou sdílet kurt a také já gratuluju tvému týmu," řekla Švýcarka se slovenskými kořeny při slavnostním ceremoniálu.
Bývalá světová čtyřka Bencicová se vrátila po porodu loni touto dobou a letos kralovala na pětistovkách dvakrát (ještě v Abú Zabí) a hrála semifinále Wimbledonu. Zpátky do TOP 20 žebříčku se vyšplhala velmi rychle a v Tokiu slaví už podruhé, jelikož ve stejném městě ovládla v roce 2021 olympijský turnaj.
Noskové se finále vůbec nepovedlo
