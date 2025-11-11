Nosková nestačila jen na esovou královnu. V žebříčku nechytatelných podání je druhá

DNES, 14:30
Aktuality 3
Lindě Noskové (20) se v letošní sezoně náramně dařilo a v zápasech si dokázala pomáhat i svým skvělým servisem. V žebříčku nechytatelných podání se umístila jako druhá s počtem 373 es. Lepší, než česká jednička byla pouze šampionka nedávného Turnaje mistryň Jelena Rybakinová (26), která v této statistice na ženském okruhu naprosto dominovala a vyhrála s obrovským náskokem.
Nosková je v žebříčku es druhá (@ ČTK / imago sportfotodienst / Kazuki OISHI)

Podání je jednou z největších zbraní české jedničky Noskové, což potvrzuje i oficiální statistika WTA. Sezonu zakončila v žebříčku nechytatelných podání jako druhá s počtem 373 es. Více jich nastřílela pouze Rybakinová, která se neohroženě umístila na vrcholu. Reprezentantka Kazachstánu jich trefila dokonce 516 a je právoplatně považována za tenistku s nejlepším servisem.

Češka se umístila před třetí Clarou Tausonovou, která trefila pouze o 15 es méně. Do TOP 5 se vešly i Jekatěrina Alexandrovová s 339 nechytatelnými servisy a Naomi Ósakaová, která jich nastřílela 307.

Nosková si svým podáním často dokázala usnadnit práci v důležitých zápasech a pomoc v něm našla i při vypjatých momentech. I kvůli tomu se jí v letošním roce náramně dařilo a rok zakončila na svém kariérním maximu, kterým je 13. příčka.

Češka letos sice žádný titul nezískala, hrála však finále na domácím podniku v Praze, na pětistovce v Tokiu a také své dosud životní na podniku WTA 1000 v Pekingu. Rok zakončila s pozitivní bilancí 38 výher a 26 porážek.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
PTP
11.11.2025 14:54
Kolik jich dávala za rok naše bývalá AceQueen v dobách své největší slávy?
Blondie
11.11.2025 15:05
V roce 2017 Karo nastřílela 452 es, 2016 jich bylo dokonce 530 :) 2015 zvládla 517, hustě se tomu blížila i v roce 2019 (488).
Sinuhet1
11.11.2025 15:16
