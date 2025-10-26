Noskové se finále vůbec nepovedlo. Proti Bencicové zahazovala šance a druhý titul nezískala

WTA TOKIO - Linda Nosková (20) odehrála své šesté kariérní finále na nejvyšším okruhu a stále čeká na druhý titul. Aktuální česká žebříčková jednička nestačila v Tokiu 2:6, 3:6 na solidně hrající olympijskou šampionku z roku 2021 Belindu Bencicovou (28), proti níž nedokázala využít ani jednu z 10 brejkbolových příležitostí. Švýcarka se slovenskými kořeny slaví svůj jubilejní desátý triumf.
Linda Nosková na druhý titul stále čeká (© Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Bencicová – Nosková 6:2, 6:3

Nosková potvrdila, že finálové zápasy jí nejdou. Sice mohla v posledních dnech na rozdíl od Bencicové odpočívat, nicméně možná právě nedostatek herní praxe jí v souboji o titul uškodil. Ten byl podle skóre jednoznačnou záležitostí a hlavním faktorem určitě byla úspěšnost české žebříčkové jedničky na brejkbolech.

Šancí na brejk měla Nosková (10) víc než Bencicová (6). Jenže vsetínská rodačka ani jednu možnost neproměnila a sama na vlastním servisu třikrát zaváhala. Česká tenistka byla na kurtu aktivnější, ale mnohem víc chybovala a za necelou hodinu a půl se musela smířit s další porážkou.

Utkání rozehrála Nosková nadějně a hned v prvním gamu disponovala třemi brejkboly. Bencicová si však podání uhájila, od stavu 2:2 suverénně získala čtyři gamy v řadě a po pouhých 32 minutách vedla o set.

Také v další sadě se dostala jako první k brejkbolům Češka. V páté hře jich měla dokonce pět a v dalším průběhu ještě dva. Bencicová se naopak v tomto dějství propracovala jen k jedné možnosti na brejk, a přesto set získala. Nosková mohla zápas v závěru zdramatizovat, avšak brejkbol v posledním gamu nevyužila a Švýcarka poté proměnila hned první mečbol.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková si tak zhoršila svou nelichotivou finálovou bilanci na nejvyšším okruhu na 1:5. V této fázi dokázala porazit pouze Lulu Sunovou loni na srpnové pětistovce v Monterrey. Letos prohrála souboj o titul už potřetí. Na Livesport Prague Open nestačila na krajanku Marii Bouzkovou a v největším finále v Pekingu podlehla Amandě Anisimovové.

Právě po zmíněné finálové účasti na čínské tisícovce debutovala v TOP 20 světového pořadí a na postu české žebříčkové jedničky. Tokio bylo jejím posledním letošním individuálním turnajem a na českém trůnu přezimuje. V pondělí vylepší své kariérní maximum a bude figurovat na 13. místě.

Sezona ještě pro Noskovou nekončí. V polovině listopadu bude týmovou jedničkou v baráži Poháru Billie Jean Kingové. Česko vyzve v bojích o návrat mezi elitu domácí Chorvatsko a ještě Kolumbii.

Bencicová, která ve čtvrtfinále returnovala ve druhém i rozhodujícím setu na setrvání v zápase s Karolínou Muchovou a odvracela mečbol, má ve finále po tomto vítězství poloviční úspěšnost 10:10.

V Tokiu nezazářila poprvé. Do závěrečného kola tady prošla také coby teenagerka před deseti lety (porážka s Agnieszkou Radwaňskou) a v roce 2021 zde ovládla olympijský turnaj (ve finále porazila Markétu Vondroušovou).

Švýcarka se slovenskými kořeny se před rokem vrátila po porodu a kromě Tokia triumfovala také v únoru na akci stejné kategorie v Abú Zabí. Bývalá světová čtyřka ještě k tomu došla do semifinále Wimbledonu a v pondělí poskočí na 11. pozici.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aligo
26.10.2025 06:32
com
26.10.2025 06:26
Hracka jednoho titulu jako Muchova
The_Punisher
26.10.2025 06:18
Jasně, tohle finále dost dokresluje v mnohém letošní sezónu českých tenistů. Je to trochu sběratelství cen útěchy Mno, ale mnozí by alespoň za to dali milion. Hlavu vzhuru.

A vězte, ze jsou i fanoušci, kteří si privstanou ve 4 ráno bez budíku, aby vás na dálku povzbudili

Jinak vecnym kritikům. Možná zamyšlení, proč se Amanda tak zvedla tento rok. Určitě to nebylo kydanim a dehonestovanim. Ale tím, ze cítila množství podpory a povzbuzení. Já vím, ze je to zklamáním. Ale pro lepší zítřky raději přijďte s dobrou řadou
The_Punisher
26.10.2025 06:19
Radou... ty autokorekce
frenkie57
26.10.2025 06:20
Pěkně napsáno.
baba
26.10.2025 05:51
Lindě prostě není dáno.Tak snad něco urve příští rok.
Amadeus1
26.10.2025 05:50
Bohužel, musím to napsat, ale napíšu jen jeden úderný komentář, nebudu trápit srdce již tak utrápených českých fanoušků po třetím prohraném finále české hráčky během tří týdnů. Máme prostě labilní tenistky a Linda si dnes dorovnala bilanci finálových zápasů s Muchovou na 1:5. Kousek před nimi je Marie Bouzková s bilancí 2:6 a ještě o něco dál Vondroušová, která to má ve finále 3:4. Co mají společné? Ano, všechny jsou v negativní bilanci. Náhoda? Nemyslím si.
HAJ
26.10.2025 05:56
Je to sport, tak nezoufej, třeba bude líp.
EllNino
26.10.2025 06:06
Krejča 8:5, Katka 5:5, Petra 31:10, Karolína 17:17, není to vždy jen negativní :) Když říkáš A, řekni i B
HAJ
26.10.2025 06:16
A nakonec buďme rádi, že se jich tolik do finále dostává, nebuďme neskromní a dík za to. Nevybavuje se mi stát s podobným množství populace, který má tolik dobrých tenistek, aby hrály finále takových turnajů. Budoucnost mladých se už dere do stovky a k mladým ještě můžeme počítat i Lindu, být ve dvaceti už v šesti finále snad není k zahození.
frenkie57
26.10.2025 06:22
