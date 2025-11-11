Nosková nestačila jen na esovou královnu. V žebříčku nechytatelných podání je druhá
Podání je jednou z největších zbraní české jedničky Noskové, což potvrzuje i oficiální statistika WTA. Sezonu zakončila v žebříčku nechytatelných podání jako druhá s počtem 373 es. Více jich nastřílela pouze Rybakinová, která se neohroženě umístila na vrcholu. Reprezentantka Kazachstánu jich trefila dokonce 516 a je právoplatně považována za tenistku s nejlepším servisem.
Češka se umístila před třetí Clarou Tausonovou, která trefila pouze o 15 es méně. Do TOP 5 se vešly i Jekatěrina Alexandrovová s 339 nechytatelnými servisy a Naomi Ósakaová, která jich nastřílela 307.
Nosková si svým podáním často dokázala usnadnit práci v důležitých zápasech a pomoc v něm našla i při vypjatých momentech. I kvůli tomu se jí v letošním roce náramně dařilo a rok zakončila na svém kariérním maximu, kterým je 13. příčka.
Češka letos sice žádný titul nezískala, hrála však finále na domácím podniku v Praze, na pětistovce v Tokiu a také své dosud životní na podniku WTA 1000 v Pekingu. Rok zakončila s pozitivní bilancí 38 výher a 26 porážek.
