Noskové se finále vůbec nepovedlo. Proti Bencicové zahazovala šance a druhý titul nezískala
Bencicová – Nosková 6:2, 6:3
Nosková potvrdila, že finálové zápasy jí nejdou. Sice mohla v posledních dnech na rozdíl od Bencicové odpočívat, nicméně možná právě nedostatek herní praxe jí v souboji o titul uškodil. Ten byl podle skóre jednoznačnou záležitostí a hlavním faktorem určitě byla úspěšnost české žebříčkové jedničky na brejkbolech.
Šancí na brejk měla Nosková (10) víc než Bencicová (6). Jenže vsetínská rodačka ani jednu možnost neproměnila a sama na vlastním servisu třikrát zaváhala. Česká tenistka byla na kurtu aktivnější, ale mnohem víc chybovala a za necelou hodinu a půl se musela smířit s další porážkou.
Utkání rozehrála Nosková nadějně a hned v prvním gamu disponovala třemi brejkboly. Bencicová si však podání uhájila, od stavu 2:2 suverénně získala čtyři gamy v řadě a po pouhých 32 minutách vedla o set.
Také v další sadě se dostala jako první k brejkbolům Češka. V páté hře jich měla dokonce pět a v dalším průběhu ještě dva. Bencicová se naopak v tomto dějství propracovala jen k jedné možnosti na brejk, a přesto set získala. Nosková mohla zápas v závěru zdramatizovat, avšak brejkbol v posledním gamu nevyužila a Švýcarka poté proměnila hned první mečbol.
Nosková si tak zhoršila svou nelichotivou finálovou bilanci na nejvyšším okruhu na 1:5. V této fázi dokázala porazit pouze Lulu Sunovou loni na srpnové pětistovce v Monterrey. Letos prohrála souboj o titul už potřetí. Na Livesport Prague Open nestačila na krajanku Marii Bouzkovou a v největším finále v Pekingu podlehla Amandě Anisimovové.
Právě po zmíněné finálové účasti na čínské tisícovce debutovala v TOP 20 světového pořadí a na postu české žebříčkové jedničky. Tokio bylo jejím posledním letošním individuálním turnajem a na českém trůnu přezimuje. V pondělí vylepší své kariérní maximum a bude figurovat na 13. místě.
Sezona ještě pro Noskovou nekončí. V polovině listopadu bude týmovou jedničkou v baráži Poháru Billie Jean Kingové. Česko vyzve v bojích o návrat mezi elitu domácí Chorvatsko a ještě Kolumbii.
Bencicová, která ve čtvrtfinále returnovala ve druhém i rozhodujícím setu na setrvání v zápase s Karolínou Muchovou a odvracela mečbol, má ve finále po tomto vítězství poloviční úspěšnost 10:10.
V Tokiu nezazářila poprvé. Do závěrečného kola tady prošla také coby teenagerka před deseti lety (porážka s Agnieszkou Radwaňskou) a v roce 2021 zde ovládla olympijský turnaj (ve finále porazila Markétu Vondroušovou).
Švýcarka se slovenskými kořeny se před rokem vrátila po porodu a kromě Tokia triumfovala také v únoru na akci stejné kategorie v Abú Zabí. Bývalá světová čtyřka ještě k tomu došla do semifinále Wimbledonu a v pondělí poskočí na 11. pozici.
A vězte, ze jsou i fanoušci, kteří si privstanou ve 4 ráno bez budíku, aby vás na dálku povzbudili
Jinak vecnym kritikům. Možná zamyšlení, proč se Amanda tak zvedla tento rok. Určitě to nebylo kydanim a dehonestovanim. Ale tím, ze cítila množství podpory a povzbuzení. Já vím, ze je to zklamáním. Ale pro lepší zítřky raději přijďte s dobrou řadou